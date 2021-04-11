تكات عمل الحواوشي في المنزل زي طعم حواوشي الحاتي بالضبط

تحتاج ربات المنزل إلى معرفة أسهل طريقة لعمل الحواوشي في أقل وقت ممكن، وذلك لأن الحواوشي يحبه الكثير من الأفراد وتحتاج الأم إلى طهيه بأقل مجهود، بالإضافة إلى ذلك فإن الحواوشي من الأكلات الدسمة التي تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها، ولذلك سنعرض لكم الطريقة الأسهل لتحضير الحواوشيتكات عمل الحواوشي
يُعد الحواوشي من أكثر الأكلات الشهيرة والشعبية على حد ما، ويتميز الحواوشي بطعمه المختلف الذي يحبه الكثير، بجانب أنه يحتوي على خصائص غذائية مفيدة لجسم الإنسان وتمده بالعديد من العناصر، وسوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل الحواوشي في السطور التالية.مكونات عجين الحواوشي
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة ونصف من الخميرة.
- 1 علبة من الزبادي.
- ملعقة ونصف من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- رشة من السكر.
- رشة من الملح.
- حبة البركة.
- مقدار مناسب من البصل والفلفل الأخضر.
- ملعقة بهارات لحمة.
- أولًا يجب تقطيع البصل والفلفل إلى قطع صغيرة جدًا، ويُفضل أن يتم فرمها.
- من ثم نخلط تلك المكونات مع اللحم المفروم بشكل جيد.
- من ثم نقوم بعجن اللحمة مع البصل والفلفل والبهارات، ثم نتركها ساعة حتى تتشبع اللحمة بطعم البهارات والخضروات.
- فيما يخص العجين، نقوم بوضع السكر والخميرة في طبق ونقلبهم جيدًا، ومن ثم نضع في وعاء آخر الملح والدقيق والزبادي والزيت، ونضع فوقهم خليط الخميرة، ومن ثم نقوم بسكب الماء ببطء مع العجن حتى تتماسك العجينة.
- نترك العجينة حتى تخمر ونضعها في مكان دافئ.
- نقوم بتقسيم العجين وفرد كل قطعة بمفردها.
- نضع اللحم على طبقة من العجين، ثم نضع الطبقة الأخرى فوق اللحم ونقوم بتقفيل العجين على الجانبين، وهكذا مع باقي الكمية.
- نحضر صينية ندهن بها زيت ونترك فيها العجين المحشو مع رش حبة البركة على الوجه.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة وننتظر حتى ينضج ونخرجه وبالهناء والشفاء.
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تحتاج ربات المنزل إلى معرفة أسهل طريقة لعمل الحواوشي في أقل وقت ممكن، وذلك لأن الحواوشي يحبه الكثير من الأفراد وتحتاج الأم إلى طهيه بأقل مجهود، بالإضافة إلى ذلك فإن الحواوشي من الأكلات الدسمة التي تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها، ولذلك سنعرض لكم الطريقة الأسهل لتحضير الحواوشيتكات عمل الحواوشي
يُعد الحواوشي من أكثر الأكلات الشهيرة والشعبية على حد ما، ويتميز الحواوشي بطعمه المختلف الذي يحبه الكثير، بجانب أنه يحتوي على خصائص غذائية مفيدة لجسم الإنسان وتمده بالعديد من العناصر، وسوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل الحواوشي في السطور التالية.مكونات عجين الحواوشي
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة ونصف من الخميرة.
- 1 علبة من الزبادي.
- ملعقة ونصف من السكر.
- ربع كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- رشة من السكر.
- رشة من الملح.
- حبة البركة.
- مقدار مناسب من البصل والفلفل الأخضر.
- ملعقة بهارات لحمة.
- أولًا يجب تقطيع البصل والفلفل إلى قطع صغيرة جدًا، ويُفضل أن يتم فرمها.
- من ثم نخلط تلك المكونات مع اللحم المفروم بشكل جيد.
- من ثم نقوم بعجن اللحمة مع البصل والفلفل والبهارات، ثم نتركها ساعة حتى تتشبع اللحمة بطعم البهارات والخضروات.
- فيما يخص العجين، نقوم بوضع السكر والخميرة في طبق ونقلبهم جيدًا، ومن ثم نضع في وعاء آخر الملح والدقيق والزبادي والزيت، ونضع فوقهم خليط الخميرة، ومن ثم نقوم بسكب الماء ببطء مع العجن حتى تتماسك العجينة.
- نترك العجينة حتى تخمر ونضعها في مكان دافئ.
- نقوم بتقسيم العجين وفرد كل قطعة بمفردها.
- نضع اللحم على طبقة من العجين، ثم نضع الطبقة الأخرى فوق اللحم ونقوم بتقفيل العجين على الجانبين، وهكذا مع باقي الكمية.
- نحضر صينية ندهن بها زيت ونترك فيها العجين المحشو مع رش حبة البركة على الوجه.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة وننتظر حتى ينضج ونخرجه وبالهناء والشفاء.
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