تكات عمل الحواوشي في المنزل زي طعم حواوشي الحاتي بالضبط

تحتاج ربات المنزل إلى معرفة أسهل طريقة لعمل الحواوشي في أقل وقت ممكن، وذلك لأن الحواوشي يحبه الكثير من الأفراد وتحتاج الأم إلى طهيه بأقل مجهود، بالإضافة إلى ذلك فإن الحواوشي من الأكلات الدسمة التي تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها، ولذلك سنعرض لكم الطريقة الأسهل لتحضير الحواوشي

تكات عمل الحواوشي

يُعد الحواوشي من أكثر الأكلات الشهيرة والشعبية على حد ما، ويتميز الحواوشي بطعمه المختلف الذي يحبه الكثير، بجانب أنه يحتوي على خصائص غذائية مفيدة لجسم الإنسان وتمده بالعديد من العناصر، وسوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل الحواوشي في السطور التالية.

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة ونصف من الخميرة.

1 علبة من الزبادي.

ملعقة ونصف من السكر.

ربع كوب من الزيت.

رشة من الملح.

2 كوب من الماء الدافئ.

كيلو من اللحمة المفرومة.

رشة من السكر.

رشة من الملح.

حبة البركة.

مقدار مناسب من البصل والفلفل الأخضر.

ملعقة بهارات لحمة.