مخللات رمضان لا تكتمل السفرة من غيرها تعرفي على طريقة تحضيرها بسرعة في البيت

تعتبر المخللات من أهم أنواع الأطباق الجانبية التي يلزم وجودها على السفرة، ويتم تقديمها بجانب أكلات معينة لكي تعطي الأكل مذاق مميز ومختلف، ومن أنواع المخلل المعروفة والمفضلة عند الجميع: الجزر واللفت والخيار والشطة والفلفل والقرنبيط، وغيرها العديد من الأنواع، ويزداد إقبال الجميع عليها في شهر رمضان، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بسهولة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل، حيث يمكن إنجازها في يوم واحد. مكونات عمل مخللات رمضان نصف كيلو من القرنبيط.

نصف كيلو من الجزر.

نصف كيلو لفت.

كوب من اللوبيا الخضراء.

كوب واحد من الفلفل الأخضر شرائح.

فصان من الثوم.

6 كوب من الماء.

نصف كوب من الملح.

ملعقة كبرة من السكر الأبيض. طريقة تحضير المخللات بكل سهولة في البيت مكونات عمل مخللات رمضانطريقة تحضير المخللات بكل سهولة في البيت يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب لتحضير المخلل بكل سهولة في البيت: أولاً نقوم بغسل كافة الخضراوات بشكل جيد.

ثم نقوم بتقطيع القرنبيط إلى زهرات صغيرة الحجم.

نقوم بتقشير كلاً من الجزر واللفت، ثم نقطعهم إلى قطع صغيرة.

في وعاء عمق وواسع نقوم بوضع الخضراوات كلها به، ثم نصب عليهم كمية مناسبة من الماء المغلي، ونتركهم منقوعين حوالي خمسة دقائق.

ثم نصفي الخضار من الماء بشكل جيد، ونضعه في البرطمان.

نقوم بوضع كلاً من الماء والثوم والملح والسكر في وعاء على النار.

ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

نقوم بوضع فص من الثوم في كل برطمان، ونصب الماء المغلي على الخضار حتى يتم تغطيتهم بالكامل.

ونقوم بتغطية البرطمان بورق العنب، ونغلقه بعد ذلك بشكل محكم، وندخله الثلاجة، ويجب متابعته بعد ذلك حتى يستوي.

يمكن تقديمه بجانب الأكلات المختلفة مثل الحواوشي والكفتة والبانيه والسندويشات المختلفة والكبدة والسجق للحصول على مذاق أشهى وأفضل. الوسوم

تعتبر المخللات من أهم أنواع الأطباق الجانبية التي يلزم وجودها على السفرة، ويتم تقديمها بجانب أكلات معينة لكي تعطي الأكل مذاق مميز ومختلف، ومن أنواع المخلل المعروفة والمفضلة عند الجميع: الجزر واللفت والخيار والشطة والفلفل والقرنبيط، وغيرها العديد من الأنواع، ويزداد إقبال الجميع عليها في شهر رمضان، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بسهولة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل، حيث يمكن إنجازها في يوم واحد. مكونات عمل مخللات رمضان نصف كيلو من القرنبيط.

نصف كيلو من الجزر.

نصف كيلو لفت.

كوب من اللوبيا الخضراء.

كوب واحد من الفلفل الأخضر شرائح.

فصان من الثوم.

6 كوب من الماء.

نصف كوب من الملح.

ملعقة كبرة من السكر الأبيض. طريقة تحضير المخللات بكل سهولة في البيت مكونات عمل مخللات رمضانطريقة تحضير المخللات بكل سهولة في البيت يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب لتحضير المخلل بكل سهولة في البيت: أولاً نقوم بغسل كافة الخضراوات بشكل جيد.

ثم نقوم بتقطيع القرنبيط إلى زهرات صغيرة الحجم.

نقوم بتقشير كلاً من الجزر واللفت، ثم نقطعهم إلى قطع صغيرة.

في وعاء عمق وواسع نقوم بوضع الخضراوات كلها به، ثم نصب عليهم كمية مناسبة من الماء المغلي، ونتركهم منقوعين حوالي خمسة دقائق.

ثم نصفي الخضار من الماء بشكل جيد، ونضعه في البرطمان.

نقوم بوضع كلاً من الماء والثوم والملح والسكر في وعاء على النار.

ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

نقوم بوضع فص من الثوم في كل برطمان، ونصب الماء المغلي على الخضار حتى يتم تغطيتهم بالكامل.

ونقوم بتغطية البرطمان بورق العنب، ونغلقه بعد ذلك بشكل محكم، وندخله الثلاجة، ويجب متابعته بعد ذلك حتى يستوي.

يمكن تقديمه بجانب الأكلات المختلفة مثل الحواوشي والكفتة والبانيه والسندويشات المختلفة والكبدة والسجق للحصول على مذاق أشهى وأفضل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخللات رمضان لا تكتمل السفرة من غيرها تعرفي على طريقة تحضيرها بسرعة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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