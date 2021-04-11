طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا والقشطة فاطمه ابو حاتي بالخطوات

طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا ، واحدة من أشهر طرق عمل الكنافة، خاصة وأنها تختلف قليلًا عن طريقة عمل كنافة بالجبنة البيضاء، أو طريقة عمل كنافة بالجبنة اللبنانية، فالكنافة النابلسية أو الكنافة الحمراء، هي أشهر أنواع الكنافة السورية، ولهذا السبب تعرف باسم الكنافة النابلسية السوري الحمراء، ولها أكثر من طريقة في التنفيذ، أشهرها طريقة عمل الكنافة النابلسية فاطمه ابو حاتي، وطريقة عمل الكنافة بالجبنة والقشطة، وسوف تتعلمين طريقة تفتيت الكنافة، مع طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا، وذلك حتى تحصلين على كنافة حمراء لذيذة الطعم والمذاق، وسهلة التحضير مثل طريقة عمل الدونات منال العالم، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، واحتياجنا للكثير من الحلوى خاصة الحلوى الشرقية، وتناولها في جلسات المساء، بعد الإفطار وتناول المشروبات الساخنة. طريقة عمل الكنافة النابلسية فاطمه ابو حاتي ¼ كيلو كنافة.

2 كوب جبنة نابلسية أو عكاوي.

علبة قشطة واحدة.

¼ جبنة موزاريلا بيضاء قليلة الملوحة (ويمكنك توفير نفقاتك وتنفيذ طريقة عمل جبنة موزاريلا في المنزل ).

). ¼ قالب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

فستق حلبي للتزيين حسب رغبتك.

قطر أو شيرة ( ويمكنك عمل القطر باستخدام؛ كوب من السكر مع كوب وربع من المياه).

¼ ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

حبة هيل أو حبهان.

كيس فانيليا. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا أحضري أولًا مفرمة الطعام، وضعي بها الكنافة وافرميها جيدًا، بحيث تصبح ناعمة جدًا. قومي بتذويب الزبدة على نار هادئة. ضعي الزبدة على الكنافة، ثم قومي بمزجهما معًا بيديك، حتى تمام التجانس. أحضري صحن واسع، وادهنيه بالزبدة بأكمله، ثم ضعي الكنافة ثم اضغطي عليها بيديك، ثم ضعي طبقة من جبنة الموزاريلا عليها ووزعيها بالتساوي. ثم أحضري القشطة، وافرديها فوق طبقة الجبنة الموزاريلا، ويمكنك استخدام الملعقة للفرد بشكل متساوي. ثم ضعي طبقة أخرى من الكنافة، ثم أضيفي طبقتين من الجبنة والقشطة مرة أخرى، ثم أضيفي طبقة كنافة بالأعلى. قومي بتسخين الفرن مسبقًا، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، على الرف السفلي، ثم ارفعيها بعد 10 دقائق على الرف العلوي، حتى لا تحترق. حضري القطر قبل أن تقومي بإخراج الكنافة النابلسي من الفرن، ضعي السكر والماء والهيل مع الفانيليا، ثم امزجيهم بالمضرب اليدوي، ثم ضعيها على النار واخلطيهم، حتى تبدأ بالغليان، ثم أضيفي الليمونـواتركيها 7 دقائق أخرى، ثم أطفئي النار واتركيها تبرد. أخرجي الكنافة من الفرن، ثم ضعي عليها القطر البارد، وزينيها بالفستق الحلبي أو أي مكسرات حسب رغبتك، ثم دعيها تبرد قليلا، وقدمي لأسرتك أجمل طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا. الوسوم

طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا ، واحدة من أشهر طرق عمل الكنافة، خاصة وأنها تختلف قليلًا عن طريقة عمل كنافة بالجبنة البيضاء، أو طريقة عمل كنافة بالجبنة اللبنانية، فالكنافة النابلسية أو الكنافة الحمراء، هي أشهر أنواع الكنافة السورية، ولهذا السبب تعرف باسم الكنافة النابلسية السوري الحمراء، ولها أكثر من طريقة في التنفيذ، أشهرها طريقة عمل الكنافة النابلسية فاطمه ابو حاتي، وطريقة عمل الكنافة بالجبنة والقشطة، وسوف تتعلمين طريقة تفتيت الكنافة، مع طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا، وذلك حتى تحصلين على كنافة حمراء لذيذة الطعم والمذاق، وسهلة التحضير مثل طريقة عمل الدونات منال العالم، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، واحتياجنا للكثير من الحلوى خاصة الحلوى الشرقية، وتناولها في جلسات المساء، بعد الإفطار وتناول المشروبات الساخنة. طريقة عمل الكنافة النابلسية فاطمه ابو حاتي ¼ كيلو كنافة.

2 كوب جبنة نابلسية أو عكاوي.

علبة قشطة واحدة.

¼ جبنة موزاريلا بيضاء قليلة الملوحة (ويمكنك توفير نفقاتك وتنفيذ طريقة عمل جبنة موزاريلا في المنزل ).

). ¼ قالب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

فستق حلبي للتزيين حسب رغبتك.

قطر أو شيرة ( ويمكنك عمل القطر باستخدام؛ كوب من السكر مع كوب وربع من المياه).

¼ ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

حبة هيل أو حبهان.

كيس فانيليا. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا أحضري أولًا مفرمة الطعام، وضعي بها الكنافة وافرميها جيدًا، بحيث تصبح ناعمة جدًا. قومي بتذويب الزبدة على نار هادئة. ضعي الزبدة على الكنافة، ثم قومي بمزجهما معًا بيديك، حتى تمام التجانس. أحضري صحن واسع، وادهنيه بالزبدة بأكمله، ثم ضعي الكنافة ثم اضغطي عليها بيديك، ثم ضعي طبقة من جبنة الموزاريلا عليها ووزعيها بالتساوي. ثم أحضري القشطة، وافرديها فوق طبقة الجبنة الموزاريلا، ويمكنك استخدام الملعقة للفرد بشكل متساوي. ثم ضعي طبقة أخرى من الكنافة، ثم أضيفي طبقتين من الجبنة والقشطة مرة أخرى، ثم أضيفي طبقة كنافة بالأعلى. قومي بتسخين الفرن مسبقًا، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، على الرف السفلي، ثم ارفعيها بعد 10 دقائق على الرف العلوي، حتى لا تحترق. حضري القطر قبل أن تقومي بإخراج الكنافة النابلسي من الفرن، ضعي السكر والماء والهيل مع الفانيليا، ثم امزجيهم بالمضرب اليدوي، ثم ضعيها على النار واخلطيهم، حتى تبدأ بالغليان، ثم أضيفي الليمونـواتركيها 7 دقائق أخرى، ثم أطفئي النار واتركيها تبرد. أخرجي الكنافة من الفرن، ثم ضعي عليها القطر البارد، وزينيها بالفستق الحلبي أو أي مكسرات حسب رغبتك، ثم دعيها تبرد قليلا، وقدمي لأسرتك أجمل طريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا.

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