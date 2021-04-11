اسرار السمك المشوي بالتتبيلة الاصلية الرهيبة مثل اشهر مطاعم السمك

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طريقة عمل السمك المشوي ، السمك المشوي هو أشهى أنواع السمك الذي يمكن أن تقومين بتحضيره فيس منزلك زي المحلات ومطاعم المأكولات البحرية تماماً، حيث أن السمك بوجه عام يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفسفور الذي يحتاج إليها الجسم لبناء بنية اساسية سليمة، ويكون الغذاء المناسب للأطفال في جميع مراحلهم العمرية ولمرضى السكري وكبار السن فقومي بتحضيره بكل سهوله على طريقة الشيف حسن.
طريقة عمل السمك المشوي للشيف حسن
دائماً يحب الشيف حسن متابعينه بتحضير أشهى وألذ الأكلات وجميع الأطباق الذي يطلبونها منه، واليوم حرصنا على أن نقدم إليكم عمل السمك المشوي على طريقته الخاصة وهي الآتي:المقادير:
- كيلو سمك بلطي نوع فاخر.
- 2 ملعقة كبيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة كمون.
- 2 ملعقة كبيرة بهارات سمك.
- 1 ملعقة كبيرة بابريكا.
- 1 ملعقة كبيرة فلفل حار.
- 1 ملعقة كبيرة خل.
- 1 ملعقة كبيرة زيت.
- 1 ملعقة ثوم مفروم.
- 2 ثمرة طماطم.
- 2 ثمرة بصل.
- حزمة بقدونس.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- قومي في البداية بتنظيف السمك حتى الماء وتركيه جانباً حتى أن يتم تصفيته تماماً.
- ثم عليكِ بتقطيع السمك البلطي لنصفين باستخدام سكينة حادة.
- ثم احضري وعاء صغير الحجم ضعي به ثوم مفروم وملح وفلفل وكمون وبهارات سمك وفلفل حار وخل أبيض وعصير الليمون واخلطيهم مع بعضهم جيداً.
- يمكن أن تتضعين كل هذه المكونات في وعاء كبة الخلاط الكهربائي لخلطهم معاً ثم يتم توزيع هذا الخليط إلى السمك من الداخل والخارج.
- احضري صاج مبطن بورق الفويل ثم قطعي البصل والطماطم لحلقات رقيقة ووزعيها في الصاج ومن قوقها البقدونس الأخضر المفروم ويضاف عليهم ملعقة من الزيت.
- ضعي السمك فوقها وادخليه إلى الفرن وتركية على درجة حرارة متوسطة حتى أن ينضج لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- قلبي السمك للجهة الأخرى حتى يتم شوية وبعد أن يصبح ناضح اخرجيه وقدميه بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل السمك المشوي ، السمك المشوي هو أشهى أنواع السمك الذي يمكن أن تقومين بتحضيره فيس منزلك زي المحلات ومطاعم المأكولات البحرية تماماً، حيث أن السمك بوجه عام يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفسفور الذي يحتاج إليها الجسم لبناء بنية اساسية سليمة، ويكون الغذاء المناسب للأطفال في جميع مراحلهم العمرية ولمرضى السكري وكبار السن فقومي بتحضيره بكل سهوله على طريقة الشيف حسن.
طريقة عمل السمك المشوي للشيف حسن
دائماً يحب الشيف حسن متابعينه بتحضير أشهى وألذ الأكلات وجميع الأطباق الذي يطلبونها منه، واليوم حرصنا على أن نقدم إليكم عمل السمك المشوي على طريقته الخاصة وهي الآتي:المقادير:
- كيلو سمك بلطي نوع فاخر.
- 2 ملعقة كبيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة كمون.
- 2 ملعقة كبيرة بهارات سمك.
- 1 ملعقة كبيرة بابريكا.
- 1 ملعقة كبيرة فلفل حار.
- 1 ملعقة كبيرة خل.
- 1 ملعقة كبيرة زيت.
- 1 ملعقة ثوم مفروم.
- 2 ثمرة طماطم.
- 2 ثمرة بصل.
- حزمة بقدونس.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- قومي في البداية بتنظيف السمك حتى الماء وتركيه جانباً حتى أن يتم تصفيته تماماً.
- ثم عليكِ بتقطيع السمك البلطي لنصفين باستخدام سكينة حادة.
- ثم احضري وعاء صغير الحجم ضعي به ثوم مفروم وملح وفلفل وكمون وبهارات سمك وفلفل حار وخل أبيض وعصير الليمون واخلطيهم مع بعضهم جيداً.
- يمكن أن تتضعين كل هذه المكونات في وعاء كبة الخلاط الكهربائي لخلطهم معاً ثم يتم توزيع هذا الخليط إلى السمك من الداخل والخارج.
- احضري صاج مبطن بورق الفويل ثم قطعي البصل والطماطم لحلقات رقيقة ووزعيها في الصاج ومن قوقها البقدونس الأخضر المفروم ويضاف عليهم ملعقة من الزيت.
- ضعي السمك فوقها وادخليه إلى الفرن وتركية على درجة حرارة متوسطة حتى أن ينضج لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- قلبي السمك للجهة الأخرى حتى يتم شوية وبعد أن يصبح ناضح اخرجيه وقدميه بالهناء والشفاء.
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