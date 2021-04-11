اسرار السمك المشوي بالتتبيلة الاصلية الرهيبة مثل اشهر مطاعم السمك

طريقة عمل السمك المشوي ، السمك المشوي هو أشهى أنواع السمك الذي يمكن أن تقومين بتحضيره فيس منزلك زي المحلات ومطاعم المأكولات البحرية تماماً، حيث أن السمك بوجه عام يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفسفور الذي يحتاج إليها الجسم لبناء بنية اساسية سليمة، ويكون الغذاء المناسب للأطفال في جميع مراحلهم العمرية ولمرضى السكري وكبار السن فقومي بتحضيره بكل سهوله على طريقة الشيف حسن.

دائماً يحب الشيف حسن متابعينه بتحضير أشهى وألذ الأكلات وجميع الأطباق الذي يطلبونها منه، واليوم حرصنا على أن نقدم إليكم عمل السمك المشوي على طريقته الخاصة وهي الآتي:

كيلو سمك بلطي نوع فاخر.

2 ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة بهارات سمك.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة كبيرة فلفل حار.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة ثوم مفروم.

2 ثمرة طماطم.

2 ثمرة بصل.

حزمة بقدونس.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.