من منا لا يعشق البسبوسة فهي من أطباق الحلويات الأساسية وتمتاز بطعمها الذي لا يقاوم خاصة عند إضافة حبات البندق إليها فهي تعطيها مظهر ومذاق لا مثيل له، والبسبوسة بالبندق من الحلويات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل دون أن تأخذ الكثير من الوقت وسوف نقدم لكِ سر تحضير البسبوسة بالبندق باللون الذهبي مثل الحلواني.مكونات تحضير البسبوسة بالبندق
- 2 كوب من دقيق السميد.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الزبدة (في درجة حرارة الغرفة).
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 300 جرام من البندق المقشر (يمكن تغير الكمية حسب الرغبة).
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا (يمكن الاستغناء عنها).
ضعي السكر والماء معًا في إناء على النار وقومي بتقليبهما من حين لآخر حتى تتأكدي من ذوبان السكر وعندما يبدأ الشربات في الغليان اتركيه عدة دقائق ثم قومي بوضع الفانيليا وعصير الليمون واتركيه حتى يبرد.طريقة تحضير البسبوسة بالبندق
- في البداية اخلطي الزبادي مع الزبدة والفانيليا والبيكينج بودر معًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- قومي بأخذ نصف كمية البندق وقومي بتكسيرها حتى تحصلي على قطع متوسطة الحجم.
- قومي بوضع دقيق السميد مع البندق الذي قمتي بتحضيره على خليط الزبدة والزبادي واخلطي كل المكونات معًا حتى تحصلي على قوام ناعم.
- احضري صينية البسبوسة وقومي بدهنها بالقليل من الزبدة ثم ضعي العجينة بها وقومي بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم وضعي كمية البندق المتبقية على الوجه.
- ادخلي صينية البسبوسة فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 درجة واتركيها لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حتى تأخذ لون ذهبي.
- فور خروج البسبوسة من الفرن قومي بوضع الشربات عليها بكمية مناسبة.
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من منا لا يعشق البسبوسة فهي من أطباق الحلويات الأساسية وتمتاز بطعمها الذي لا يقاوم خاصة عند إضافة حبات البندق إليها فهي تعطيها مظهر ومذاق لا مثيل له، والبسبوسة بالبندق من الحلويات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل دون أن تأخذ الكثير من الوقت وسوف نقدم لكِ سر تحضير البسبوسة بالبندق باللون الذهبي مثل الحلواني.مكونات تحضير البسبوسة بالبندق
- 2 كوب من دقيق السميد.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الزبدة (في درجة حرارة الغرفة).
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 300 جرام من البندق المقشر (يمكن تغير الكمية حسب الرغبة).
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا (يمكن الاستغناء عنها).
ضعي السكر والماء معًا في إناء على النار وقومي بتقليبهما من حين لآخر حتى تتأكدي من ذوبان السكر وعندما يبدأ الشربات في الغليان اتركيه عدة دقائق ثم قومي بوضع الفانيليا وعصير الليمون واتركيه حتى يبرد.طريقة تحضير البسبوسة بالبندق
- في البداية اخلطي الزبادي مع الزبدة والفانيليا والبيكينج بودر معًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- قومي بأخذ نصف كمية البندق وقومي بتكسيرها حتى تحصلي على قطع متوسطة الحجم.
- قومي بوضع دقيق السميد مع البندق الذي قمتي بتحضيره على خليط الزبدة والزبادي واخلطي كل المكونات معًا حتى تحصلي على قوام ناعم.
- احضري صينية البسبوسة وقومي بدهنها بالقليل من الزبدة ثم ضعي العجينة بها وقومي بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم وضعي كمية البندق المتبقية على الوجه.
- ادخلي صينية البسبوسة فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 درجة واتركيها لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حتى تأخذ لون ذهبي.
- فور خروج البسبوسة من الفرن قومي بوضع الشربات عليها بكمية مناسبة.
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