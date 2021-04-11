من منا لا يعشق البسبوسة فهي من أطباق الحلويات الأساسية وتمتاز بطعمها الذي لا يقاوم خاصة عند إضافة حبات البندق إليها فهي تعطيها مظهر ومذاق لا مثيل له، والبسبوسة بالبندق من الحلويات البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل دون أن تأخذ الكثير من الوقت وسوف نقدم لكِ سر تحضير البسبوسة بالبندق باللون الذهبي مثل الحلواني.

2 كوب من دقيق السميد.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة (في درجة حرارة الغرفة).

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

300 جرام من البندق المقشر (يمكن تغير الكمية حسب الرغبة).

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا (يمكن الاستغناء عنها).

ضعي السكر والماء معًا في إناء على النار وقومي بتقليبهما من حين لآخر حتى تتأكدي من ذوبان السكر وعندما يبدأ الشربات في الغليان اتركيه عدة دقائق ثم قومي بوضع الفانيليا وعصير الليمون واتركيه حتى يبرد.