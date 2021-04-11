البسبوسة بالقشطة في المنزل ، تعتبر من أشهر الحلويات في مصر، والسعودية، والوطن العربي، وتحتوي علي مكونات خفيفة مفيدة جداً، وتعتبر من أجمل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان، ويوجد أكثر من طريقة لعملها وتحضيرها، وتحتوي علي طعم ممتع ومذاق رائع ولذيذ وشهي، ويحب تناولها الصغار والكبار، ويوجد بها عناصر غذائية كثيرة، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل بخطوات بسيطة في رمضان. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل مكونات عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل نقدم لكم مكونات البسبوسة بالقشطة وهي كالتالي:- 2 كوب من دقيق السميد.

1 كوب من الزبادي.

كيس بيكينج باودر أو معلقة صغيرة.

نصف كوب من السمن

نصف كوب من السكر الناعم.

لتزين ربع كوب جوز الهند وفستق مكونات القشطة 2 كوب من الحليب السائل

2 معلقة من النشا.

كوب صغير من الماء.

معلقة من الزبدة.

كيس فانيليا. مكونات الشربات 2 كوب من السكر الأبيض الناعم.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا.

كوب ونصف من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة وهي كالتالي:- تحضير الشربات نضع وعاء علي النار ثم نضيف ألي الوعاء السكر والماء، وتنتظر حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، وكيس الفانيليا، ونتركهم يغليان لمدة ربع ساعة حتي يصبح مزيج ثقيل ثم نطفي النار، ونضعه حتي يبرد ونقوم بالاستخدام. تحضير القشطة نحضر إناء كبير ونضع بداخلة، والزبدة، والفانيليا، والحليب، ونضعه علي النار حتي يتم الغليان، ونحضر كوب الماء، ونضع بداخلة النشا، ويتم التذويب حتي يتجانس، ونضيفه ألي الخليط ونترك الخليط علي النار حتي يصبح متماسك ونطفي النار، ونضع الخليط في وعاء ونضعه داخل الثلاجة. تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء عميق، ونضع فيه دقيق السميد، والسمن، والسكر، والبيكينج باودر، والزبادي، ونقلب المكونات جيداً حتي تصبح خليط مجانس، ومتماسك، وسميك ، وممكن إضافة جوز الهند مع الخليط علي حسب لرغبة في التناول. ثم نحضر صينية وندهنها بالسمن، ونضيف طبقة من عجينة البسبوسة ونغطي كل الأطراف ثم نضيف طبقة من القشطة فوق عجينة البسبوسة، ونحرص علي ان القشطة تغطي كل الأطراف أيضا ثم نضيف طبقة أخرى من عجينة البسبوسة، ونزينها بالفستق وجوز الهند علي حسب الرغبة، ونكرر العملية لو فاضل معانا كمية من المكونات، ونضعها جانبا. ثم نشغل الفرن علي دجه حرارة 180 درجة، وعندما تسخن جيداً ندخل الصينية داخل الفرن، ونتركها حتي تنضج، نويصبح لونها ذهبي ثم نخرجها من الفرن، ونسكب عليها الشربات، ونتركها لمده ربع ساعة حتي ترتاح، ونقوم بتقطيعها، ونضعها علي طبق، ونرش القليل من جوز الهند ،والفستق، وتقدم بألف هنا وشفا عليكم. الوسوم

البسبوسة بالقشطة في المنزل ، تعتبر من أشهر الحلويات في مصر، والسعودية، والوطن العربي، وتحتوي علي مكونات خفيفة مفيدة جداً، وتعتبر من أجمل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان، ويوجد أكثر من طريقة لعملها وتحضيرها، وتحتوي علي طعم ممتع ومذاق رائع ولذيذ وشهي، ويحب تناولها الصغار والكبار، ويوجد بها عناصر غذائية كثيرة، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل بخطوات بسيطة في رمضان. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل مكونات عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل نقدم لكم مكونات البسبوسة بالقشطة وهي كالتالي:- 2 كوب من دقيق السميد.

1 كوب من الزبادي.

كيس بيكينج باودر أو معلقة صغيرة.

نصف كوب من السمن

نصف كوب من السكر الناعم.

لتزين ربع كوب جوز الهند وفستق مكونات القشطة 2 كوب من الحليب السائل

2 معلقة من النشا.

كوب صغير من الماء.

معلقة من الزبدة.

كيس فانيليا. مكونات الشربات 2 كوب من السكر الأبيض الناعم.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا.

كوب ونصف من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة وهي كالتالي:- تحضير الشربات نضع وعاء علي النار ثم نضيف ألي الوعاء السكر والماء، وتنتظر حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، وكيس الفانيليا، ونتركهم يغليان لمدة ربع ساعة حتي يصبح مزيج ثقيل ثم نطفي النار، ونضعه حتي يبرد ونقوم بالاستخدام. تحضير القشطة نحضر إناء كبير ونضع بداخلة، والزبدة، والفانيليا، والحليب، ونضعه علي النار حتي يتم الغليان، ونحضر كوب الماء، ونضع بداخلة النشا، ويتم التذويب حتي يتجانس، ونضيفه ألي الخليط ونترك الخليط علي النار حتي يصبح متماسك ونطفي النار، ونضع الخليط في وعاء ونضعه داخل الثلاجة. تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء عميق، ونضع فيه دقيق السميد، والسمن، والسكر، والبيكينج باودر، والزبادي، ونقلب المكونات جيداً حتي تصبح خليط مجانس، ومتماسك، وسميك ، وممكن إضافة جوز الهند مع الخليط علي حسب لرغبة في التناول. ثم نحضر صينية وندهنها بالسمن، ونضيف طبقة من عجينة البسبوسة ونغطي كل الأطراف ثم نضيف طبقة من القشطة فوق عجينة البسبوسة، ونحرص علي ان القشطة تغطي كل الأطراف أيضا ثم نضيف طبقة أخرى من عجينة البسبوسة، ونزينها بالفستق وجوز الهند علي حسب الرغبة، ونكرر العملية لو فاضل معانا كمية من المكونات، ونضعها جانبا. ثم نشغل الفرن علي دجه حرارة 180 درجة، وعندما تسخن جيداً ندخل الصينية داخل الفرن، ونتركها حتي تنضج، نويصبح لونها ذهبي ثم نخرجها من الفرن، ونسكب عليها الشربات، ونتركها لمده ربع ساعة حتي ترتاح، ونقوم بتقطيعها، ونضعها علي طبق، ونرش القليل من جوز الهند ،والفستق، وتقدم بألف هنا وشفا عليكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل بخطوات بسيطة في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.