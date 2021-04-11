طريقة عمل المرقوق الجاهز باللحم والخضار بطريقة لذيذة وسريعة

طريقة عمل المرقوق الجاهز من أهم الأطباق العربية السُّعُودية؛ حيث يوجد عدد كبير من أنواع الأطباق التي تشتهر بها بعض الدول دون الأخرى ؛ وهناك بعض الأطباق أيضًا التي تشتهر بها دول منطقة الخليج العربي ومنها المملكة العربية السُّعُودية، ومن أشهر هذه الأكلات هي طبق المرقوق الذي يُمد الجسم بنسبة عالية من العناصر والمركبات الغذائية الهامة نظرًا إلى أنه يتكون بشكل أساسي اللحوم والخضروات، ولذلك ؛ سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل المرقوق الجاهز باللحم والخضار في البيت بسهولة.

طريقة عمل المرقوق الجاهز

يُمكن إعداد المرقوق الجاهز بطريقة سهلة وسريعة عبر الخطوات التالية :

أولًا : مكونات العجينة :

نصف كأس من المياه.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود (ويمكن تقليل أو زيادة الكَمّيَّة حسب الرغبة).

قليل من الملح ويتم تحديد الكَمّيَّة أيضًا حسب الرغبة.

كوب ونصف من الدقيق الأسمر.

ثانيًا : مكونات خلطة اللحم :

واحد كيلو جرام من اللحم الطازَج.

قليل من مسحوق الفلفل الأسود.

250 جرام من خضار الفاصوليا المُقطع.

قليل من الكزبرة في حدود ملعقة صغيرة.

ملعقة من الملح الناعم أو أقل أو أكثر وفقًا للرغبة.

2 ملعقة صغيرة بهارات.

عود قرفة.

2 ثمرة بصل ذات حجم متوسط (مفرية).

عشبة اللومي.

ورقتين غار (ورق اللورا).

ثمرتين من الباذنجان المُقطع.

2 ثمرة كوسه طازجة كبيرة الحجم ، ويتم قطعها إلى نصفين.

2 ثمرة بطاطس كبيرة الحجم ويتم تقطيعها إلى مكعبات بحجم متوسط.

ثلاث ثمرات من الفلفل الملون.

أربع حبات من الطماطم ويجب أن تكون طازجة وكبيرة الحجم ، ويتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة.

4 قطع من نبات القرع مُقسم إلى مكعبات صغيرة.

أربع ملاعق صغيرة من صلصة أو عصير الطماطم.

أربعة أكواب من المياه.

خمسة فصوص ثوم مفري.

ويتم إضافة 10 ثمرات بصل صغيرة الحجم أيضًا ويتم تقطيع كل منها إلى نصفين.

ثالثًا: خطوات التحضير:

يتم أولًا إضافة الفلفل الأسمر والدقيق الأسمر والمياه والملح في محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي ، ويتم ضبط سرعة مضرب العجين وتشغيل الخلاط على معدل سرعة بطيء لفترة زمنية لا تزيد عن 3 دقائق.

وعند الحصول على عجينة متجانسة ؛ يتم تشكيلها على شكل قرص وتغليفها بورق النايلون وتركها جانبًا لمدة زمنية تتراوح بين 60 إلى 90 دقيقة.

ويتم بعد ذلك فرد العجينة على سطح مرشوش مُسبقًا بالدقيق ، ويتم تقطيع العجينة بعد فردها باستخدام قطاعة العجين إلى مربعات أو مستطيلات أو غير ذلك حسب الرغبة.

والآن يتم الانتقال إلى تحضير اللحم عبر الخطوات التالية:

في وعاء ذات حجم مناسب ؛ يتم وضع بعض من الزيت به ووضعه على نار بدرجة حرارة متوسطة ، ويتم إضافة البصل إلى الوعاء والتقليب جيدًا إلى أن يكتسب اللون الشفاف والذهبي اللامع.

ويلي ذلك إضافة البهارات والثوم وصلصة الطماطم وكذلك الملح ويُمكن إضافة الكمون والكزبرة وكذلك اللومي وورق الغار وعود القرفة إلى البصل ، مع استمرار التقليب جيدًا باستخدام ملعقة خشبية ، ويستمر ذلك حتى يصل الخليط إلى درجة جفاف مناسبة.

وهنا يتم إضافة الطماطم المتبقية والمياه إلى الخليط ويتم أيضًا إضافة اللحم إلى الوعاء ويُترك على النار لفترة زمنية تتراوح بين ساعة إلى ساعة وربع حتى ينضج اللحم تمامًا.

وبعد ذلك ؛ يتم إضافة كل من البصل وأجزاء القرع وثمرات الباذنجان والبطاطس والفاصوليا والكوسا ، ويتم التقليب جيدًا وتغطية الوعاء ويُترك مدة زمنية إضافية على النار إلى أن تنضج جميع المكونات ، ويمكن إضافة قليل من الماء إذا لزم الأمر.

وبعد ذلك ؛ يتم إضافة قطع العجينة التي قد تم تحضيرها سابقًا إلى خليط اللحم والخضروات مع التقليب الجيد جدًا.

وإذا كانت نسبة الطماطم أكثر من اللازم؛ يُمكن إضافة المزيد من المياه ، ثم تغطية الوعاء وتركه على النار لمدة 30 دقيقة إضافية إلى أن يتسبك الخليط وتصبح العجينة ناضجة.

وبذلك ، يكون قد تم الانتهاء بنجاح من إعداد مرقوق اللحم الجاهز باللحم والخضار ، ويُمكن الآن إضافته إلى أطباق التقديم المحتوية على الأرز الأبيض وتقديم المرقوق إلى الطعام ساخنًا ، وبالهناء والشفاء.

القيمة الغذائية طبق المرقوق

فيما يخص القيمة والفائدة الغذائية التي يحصل عليها الجسم عند تناول المرقوق، فهي تشمل ما يلي:

من خلال تناول اللحم، يحصل الجسم على قدر عالي من البروتينات الحيوانية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الجسم.

تُساعد الخضروات في الحصول على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تُساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

تُساعد الطماطم على إمداد الجسم بنسبة من فيتامين ج اللازم لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة وسلامة الجلد والوقاية من الأمراض نظرًا إلى أنه احد مضادات الأكسدة، وتمد الجسم أيضًا بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة.

تساعد المكونات مجتمعة على إمداد الجسم بقدر من الملاح والعناصر المعدنية مثل الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، وغيرهم من المعادن اللازمة للحفاظ على توازن وسلامة الجسم.

ربما تُمد الجسم بقدر من الدهون، وذلك؛ يجب استشارة الطبيب أولا في حالة كان الفرد يعاني أمراض مزمنة قبل تناول المرقوق.

كما يُمكنكم أيضًا التعرف على طريقة إعداد المفطح السعودي في البيت بخطوات سهلة جدًا والتعرف على طريقة عمل الارز الحساوي بالدجاج والعديد من الأطباق الأخرى المميزة جدًا والتي سوف تُساعدكم في الحصول على طعم لذيذ شهي وفوائد صحية متعددة أيضًا في نفس الوقت ؛ حيث إنه من الجدير بالذكر أن أطباق اللحم بوجه عام تعد من أهم الأكلات التي تمد الجسم بنسبة عالية من البروتين الحيواني المفيد للصحة .. إلى جانب أن المرقوق يساعد في الحصول على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ؛ نظراً إلى أنه يحتوي على مختلف أنواع الخضروات أيضًا ، ولذلك ؛ فهو يعتبر وجبة شهية وصحية في نفس الوقت عند تناوله بشكل معتدل دون إسراف.

ولكن من جهة أخرى ؛ لا بُد للأفراد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض اضطراب ضغط الدَّم ، والسكري ، وأمراض القلب والأمراض المتعلقة بارتفاع نسبة الكولستيرول الكلي أو الكولستيرول السيء منخفض الكثافة LDL أو الدهون الثلاثية في الدم ؛ عدم الإسراف بأي حال في تناول هذه الأطباق والإكثار من تناول الخضروات المطبوخة والطازجة والفواكه ، مع ضرورة الرجوع إلى الطبيب المعالج أولًا ؛ لكي يقرر له هل يُمكن دمج هذا الطبق ضمن جدوله الغذائي أم لا.