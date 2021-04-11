الفطيرة التركية الاصليه هشه ورطبه وخفيفه مثل القطن بعجينه سحريه ورائعه لجميع انواع المخبوزات

طريقة عمل الفطيرة التركية في البيت ، تعتبر الفطيرة التركية واحدة من أشهى وألذ أنواع الفطائر التي يمكن أن تقدميها على سفرتك في شهر رمضان المبارك في أيام العزائم والولائم، فشهر رمضان معروف بالابتكار في صناعة وتحضير أشهى الأطعمة من مختلف المطابخ الغربية والمحلية، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الفطيرة التركية. طريقة عمل الفطيرة التركية في البيت نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الفطيرة التركية في البيت مثل المطاعم المشهورة بتحضيرها تماماً كما يلي: المقادير: 500 جرام دقيق.

500 جرام لحم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة خل ابيض.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

صلصة طماطم.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

1 علبة زبادى.

2 ملعقة كبيرة صلصة الورشستر.

600 جرام زبدة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 بيضة حجم كبير.

2 فص ثوم مفروم.

3 بصلات حجم كبير مفرومة ناعم.

1 كوب ماء.

200 جرام لبن زبادي.

1 ربطة بقدونس أخضر مفروم ناعم. طريقة تحضير الحشو: ضعي طاسة عميقة على النار ضيفي لها الزيت عندما يسخن ضعي البصل المفروم وقلبي حتى أن يذبل ثم يضاف له الملح والثوم المفروم مع الاستمرار في التقليب ليصبح باللون الأصفر الذهبي.

بعدها يضاف اللحم المفروم وقلبي جيداً حتى لا تصبح متكتلة ضيفي لها الملح والفلفل الأسود والبابريكا والفلفل الأسود والقرفة وصلصة الطماطم وقلبي جيداً وتركيها على نار هادئة ولمدة 10 دقائق.

يضاف الماء وقلبي وتغطى حتى تتسبك وتنضج اللحم ثم ضعي صلصة الورشستر والبقدونس وقلبي ثم ارفعيه من على النار. طريقة تحضير العجينة: في وعاء عميق قومي بخلط الدقيق مع الملح والبكينج بودر والزبدة وافركيها جيداً.

بوعاء يتم خفق البيض مع اللبن ثم يضاف له خليط الدقيق واعجنيهم لمدة 10 دقائق.

غطي العجينة وتركيها لتتخمر في مكان دافئ ثم انقليها على سطح مرشوش بقليل من الدقيق دون العجن.

وافرديها على هيئة دائرة وضعي كمية مناسبة من الحشو بها واغلقيها من الأطراف.

ثم ادخليها الفرن بعد دهنها بالصلصة وصفار البيض وتركيها لتخبز على درجة حرارة 180 درجة مئوية. الوسوم

طريقة عمل الفطيرة التركية في البيت ، تعتبر الفطيرة التركية واحدة من أشهى وألذ أنواع الفطائر التي يمكن أن تقدميها على سفرتك في شهر رمضان المبارك في أيام العزائم والولائم، فشهر رمضان معروف بالابتكار في صناعة وتحضير أشهى الأطعمة من مختلف المطابخ الغربية والمحلية، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الفطيرة التركية. طريقة عمل الفطيرة التركية في البيت نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الفطيرة التركية في البيت مثل المطاعم المشهورة بتحضيرها تماماً كما يلي: المقادير: 500 جرام دقيق.

500 جرام لحم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة خل ابيض.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

صلصة طماطم.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

1 علبة زبادى.

2 ملعقة كبيرة صلصة الورشستر.

600 جرام زبدة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 بيضة حجم كبير.

2 فص ثوم مفروم.

3 بصلات حجم كبير مفرومة ناعم.

1 كوب ماء.

200 جرام لبن زبادي.

1 ربطة بقدونس أخضر مفروم ناعم. طريقة تحضير الحشو: ضعي طاسة عميقة على النار ضيفي لها الزيت عندما يسخن ضعي البصل المفروم وقلبي حتى أن يذبل ثم يضاف له الملح والثوم المفروم مع الاستمرار في التقليب ليصبح باللون الأصفر الذهبي.

بعدها يضاف اللحم المفروم وقلبي جيداً حتى لا تصبح متكتلة ضيفي لها الملح والفلفل الأسود والبابريكا والفلفل الأسود والقرفة وصلصة الطماطم وقلبي جيداً وتركيها على نار هادئة ولمدة 10 دقائق.

يضاف الماء وقلبي وتغطى حتى تتسبك وتنضج اللحم ثم ضعي صلصة الورشستر والبقدونس وقلبي ثم ارفعيه من على النار. طريقة تحضير العجينة: في وعاء عميق قومي بخلط الدقيق مع الملح والبكينج بودر والزبدة وافركيها جيداً.

بوعاء يتم خفق البيض مع اللبن ثم يضاف له خليط الدقيق واعجنيهم لمدة 10 دقائق.

غطي العجينة وتركيها لتتخمر في مكان دافئ ثم انقليها على سطح مرشوش بقليل من الدقيق دون العجن.

وافرديها على هيئة دائرة وضعي كمية مناسبة من الحشو بها واغلقيها من الأطراف.

ثم ادخليها الفرن بعد دهنها بالصلصة وصفار البيض وتركيها لتخبز على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطيرة التركية الاصليه هشه ورطبه وخفيفه مثل القطن بعجينه سحريه ورائعه لجميع انواع المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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