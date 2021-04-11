الهريسة من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، وذلك لأنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات المعقدة فيمكن أن تقومي بحضيرها في البيت بكل سهولة والهريسة من الحلويات المناسبة للأطفال فهي ذات قوام هش رائع ونعرض لكِ خطوات عمل الهريسة بالمكسرات بمقادير مضبوطة وبكل التكات.مكونات عمل الهريسة بالمكسرات
- 2 كوب دقيق السميد.
- كوب جوز الهند المبشور.
- كوب من الزبادي.
- 5 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 200 جرام من المكسرات.
- كوب من الماء.
- 2 كوب من السكر الأبيض.
- 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
شربات الحلويات الشرقية من أسهل الوصفات التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل لكل ما عليك فعله هو أن تقومي بوضع السكر والماء معًا في إناء مناسب وقومي بوضع المزيج على نار متوسطة واتركيه حتى يبدأ في الغليان ثم قومي بإضافة عصير الليمون إلى الشربات وارفعيه من على النار واتركيه يبرد.طريقة عمل الهريسة بالمكسرات
- في البداية احضري المكسرات وقومي بتكسيرها إلى قطع متوسطة الحجم.
- في إناء عميق قومي بوضع دقيق السميد وجوز الهند والبيكينج بودر والفانيليا والسكر معًا واخلطي كل هذه المكونات الجافة وقومي بإضافة المكسرات.
- قومي بوضع الزبادي والزبدة إلى المكونات الجافة واخلطي كل المكونات معًا لتحصلي على عجينة ناعمة.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وفي صينية متوسطة الحجم ضعي القليل من الزبدة ثم قومي بوضع عجينة الهريسة بها وافرديها جيدًا.
- بعد فرد العجينة قومي بتقطيعها إلى قطع ذات حجم مناسب ويمكن أن تقومي بتزينها باستخدام المكسرات واتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي.
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الهريسة من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، وذلك لأنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات المعقدة فيمكن أن تقومي بحضيرها في البيت بكل سهولة والهريسة من الحلويات المناسبة للأطفال فهي ذات قوام هش رائع ونعرض لكِ خطوات عمل الهريسة بالمكسرات بمقادير مضبوطة وبكل التكات.مكونات عمل الهريسة بالمكسرات
- 2 كوب دقيق السميد.
- كوب جوز الهند المبشور.
- كوب من الزبادي.
- 5 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 200 جرام من المكسرات.
- كوب من الماء.
- 2 كوب من السكر الأبيض.
- 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
شربات الحلويات الشرقية من أسهل الوصفات التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل لكل ما عليك فعله هو أن تقومي بوضع السكر والماء معًا في إناء مناسب وقومي بوضع المزيج على نار متوسطة واتركيه حتى يبدأ في الغليان ثم قومي بإضافة عصير الليمون إلى الشربات وارفعيه من على النار واتركيه يبرد.طريقة عمل الهريسة بالمكسرات
- في البداية احضري المكسرات وقومي بتكسيرها إلى قطع متوسطة الحجم.
- في إناء عميق قومي بوضع دقيق السميد وجوز الهند والبيكينج بودر والفانيليا والسكر معًا واخلطي كل هذه المكونات الجافة وقومي بإضافة المكسرات.
- قومي بوضع الزبادي والزبدة إلى المكونات الجافة واخلطي كل المكونات معًا لتحصلي على عجينة ناعمة.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وفي صينية متوسطة الحجم ضعي القليل من الزبدة ثم قومي بوضع عجينة الهريسة بها وافرديها جيدًا.
- بعد فرد العجينة قومي بتقطيعها إلى قطع ذات حجم مناسب ويمكن أن تقومي بتزينها باستخدام المكسرات واتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي.
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