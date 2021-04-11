الهريسة من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، وذلك لأنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات المعقدة فيمكن أن تقومي بحضيرها في البيت بكل سهولة والهريسة من الحلويات المناسبة للأطفال فهي ذات قوام هش رائع ونعرض لكِ خطوات عمل الهريسة بالمكسرات بمقادير مضبوطة وبكل التكات.

2 كوب دقيق السميد.

كوب جوز الهند المبشور.

كوب من الزبادي.

5 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

200 جرام من المكسرات.

كوب من الماء.

2 كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات عمل شربات الهريسة

شربات الحلويات الشرقية من أسهل الوصفات التي يمكنكِ تحضيرها في المنزل لكل ما عليك فعله هو أن تقومي بوضع السكر والماء معًا في إناء مناسب وقومي بوضع المزيج على نار متوسطة واتركيه حتى يبدأ في الغليان ثم قومي بإضافة عصير الليمون إلى الشربات وارفعيه من على النار واتركيه يبرد.