طريقة تحضير كيكة الخلاط السهلة في عدة دقائق بسهولة ويسر

طريقة تحضير كيكة الخلاط نقدمها لكم، حيث تعتبر الكيكة من الحلويات الأساسية في كل البيوت المصرية، فهي ليست مجرد حلوى سهلة التحضير ولكنها أيضًا أساسية في وجبة الإفطار لكل أفراد الأسرة فيتم تقديمها بجانب المشروبات الساخنة في الصباح مثل الشاي بالحليب أو النسكافية والقهوة ويتم تقديمها في منتصف اليوم بجانب الشاي الساخن، ولأننا ندرك أهمية الكيكة في كل المنازل سوف نعرض لكِ طريقة تحضير كيكة الخلاط السهلة في عدة دقائق حتى لا تأخذ منكِ الكثير من الوقت.

2 كوب من الدقيق.

كوب سكر.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيس محسن كيك (بكينج بودر).

كيكة الخلاط من الوصفات السهلة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير في تحضيرها وكل ما عليكِ فعله هو اتباع الخطوات التالية للحصول على كيكة هشة:

في البداية سوف نقوم بوضع كل المكونات السائلة والسكر في الخلاط فضعي السكر والبيض والحليب والزيت والخل والفانيليا معًا في الخلاط واتركيها عدة دقائق حتى تتأكدي من ذوبان السكر تمامًا.

في إناء عميق قومي بنخل الدقيق وضعي عليه البيكنج بودر ثم ضعي عليه خليط المكونات السائلة واخلطي كل المكونات معًا باستخدام الملعقة.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم في صينية متوسطة الحجم من الألومنيوم ضعي بها عجينة الكيك واتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حتى تأخذ لون ذهبي وتنضج تمامًا.

كيكة الخلاط يمكن تقديمها بعدة طرق مختلفة فيمكن تقديمها كما هي بدون أي إضافات بجانب أي مشروب ساخن تفضلينه أو تقومي بتزينها باستخدام شوكولاتة نوتيلا أو القليل من حشوة الكريمة.