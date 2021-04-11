طريقة عمل الكريب مثل المطاعم وأسرار خاصة لنجاحه من أول مرة

طريقة عمل الكريب، الكريب هو فطيرة نحيفة السمك يتم حشوها بعدة حشوات مختلفة مالحة أو حلوة، ومنشأ الكريب الأصلي هو فرنسا، حيث انتشر منها إلى جميع أنحاء العالم، وأصبح يحضر بأكثر من طريقة وبأكثر من نكهة مختلفة، ونقدم لكم هنا بعض من هذه الطرق، والتي يمكن تطبيقها بكل سهولة في المنزل. طريقة عمل الكريب المالح مثل المطاعم طريقة عمل الكريب المالح مثل المطاعم المكونات كوب واحد من الماء.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاث حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ونخلطها سوياً حتى نحصل على خليط متجانس.

نترك الخليط عشر دقائق وبعد ذلك نحضر مقلاة وندهنها بملعقة من الزيت.

نرفع المقلاة على نار متوسطة ثم نأخذ كمية من عجينة الكريب باستخدام المغرفة.

نترك الكريب على نار هادئة لينضج جيداً، ثم نقوم بقلبه على الجهة الأخرى حتى ينضج الكريب بالكامل.

نكرر الخطوة السابقة مع بقية عجين الكريب حتى ننتهي منها بالكامل.

نقوم بحشو الكريب بفاهيتنا الدجاج أو البسطرمة أو البيض المقلي. سر عمل الكريب الحلو في البيت سر عمل الكريب الحلو في البيت المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبتان من البيض.

رشة من الفانيلا. طريقة التحضير نضع جميع المكونات في الخلاط ونخلطها جيداً.

نقوم بتحضير الكريب بنفس الخطوات المذكورة في الوصفة السابقة.

يمكن حشو الكريب الحلو بالشوكولاتة المذوبة أو المربى أو العسل أو الفواكه كالموز والفراولة. كيفية تحضير كريب الشوفان الصحي كيفية تحضير كريب الشوفان الصحي المكونات ثلث كوب من الشوفان.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

حبة من البيض.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير نضع جميع المكونات في الخلاط ونخلطها جيداً.

نقوم بتحضير الكريب بنفس الخطوات المذكورة في الوصفة السابقة.

يمكن حشو هذا الكريب بالجبنة أو المربى وتقديمه للأطفال أو مرضى السكر كوجبة صحية. الوسوم

طريقة عمل الكريب، الكريب هو فطيرة نحيفة السمك يتم حشوها بعدة حشوات مختلفة مالحة أو حلوة، ومنشأ الكريب الأصلي هو فرنسا، حيث انتشر منها إلى جميع أنحاء العالم، وأصبح يحضر بأكثر من طريقة وبأكثر من نكهة مختلفة، ونقدم لكم هنا بعض من هذه الطرق، والتي يمكن تطبيقها بكل سهولة في المنزل. طريقة عمل الكريب المالح مثل المطاعم طريقة عمل الكريب المالح مثل المطاعم المكونات كوب واحد من الماء.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاث حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ونخلطها سوياً حتى نحصل على خليط متجانس.

نترك الخليط عشر دقائق وبعد ذلك نحضر مقلاة وندهنها بملعقة من الزيت.

نرفع المقلاة على نار متوسطة ثم نأخذ كمية من عجينة الكريب باستخدام المغرفة.

نترك الكريب على نار هادئة لينضج جيداً، ثم نقوم بقلبه على الجهة الأخرى حتى ينضج الكريب بالكامل.

نكرر الخطوة السابقة مع بقية عجين الكريب حتى ننتهي منها بالكامل.

نقوم بحشو الكريب بفاهيتنا الدجاج أو البسطرمة أو البيض المقلي. سر عمل الكريب الحلو في البيت سر عمل الكريب الحلو في البيت المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبتان من البيض.

رشة من الفانيلا. طريقة التحضير نضع جميع المكونات في الخلاط ونخلطها جيداً.

نقوم بتحضير الكريب بنفس الخطوات المذكورة في الوصفة السابقة.

يمكن حشو الكريب الحلو بالشوكولاتة المذوبة أو المربى أو العسل أو الفواكه كالموز والفراولة. كيفية تحضير كريب الشوفان الصحي كيفية تحضير كريب الشوفان الصحي المكونات ثلث كوب من الشوفان.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

حبة من البيض.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير نضع جميع المكونات في الخلاط ونخلطها جيداً.

نقوم بتحضير الكريب بنفس الخطوات المذكورة في الوصفة السابقة.

يمكن حشو هذا الكريب بالجبنة أو المربى وتقديمه للأطفال أو مرضى السكر كوجبة صحية.

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