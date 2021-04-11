وصفة الكفتة البانيه لوجبة غير تقليدية ومبتكرة حضريها بسهولة من غير تعب في 10 دقايق بس

الكفتة البانيه تعتبر من الأكلات الجديدة المبتكرة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ولا تحتاج إلى وقت كبير، كما أنها تتميز بالمذاق المميز، يمكنكم تقديمها على السفرة كطبق جانبي في العزائم، ويمكن اعتبارها وجبة أيضاً مع إضافة أرز وبطاطس بجانبها، سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في الفقرات التالية لتقدموا أكلات جديدة لأفراد أسرتكم بدون مجهود أو تعب. مكونات عمل الكفتة البانيه 500 جرام من اللحم المفروم.

بصلة ذات حجم متوسط.

ربطة بقدونس مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة من بهارات الكفتة الجاهزة.

ملعقة كزبرة ناشفة.

عدد 2 بيضة.

كوب بقسماط ناعم.

كوب من الدقيق.

رشة فلفل أسود.

زيت. طريقة تحضير الكفتة البانيه بكل سهولة أولاً نقوم بوضع كلاً من البصل والبقدونس في الكبة، ونقوم بخلطهم جيداً للحصول على مزيج ناعم.

ثم نقوم بوضع اللحم المفروم في الكبة، ونخلط المكونات كلها مع بعضها لكي تتجانس.

نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ونضيف له الملح والفلفل والبهارات والكزبرة وجوزة الطيب.

نقلب المكونات كلها مع بعضها لكي تتوزع البهارات جيداً.

نضع الكفتة في الثلاجة ساعة على الأقل.

نخرجها بعد ذلك ونشكلها على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة.

نضع الدقيق في طبق، وفي طبق آخر نضع البقسماط الناعم.

نقوم بوضع أصابع الكفتة في الدقيق، ثم نغمسها في البيض.

بعد ذلك نقوم بتغطية الكفتة بالبقسماط جيداً من جميع الجوانب.

نكرر هذه الخطوة مع الكمية الموجودة كلها، ثم ندخلها الثلاجة مرة أخرى ربع ساعة حتى تتماسك.

نضع كمية مناسبة من الزيت في الطاسة، وبعد أن يسخن نحمر الكفتة به حتى نحصل على لونها الذهبي.

تصبح جاهزة للتقدم وبالهنا والشفا. مكونات عمل الكفتة البانيهطريقة تحضير الكفتة البانيه بكل سهولة الوسوم

الكفتة البانيه تعتبر من الأكلات الجديدة المبتكرة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ولا تحتاج إلى وقت كبير، كما أنها تتميز بالمذاق المميز، يمكنكم تقديمها على السفرة كطبق جانبي في العزائم، ويمكن اعتبارها وجبة أيضاً مع إضافة أرز وبطاطس بجانبها، سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في الفقرات التالية لتقدموا أكلات جديدة لأفراد أسرتكم بدون مجهود أو تعب. مكونات عمل الكفتة البانيه 500 جرام من اللحم المفروم.

بصلة ذات حجم متوسط.

ربطة بقدونس مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة من بهارات الكفتة الجاهزة.

ملعقة كزبرة ناشفة.

عدد 2 بيضة.

كوب بقسماط ناعم.

كوب من الدقيق.

رشة فلفل أسود.

زيت. طريقة تحضير الكفتة البانيه بكل سهولة أولاً نقوم بوضع كلاً من البصل والبقدونس في الكبة، ونقوم بخلطهم جيداً للحصول على مزيج ناعم.

ثم نقوم بوضع اللحم المفروم في الكبة، ونخلط المكونات كلها مع بعضها لكي تتجانس.

نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ونضيف له الملح والفلفل والبهارات والكزبرة وجوزة الطيب.

نقلب المكونات كلها مع بعضها لكي تتوزع البهارات جيداً.

نضع الكفتة في الثلاجة ساعة على الأقل.

نخرجها بعد ذلك ونشكلها على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة.

نضع الدقيق في طبق، وفي طبق آخر نضع البقسماط الناعم.

نقوم بوضع أصابع الكفتة في الدقيق، ثم نغمسها في البيض.

بعد ذلك نقوم بتغطية الكفتة بالبقسماط جيداً من جميع الجوانب.

نكرر هذه الخطوة مع الكمية الموجودة كلها، ثم ندخلها الثلاجة مرة أخرى ربع ساعة حتى تتماسك.

نضع كمية مناسبة من الزيت في الطاسة، وبعد أن يسخن نحمر الكفتة به حتى نحصل على لونها الذهبي.

تصبح جاهزة للتقدم وبالهنا والشفا. مكونات عمل الكفتة البانيهطريقة تحضير الكفتة البانيه بكل سهولة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الكفتة البانيه لوجبة غير تقليدية ومبتكرة حضريها بسهولة من غير تعب في 10 دقايق بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.