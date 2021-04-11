سر عمل الزبادي بالفراولة بطريقة تنافس الجاهز جهزيه عشان رمضان

الزبادي بالفراولة من أكثر الأطعمة التي يفضلها الأطفال فهو يمتاز بمذاقه المحبب لهم وهو أيضًا ذات قيمة غذائية عالية لأنه يجمع بين فوائد الحليب وفوائد الفراولة فهو يمد طفلك بالكثير من العناصر الغذائية الهامة، وإعداد الزبادي بالفراولة في المنزل أفضل بكثير من شراءه جاهز لأنه يكون أكثر نظافة وبالطبع يكون ذات قيمة غذائية أعلى لأطفالك، وهو سهل في التحضير وأوفر بكثير من شراءه جاهز، ولذلك نقدم لكِ سر عمل الزبادي بالفراولة بطريقة تنافس الزبادي الجاهز.

كيلو من الفراولة.

كيلو من الحليب.

كوب من الزبادي البلدي.

3 ملاعق كبار من القشطة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب من السكر.

3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

أولًا: نقوم بتحضير الفراولة فقومي بغسل الفراولة جيدّا ثم قطعيها إلى قطع صغيرة الحجم وضعي عليها السكر واتركيها لمدة نصف ساعة.

ثانيًا: قومي بغلي الحليب واتركيه حتى يبرد ويصبح دافئ فقط.

ثالثًا: ضعي الحليب المغلي وكوب الزبادي البلدي معًا في الخلاط لعدة دقائق.

رابعًا: ضعي خليط الفراولة والسكر على الحليب والزبادي في الخلاط لعدة دقائق حتى تتجانس كل المكونات معًا.

خامسًا: اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه لمدة عشر دقائق حتى يسخن.

سادسًا: قومي بوضع الزبادي في أطباق صغيرة الحجم وتتحمل الحرارة سواء كانت زجاج أو طواجن فخار صغيرة.

سابعًا: بعد أن يصبح الفرن ساخن اطفي النار وضعي أطباق الزبادي في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تتماسك وبعد ذلك قومي بوضع الزبادي في الثلاجة.

يتم تقديم الزبادي بالفراولة بارد ويمكن تزينه بوضع القليل من قطع الفراولة عليه ويمكن تحليته باستخدام العسل النحل أو السكر الأبيض العادي.