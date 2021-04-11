طريقة عمل المناقيش السورية في المنزل على طريقة السوريين

واحدة من الأكلات السورية الشهيرة المشهورة في الشرق الأوسط هي المناقيش السورية حيث لها مذاق شهي ولذيذ بالإضافة لسهولة مكوناتها وسهولة تحضيرها في وقت قليل، وتشبه عجينة المناقيش السورية إلى حد كبير عجينة البيتزا فهي تتكون من الزعتر والجبن، لذلك يمكن تناولها مفردة أو بجانب أي مشروبات دافئة مثل الشاي أو تناولها كوجبة إفطار شهية ومغذية، وفي مقالنا نقدم أسهل طريقة المناقيش السورية بالطريقة الأصلية. مكونات المناقيش السورية مكونات المناقيش السورية تحتاج عجينة المناقيش السورية إلى المقادير التالية: دقيق أبيض: ستة أكواب.

حليب بودرة: ملعقتان بحجم كبير.

خميرة فورية: ملعقة بحجم كبير.

ماء فاتر: كوب ونصف كوب.

سكر ناعم: مقدار ملعقة بحجم صغير.

ملح طعام: مقدار ملعقة بحجم صغير. خطوات تحضير المناقيش السورية خطوات تحضير المناقيش السورية عندما نقوم بتحضير مقادير عجينة المناقيش السورية السابقة نتجه الآن لتجهيز المناقيش السورية كالآتي: نبدأ بوضع الخميرة الفورية ومقدار السكر والملح في الماء الفاتر ونحركهم بالملعقة لمرة واحدة لنتأكد من خلطهم سويًا ويترك الكوب على جنب حتى تختمر الخميرة.

أثناء ذلك نحضر وعاء جديدة عميق لوضع الدقيق المنخول به ومعه مقدار حليب البودرة ونعجن المكونين معًا قليلًا وبعد ذلك نقوم بإضافة كوب الخميرة والسكر والملح والماء الفاتر إلى العجين وبشكل تدريجي.

أثناء الإضافة نقوم بالعجز حتى يتشرب الدقيق كل كمية الخميرة.

مستمر في العجن حتى نحصل على قوام لين من العجين يسهل قطعه والتحكم به وإذا كان هناك صعوبة في العجينة يمكن إضافة الماء تدريجيًا.

وبعد العجن الجيد للخليط نشكله على شكل كرات ذات أحجام متساوية حسب الرغبة على أن لا تكون كبيرة أو صغيرة.

ونترك تلك الكرات على جنب وهي مغطاة لمدة نصف ساعة حتى تأخذ وقتها الكافي للتخمر.

وبعدها محشي المناقيش بالحشوة المرادة وتوضع في الفرن حتى تنضج. الوسوم

واحدة من الأكلات السورية الشهيرة المشهورة في الشرق الأوسط هي المناقيش السورية حيث لها مذاق شهي ولذيذ بالإضافة لسهولة مكوناتها وسهولة تحضيرها في وقت قليل، وتشبه عجينة المناقيش السورية إلى حد كبير عجينة البيتزا فهي تتكون من الزعتر والجبن، لذلك يمكن تناولها مفردة أو بجانب أي مشروبات دافئة مثل الشاي أو تناولها كوجبة إفطار شهية ومغذية، وفي مقالنا نقدم أسهل طريقة المناقيش السورية بالطريقة الأصلية. مكونات المناقيش السورية مكونات المناقيش السورية تحتاج عجينة المناقيش السورية إلى المقادير التالية: دقيق أبيض: ستة أكواب.

حليب بودرة: ملعقتان بحجم كبير.

خميرة فورية: ملعقة بحجم كبير.

ماء فاتر: كوب ونصف كوب.

سكر ناعم: مقدار ملعقة بحجم صغير.

ملح طعام: مقدار ملعقة بحجم صغير. خطوات تحضير المناقيش السورية خطوات تحضير المناقيش السورية عندما نقوم بتحضير مقادير عجينة المناقيش السورية السابقة نتجه الآن لتجهيز المناقيش السورية كالآتي: نبدأ بوضع الخميرة الفورية ومقدار السكر والملح في الماء الفاتر ونحركهم بالملعقة لمرة واحدة لنتأكد من خلطهم سويًا ويترك الكوب على جنب حتى تختمر الخميرة.

أثناء ذلك نحضر وعاء جديدة عميق لوضع الدقيق المنخول به ومعه مقدار حليب البودرة ونعجن المكونين معًا قليلًا وبعد ذلك نقوم بإضافة كوب الخميرة والسكر والملح والماء الفاتر إلى العجين وبشكل تدريجي.

أثناء الإضافة نقوم بالعجز حتى يتشرب الدقيق كل كمية الخميرة.

مستمر في العجن حتى نحصل على قوام لين من العجين يسهل قطعه والتحكم به وإذا كان هناك صعوبة في العجينة يمكن إضافة الماء تدريجيًا.

وبعد العجن الجيد للخليط نشكله على شكل كرات ذات أحجام متساوية حسب الرغبة على أن لا تكون كبيرة أو صغيرة.

ونترك تلك الكرات على جنب وهي مغطاة لمدة نصف ساعة حتى تأخذ وقتها الكافي للتخمر.

وبعدها محشي المناقيش بالحشوة المرادة وتوضع في الفرن حتى تنضج.

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