أسرار نجاح التورتة في البيت وتكات تجهيز الكيكة الاسفنجية في مطبخك

يتساءل الكثير عن أسرار نجاح التورتة في البيت وتكات تجهيز الكيكة الاسفنجية في المطبخ، لذا نقدم لكم طريقة تجهيز التورتة والكيكة الخاصة بها في المطبخ بدون شرائها من الخارج، ويُذكر أننا سنقدم لكم المكونات وطريقة التحضير أدناه.

بيض (بمقدار عشر بيضات).

سكر (بمقدار 250 غرام).

دقيق (بمقدار 350 غرام).

بايكنغ باودر (بمقدار 8 غرام).

فانيليا (بمقدار رشة).

كاكاو (بمقدار 25 غرام).

ماء (بمقدار 300 ملل).

شراب الذرة (بمقدار 100 ملل).

كاكاو (بمقدار 100 غرام).

شوكولاتة سوداء (بمقدار 50 غرام).

كريمة خفق بودرة (بمقدار 100 غرام).

جيلاتين مذوّب بالقليل من الماء الدافئ (بمقدار 5 غرام).

كريمة مخفوقة (بمقدار 500 غرام).

ماء مثلّج (بمقدار 800 ملل).

كريم باتيسيير (بمقدار 200 غرام).

ماء مثلّج (بمقدار 400 ملل).

كاكاو (بمقدار 50 غرام).

مكسرات (حسب الرغبة).

فواكه (حسب الرغبة).

ضعي البيض والسكر واخلطيهم جيداً بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف حجم الخليط ويفتح لونه.

قومي بتقسيم الخليط إلى جزأين متساويين، بعدها قومي بنخل الدقيق في وعاء (نصف الكمية 175 جرام فقط)، مع 4 جرام من البيكنج بودر ورشة الفانيليا.

أضيفي خليط الدقيق إلى قسم من خليط البيض، وقومي بخلط الطبقة العلوية بملعقة بحيث تأتين بالخليط من الأسفل إلى الأعلى وهكذا، الآن قومي بنخل 150 جرام من الدقيق، مع الكاكاو و4 جرام من البيكنج بودر ورشة من الفانيليا في وعاء ثاني.

قومي بإضافة خليط الكاكاو، على القسم الثاني من الخليط، وبمعلقة قومي بالتقليب من الأسفل إلى الأعلى، اسكبي العجينتين في صينية قطرها 30 سم مدهونة بقليل من الزبدة ووزنها بالدقيق.

ضعي الكيك في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة ثلاثين دقيقة.

طريقة تحضير التغليف

قومي بوضع الكريمة والشكولاتة وشراب الذرة، والماء في قدر وضعيه على نار متوسطة، حتى يتم الغليان، الآن أضيفي الجيلاتين، ثم قومي برفع القدر من على النار واتركيه حتى يبرد.

طريقة تحضير الحشوة

ضعي الكريمة المخفوقة و400 مل من الماء المثلج في وعاء واخلطيهم جيداً حتى تحصلين على الكريمة المخفوقة.

قسمي الحشوة إلى قسمين، أضيفي الكاكاو في أحدهما واخلطيهم مرة أخرى، وبعد أن تبرد الكعكة، قسميها إلى ثلاثة أجزاء أفقية واحشيها بالكريمة المخفوقة ورشيها بالجوز، بعد ذلك افركي الكريم على وجه وجوانب الكعكة، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك، وبعد ذلك ضعي فوق قسم الشوكولاتة ونزين القسم الآخر بالفاكهة، وقومي بتزيين أطراف الكيك بالجوز.