طريقة عمل البسبوسة بالزبيب وجوز الهند وتقديمها باحترافية على سفرة رمضان

البسبوسة بالزبيب وجوز الهند تعتبر من أشهر الوصفات التي تندرج تحت بند الحلوى، ويتم تداولها على مدار العام، ولكنها تزدهر ويلمع نجمها في شهر رمضان المبارك، الشهير بإعداد جميع أنواع الحلويات الشرقية، التي تساعد على تعويض الجسم بما فقده من سوائل على مدار اليوم طوال فترة الصوم، ولعل تلك الوصفة من أهم وصفات تحضير البسبوسة، لأن جوز الهند من المكونات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية المفيدة للجسم، ومن أهمها الحديد والكالسيوم وفيتامين ج، فضلاً عن البروتين والسكريات والألياف الغذائية والبوتاسيوم والكربوهيدرات والصوديوم والدهون المشبعة. طريقة عمل البسبوسة بالزبيب وجوز الهند طريقة عمل البسبوسة بالزبيب وجوز الهند المكونات 2 كوب من دقيق السميد.

كوب من السكر.

كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من الحليب السائل.

علبة من القشطة وزن 170 جرام.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

زبيب للتزيين.

شربات حسب الحاجة. طريقة التحضير في وعاء عميق نقوم بمزج كل من السكر والزيت جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً. وبعدها نبدأ بتقليب السميد مع البيكنج بودر في وعاء جانبي، قبل إضافتهم إلى مزيج السكر، والاستمرار في التقليب. نبدأ بإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب، وبعدها إضافة القشطة وجوز الهند. يراعى تقليب المكونات جيداً في كل مرة يضاف فيها مكون جديد والتأكد من تجانسها قبل إضافة المكون التالي. في صينية الفرن نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو ملعقة كبيرة من الطحينة. ثم نقوم بإضافة المزيج جيداً بشكل متساوي وتزيينه بالزبيب. تدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. تخرج من الفرن ويضاف إليها الشربات الساخن بكمية مناسبة. تترك مغطاه حتى تبرد تماماً وبعدها تقطع وتقدم باردة. يمكن تقديمها إلى جانب كوب من الشاي أو القهوة بعد الإفطار. الوسوم

البسبوسة بالزبيب وجوز الهند تعتبر من أشهر الوصفات التي تندرج تحت بند الحلوى، ويتم تداولها على مدار العام، ولكنها تزدهر ويلمع نجمها في شهر رمضان المبارك، الشهير بإعداد جميع أنواع الحلويات الشرقية، التي تساعد على تعويض الجسم بما فقده من سوائل على مدار اليوم طوال فترة الصوم، ولعل تلك الوصفة من أهم وصفات تحضير البسبوسة، لأن جوز الهند من المكونات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية المفيدة للجسم، ومن أهمها الحديد والكالسيوم وفيتامين ج، فضلاً عن البروتين والسكريات والألياف الغذائية والبوتاسيوم والكربوهيدرات والصوديوم والدهون المشبعة. طريقة عمل البسبوسة بالزبيب وجوز الهند طريقة عمل البسبوسة بالزبيب وجوز الهند المكونات 2 كوب من دقيق السميد.

كوب من السكر.

كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من الحليب السائل.

علبة من القشطة وزن 170 جرام.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

زبيب للتزيين.

شربات حسب الحاجة. طريقة التحضير في وعاء عميق نقوم بمزج كل من السكر والزيت جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً. وبعدها نبدأ بتقليب السميد مع البيكنج بودر في وعاء جانبي، قبل إضافتهم إلى مزيج السكر، والاستمرار في التقليب. نبدأ بإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب، وبعدها إضافة القشطة وجوز الهند. يراعى تقليب المكونات جيداً في كل مرة يضاف فيها مكون جديد والتأكد من تجانسها قبل إضافة المكون التالي. في صينية الفرن نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو ملعقة كبيرة من الطحينة. ثم نقوم بإضافة المزيج جيداً بشكل متساوي وتزيينه بالزبيب. تدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. تخرج من الفرن ويضاف إليها الشربات الساخن بكمية مناسبة. تترك مغطاه حتى تبرد تماماً وبعدها تقطع وتقدم باردة. يمكن تقديمها إلى جانب كوب من الشاي أو القهوة بعد الإفطار.

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