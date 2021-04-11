سر طريقة عمل الحليب المكثف بطرق متنوعة بمكونات أقتصادية 

طريقة عمل الحليب المكثف، الحليب المكثف هو الحليب البقري العادي الذي نعتاد عليه جميعا، ولكنه يختلف في إزالة الماء منه حتى يصبح كثيف بالمقارنة مع الحليب المعتاد، كما يمكن إضافة السكر إليه لجعله أكثر كثافة، ويمكث لفترة أطول، ويستخدم الحليب المكثف في إعداد الكثير من أنواع الحلوى مثل: الآيس كريم وأصابع زينب وغيرها من الحلويات الأخرى.طريقة عمل الحليب المكثف
يمكن تحضير الحليب المكثف في المنزل بطرق عديدة سنعرضها لكم بالتفصيل.
الطريقة الأولى: المكونات: 3 كوب حليب سائل، نصف كوب سكر أبيض، ملعقة زبدة غير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة التحضير
في وعاء من التيفال نقوم بسكب كمية الحليب، ونضيف إليها السكر مع التقليب حتى تمام الذوبان، ونتركه على نار هادئة حتى الغليان.
عندما يبدأ الخليط في الغليان نضيف إليها الزبدة مع التحريك باستمرار لبضعه دقائق.
بعد مرور دقائق نلاحظ أن الحليب أصبح أكثر سمكا، كما أن المقدار قل بشكل ملحوظ، ونقوم بوضعه بعيدا عن النار حتى يبرد.
في حالة تكون كتل في الحليب يمكن استخدام المضرب الكهربائي للتخلص منها، ثم يحفظ في الثلاجة لمدة تتراوح من أسبوع إلى 14 يوم.الطريقة الثانية عمل الحليب المكثف
المكونات: كوب حليب بودرة، كوب سكر بودرة، نصف كوب ماء مغلي.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي والخفق بسرعة شديدة حتى نحصل على خليط سميك.
- يوضع الحليب في الثلاجة ليصبح أكثر سمكا، وفي حالة الحصول على حليب غير سميك يمكن إضافة القليل من الحليب البودر.
- عند الحصول على سمك مبالغ فيه يمكن تخفيف الحليب المكثف بواسطة الماء للحصول على السمك المطلوب.
- يمكن إضافة الزبدة للحصول على حليب مكثف دسم، ويحفظ هذا المقدار في الثلاجة لمدة 30 يوم.
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طريقة عمل الحليب المكثف، الحليب المكثف هو الحليب البقري العادي الذي نعتاد عليه جميعا، ولكنه يختلف في إزالة الماء منه حتى يصبح كثيف بالمقارنة مع الحليب المعتاد، كما يمكن إضافة السكر إليه لجعله أكثر كثافة، ويمكث لفترة أطول، ويستخدم الحليب المكثف في إعداد الكثير من أنواع الحلوى مثل: الآيس كريم وأصابع زينب وغيرها من الحلويات الأخرى.طريقة عمل الحليب المكثف
يمكن تحضير الحليب المكثف في المنزل بطرق عديدة سنعرضها لكم بالتفصيل.
الطريقة الأولى: المكونات: 3 كوب حليب سائل، نصف كوب سكر أبيض، ملعقة زبدة غير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة التحضير
في وعاء من التيفال نقوم بسكب كمية الحليب، ونضيف إليها السكر مع التقليب حتى تمام الذوبان، ونتركه على نار هادئة حتى الغليان.
عندما يبدأ الخليط في الغليان نضيف إليها الزبدة مع التحريك باستمرار لبضعه دقائق.
بعد مرور دقائق نلاحظ أن الحليب أصبح أكثر سمكا، كما أن المقدار قل بشكل ملحوظ، ونقوم بوضعه بعيدا عن النار حتى يبرد.
في حالة تكون كتل في الحليب يمكن استخدام المضرب الكهربائي للتخلص منها، ثم يحفظ في الثلاجة لمدة تتراوح من أسبوع إلى 14 يوم.الطريقة الثانية عمل الحليب المكثف
المكونات: كوب حليب بودرة، كوب سكر بودرة، نصف كوب ماء مغلي.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي والخفق بسرعة شديدة حتى نحصل على خليط سميك.
- يوضع الحليب في الثلاجة ليصبح أكثر سمكا، وفي حالة الحصول على حليب غير سميك يمكن إضافة القليل من الحليب البودر.
- عند الحصول على سمك مبالغ فيه يمكن تخفيف الحليب المكثف بواسطة الماء للحصول على السمك المطلوب.
- يمكن إضافة الزبدة للحصول على حليب مكثف دسم، ويحفظ هذا المقدار في الثلاجة لمدة 30 يوم.
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