الزبادي البيتي وطريقة تحضيره لتقديمه يومياً في سحور رمضان

بقدوم شهر رمضان يكثر الإقبال على تناول الزبادي ويتم شرائه بكميات كبيرة من السوبر ماركت، ولكن يمكن أن يتم عمل الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بأقل التكاليف وأقل مجهود، كما أن الزبادي يعتبر من الأشياء الهامة والمفيدة للجسم لعدة أسباب فهو يعالج مشكلات المعدة والقولون، كما أنه يقوم بعلاج عسر الهضم، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تنفيذ الزبادي البيتي.

الزبادي البيتي

يعد الزبادي من مشتقات الحليب وذلك بسبب احتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم ومن ضمن تلك الفيتامينات فيتامين بي والبروتين والكالسيوم وحمض الفوليك، وبالإضافة إلى الفسفور، ويميز الزبادي بأنه يقوم بتسهيل عملية الهضم وتقوية الجهاز المناعي، كما أنه يقوم بخفض الوزن الزائد والحد من ارتفاع ضغط الدم، ويعالج الكثير من أنواع السرطانات.

سبعة أكواب من الحليب.

كوب من الزبادي الجاهز.

مكونات عمل الزبادي البيتيطريقة عمل وتنفيذ الزبادي البيتي

يمكن أن يتم تنفيذ الزبادي البيتي بمنتهى السهولة في المنزل عند توافر تلك المكونات السابقة، كما أنه من الوصفات التي يتم عملها في وقت قليل جدًا دون الحاجة إلى مجهود كبير أو وقت كبير، ولعمل الزبادي البيتي يجب إتباع الخطوات التالية: