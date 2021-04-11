الزبادي البيتي وطريقة تحضيره لتقديمه يومياً في سحور رمضان

بقدوم شهر رمضان يكثر الإقبال على تناول الزبادي ويتم شرائه بكميات كبيرة من السوبر ماركت، ولكن يمكن أن يتم عمل الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بأقل التكاليف وأقل مجهود، كما أن الزبادي يعتبر من الأشياء الهامة والمفيدة للجسم لعدة أسباب فهو يعالج مشكلات المعدة والقولون، كما أنه يقوم بعلاج عسر الهضم، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تنفيذ الزبادي البيتي.الزبادي البيتي
يعد الزبادي من مشتقات الحليب وذلك بسبب احتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم ومن ضمن تلك الفيتامينات فيتامين بي والبروتين والكالسيوم وحمض الفوليك، وبالإضافة إلى الفسفور، ويميز الزبادي بأنه يقوم بتسهيل عملية الهضم وتقوية الجهاز المناعي، كما أنه يقوم بخفض الوزن الزائد والحد من ارتفاع ضغط الدم، ويعالج الكثير من أنواع السرطانات.مكونات عمل الزبادي البيتي
- سبعة أكواب من الحليب.
- كوب من الزبادي الجاهز.
يمكن أن يتم تنفيذ الزبادي البيتي بمنتهى السهولة في المنزل عند توافر تلك المكونات السابقة، كما أنه من الوصفات التي يتم عملها في وقت قليل جدًا دون الحاجة إلى مجهود كبير أو وقت كبير، ولعمل الزبادي البيتي يجب إتباع الخطوات التالية:
- نحضر اللبن السائل ونضعه في إناء عميق كبير على نار هادئة ونتركه حتى يسخن تمامًا.
- يتم ترك الحليب حتى يسخن فقط ولا يصل إلى درجة الغليان، بعدها نقوم برفعه من على النار.
- نضع الزبادي الجاهز مع الحليب السائل ونخلطهم مع بعضهم البعض.
- يتم تغطية الخليط بقطعة قماش سميكة ونظيفة ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتخثر اللبن.
- يتم وضع اللبن الزبادي في إناء كبير، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة إلى حين وقت الاستخدام.
- يمكن وضع قطع من الفاكهة إلى الزبادي، وهكذا يصبح الزبادي البيتي جاهز.
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بقدوم شهر رمضان يكثر الإقبال على تناول الزبادي ويتم شرائه بكميات كبيرة من السوبر ماركت، ولكن يمكن أن يتم عمل الزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بأقل التكاليف وأقل مجهود، كما أن الزبادي يعتبر من الأشياء الهامة والمفيدة للجسم لعدة أسباب فهو يعالج مشكلات المعدة والقولون، كما أنه يقوم بعلاج عسر الهضم، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تنفيذ الزبادي البيتي.الزبادي البيتي
يعد الزبادي من مشتقات الحليب وذلك بسبب احتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم ومن ضمن تلك الفيتامينات فيتامين بي والبروتين والكالسيوم وحمض الفوليك، وبالإضافة إلى الفسفور، ويميز الزبادي بأنه يقوم بتسهيل عملية الهضم وتقوية الجهاز المناعي، كما أنه يقوم بخفض الوزن الزائد والحد من ارتفاع ضغط الدم، ويعالج الكثير من أنواع السرطانات.مكونات عمل الزبادي البيتي
- سبعة أكواب من الحليب.
- كوب من الزبادي الجاهز.
يمكن أن يتم تنفيذ الزبادي البيتي بمنتهى السهولة في المنزل عند توافر تلك المكونات السابقة، كما أنه من الوصفات التي يتم عملها في وقت قليل جدًا دون الحاجة إلى مجهود كبير أو وقت كبير، ولعمل الزبادي البيتي يجب إتباع الخطوات التالية:
- نحضر اللبن السائل ونضعه في إناء عميق كبير على نار هادئة ونتركه حتى يسخن تمامًا.
- يتم ترك الحليب حتى يسخن فقط ولا يصل إلى درجة الغليان، بعدها نقوم برفعه من على النار.
- نضع الزبادي الجاهز مع الحليب السائل ونخلطهم مع بعضهم البعض.
- يتم تغطية الخليط بقطعة قماش سميكة ونظيفة ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتخثر اللبن.
- يتم وضع اللبن الزبادي في إناء كبير، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة إلى حين وقت الاستخدام.
- يمكن وضع قطع من الفاكهة إلى الزبادي، وهكذا يصبح الزبادي البيتي جاهز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزبادي البيتي وطريقة تحضيره لتقديمه يومياً في سحور رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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