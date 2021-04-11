الجبنة الرومي في البيت زي الجاهزة بالضبط بأقل التكاليف وأسهل الخطوات .. جربيها ومش هتشتريها من برا تاني

الجبنة الرومي هي نوع من أشهر أنواع الأجبان المصرية التي يتم تصنيعها من الحليب الكامل الدسم، وتنقسم إلى أنواع مختلفة، وهي الرومي الجديدة والتي يتم إنتاجها كل يوم، وتكون غير مملحة، والجبنة المتوسطة والتي تظل حتى ثلاثة سنوات، وآخر نوع هو الرومي القديمة والتي يتم حفظها حتى مدة 12 سنة، وتكون مالحة جداً ورائحتها قوية، ونظراً لسعرها الغالي والذي لا يقدر عليه الكثير من الأشخاص، نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة بنفس الطعم. مكونات عمل الجبنة الرومي مكونات عمل الجبنة الرومي نحتاج إلى المكونات التالية لتصنيع الجبنة الرومي في البيت بكل سهولة: لتر واحد من الحليب كامل الدسم.

حبة كبيرة الحجم من البطاطس المهروسة.

علبة واحدة من اللبن الزبادي.

ثلث كوب ماء مثلج.

2 ملعقة من القشطة.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بالخطوات في وعاء نضع الحليب، ثم نقوم بوضعه على النار ونتركه حتى يغلي.

يجب الاستمرار في التقليب لكي لا يلتصق الحليب في الوعاء.

نقوم بإضافة اللبن الزبادي إلى الوعاء ونحرك باستمرار لكي لا يتكون تكتلات.

نتركه على النار ليغلي من جديد، والتقليب من وقت إلى آخر.

نقوم بإضافة الملح والفلفل إلى الماء، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات بشكل جيد.

نقوم بإضافة البطاطس والقشطة ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.

نستمر في الخفق حتى نحصل على خليط سائل وخالي من التكتلات.

نضع شاش في المصفاة، ونصب بها اللبن، ونتركه حوالي 12 ساعة حتى نتخلص من الماء منه.

بعد مرور الوقت إذا كان الخليط متماسك قليلاً نضع الخليط في قطعة من الشاش أخرى، ونتركه مجدداً.

يتم تكرار هذه الخطوة حتى نحصل على خليط متماسك.

نقوم بإزالة الجبنة من الشاش ونلفها بكيس جيداً، وندخلها الثلاجة. طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بالخطوات الوسوم

الجبنة الرومي هي نوع من أشهر أنواع الأجبان المصرية التي يتم تصنيعها من الحليب الكامل الدسم، وتنقسم إلى أنواع مختلفة، وهي الرومي الجديدة والتي يتم إنتاجها كل يوم، وتكون غير مملحة، والجبنة المتوسطة والتي تظل حتى ثلاثة سنوات، وآخر نوع هو الرومي القديمة والتي يتم حفظها حتى مدة 12 سنة، وتكون مالحة جداً ورائحتها قوية، ونظراً لسعرها الغالي والذي لا يقدر عليه الكثير من الأشخاص، نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة بنفس الطعم. مكونات عمل الجبنة الرومي مكونات عمل الجبنة الرومي نحتاج إلى المكونات التالية لتصنيع الجبنة الرومي في البيت بكل سهولة: لتر واحد من الحليب كامل الدسم.

حبة كبيرة الحجم من البطاطس المهروسة.

علبة واحدة من اللبن الزبادي.

ثلث كوب ماء مثلج.

2 ملعقة من القشطة.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بالخطوات في وعاء نضع الحليب، ثم نقوم بوضعه على النار ونتركه حتى يغلي.

يجب الاستمرار في التقليب لكي لا يلتصق الحليب في الوعاء.

نقوم بإضافة اللبن الزبادي إلى الوعاء ونحرك باستمرار لكي لا يتكون تكتلات.

نتركه على النار ليغلي من جديد، والتقليب من وقت إلى آخر.

نقوم بإضافة الملح والفلفل إلى الماء، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات بشكل جيد.

نقوم بإضافة البطاطس والقشطة ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.

نستمر في الخفق حتى نحصل على خليط سائل وخالي من التكتلات.

نضع شاش في المصفاة، ونصب بها اللبن، ونتركه حوالي 12 ساعة حتى نتخلص من الماء منه.

بعد مرور الوقت إذا كان الخليط متماسك قليلاً نضع الخليط في قطعة من الشاش أخرى، ونتركه مجدداً.

يتم تكرار هذه الخطوة حتى نحصل على خليط متماسك.

نقوم بإزالة الجبنة من الشاش ونلفها بكيس جيداً، وندخلها الثلاجة. طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجبنة الرومي في البيت زي الجاهزة بالضبط بأقل التكاليف وأسهل الخطوات .. جربيها ومش هتشتريها من برا تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.