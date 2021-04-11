كولاجين طبيعي لتنوير بشرتك وتعزيزه بالإشراقة والنضارة اللازمة لصحته

كولاجين طبيعي لتنوير بشرتك هو ما تبحث عنه جميع البنات حتى تتمكن من الحصول على النضارة والإشراقة للبشرة، بالطريقة التي ترضيها وتجعلها واثقة في نفسها بشكل كبير للغاية، ويعتبر الكولاجين من المواد الطبيعية التي يقوم الجسم بإفرازها مما يعزز ترطيب الجسم وجمال البشرة، ولا يمكن الحصول عليه من مصادر خارجية إلا بأموال باهظة الثمن، ولكن هناك عدد كبير من المكونات الطبيعية البسيطة التي تعزز من إنتاج الكولاجين وتحز الجسم على ذلك، ومن خلال موقعنا اليوم نقدم إليكم العديد من الوصفات الطبيعية التي تحفز الجسم على إنتاج الكولاجين لإشراقة طبيعية ونضارة مذهلة للبشرة.

كولاجين طبيعي لتنوير بشرتك

يعتبر بياض البيض من المكونات الطبيعية التي تحتوي على كولاجين طبيعي لتنوير بشرتك، والذي له دور كبير في إزالة شعر الوجه والتخلص من الطبقة الميتة أعلى البشرة وتقشيرها، والقضاء على الأوساخ والبثور والرؤوس السوداء، والتقليل من اتساع المسام في البشرة الدهنية، كما أنه يعمل على تنوير البشرة وشدها، ويتم تطبيق الوصفة على البشرة من خلال ما يلي:

المكونات

بياض حبة كبيرة من البيض.

مناديل ورقية من طبقة واحدة.

طريقة التحضير

يتم خفق بياض البيض جيداً حتى يصبح لونه أبيض ناصع وكريمي القوام. يتم تطبيقه على البشرة جيداً لتغطية كافة المناطق عدا محيط العين. يوضع عليه المناديل الورقية ويترك إلى أن يجف تماماً. يتم إزالة القناع في عكس اتجاه نمو الشعر ويغسل بالماء الفاتر.

تناول كميات كبيرة من الماء، مما يساعد على ترطيب البشرة ولمعانها.

الاعتماد على نظام تغذية صحية ومتوازنة تحتوي على العديد من المواد المفيدة للجسم.

تطبيق واقي الشمس في كل مرة تتعرض فيها البشرة للشمس.

تقشير البشرة أسبوعياً للتخلص من السموم والشوائب.

نصائح لتعزيز نضارة البشرة وإشراقتها