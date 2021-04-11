أسرارتحضير الفول المدمس كالكهرمان في المنزل بطريقة بسيطة

الفول المدمس له أسرار في تحضيره وهو من الوجبات الرئيسية التي تستخدم على وجبة السحور، ومع أقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تبحث العديد من السيدات عن طريقة اعداد الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ويعد الفول من الوصفات التي تحافظ على صحة الجسم، يعمل على تعزيز القلب، يقلل من خطر الاصابة بالسرطان، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطو وبدون اهدار الوقت والجهد، فإليكم مكونات وطريقة تحضير الفول المدمس كالكهرمان.

يعد كما ذكرنا أن طبق الفول لا تخلو سفرة الصحور في رمضان بدونه فعلينا تحضيره بكل سهولة.

4 أكواب من الفول الجاف.

4 ملعقة كبيرة من العدس الأصفر المغسول.

2 ملعقة من الأرز.

أولا قم بتنقية الفول جيدا وازالة أي حبة تكون غير صالحة.