أسرارتحضير الفول المدمس كالكهرمان في المنزل بطريقة بسيطة

الفول المدمس له أسرار في تحضيره وهو من الوجبات الرئيسية التي تستخدم على وجبة السحور، ومع أقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تبحث العديد من السيدات عن طريقة اعداد الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ويعد الفول من الوصفات التي تحافظ على صحة الجسم، يعمل على تعزيز القلب، يقلل من خطر الاصابة بالسرطان، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطو وبدون اهدار الوقت والجهد، فإليكم مكونات وطريقة تحضير الفول المدمس كالكهرمان.مكونات الفول المدمس وطريقة تحضيره
يعد كما ذكرنا أن طبق الفول لا تخلو سفرة الصحور في رمضان بدونه فعلينا تحضيره بكل سهولة.
- 4 أكواب من الفول الجاف.
- 4 ملعقة كبيرة من العدس الأصفر المغسول.
- 2 ملعقة من الأرز.
أولا قم بتنقية الفول جيدا وازالة أي حبة تكون غير صالحة.
- يتم غسل الفول جيدا، ويتم نقعه لمدة يوم كامل، بعد ذلك اضافة كل من الفول في الدماسة الخاصة به أو في اناء اخر عند عدم توافره، يتم اضافة ملعقتين الأرز، والعدس الأصفر واضافة ماء مغلي، نضع الغطاء على الدماسة حتى يكون محكم، ثم يتم وضعه على نار متوسطة حتى تغلي الماء، بعد ذلك يتم خفض الحرارة ويترك حتى ينضج، ويظل على النار حوالي سبع ساعات، وبعد أن ينضج الفول جيدا يتم غلق النار، ويجب أن تنظر الى الفول كل ساعة وعندما يقل الماء نقوم باضافة ماء مغلي.
- يمكنك تحضير كمية كبيرة من الفول وحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام.
- ويمكنك تحضير الفول بطريقة بسيطة وبمذاق رائع، قم بوضع اناء على النار وقم باضافة ملعقة من السمن ثم قم بتقطيع حبة من الطماطم وأنتظر ثلاث دقائق ثم قم باضافة الفول المدمس وهرسه، بعد ذلك قم باضافة ملح وفلفل أسود وكمون، يتم اضافة طحينة وقلب جيدا، ثم يقدم بألف هنا.
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الفول المدمس له أسرار في تحضيره وهو من الوجبات الرئيسية التي تستخدم على وجبة السحور، ومع أقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تبحث العديد من السيدات عن طريقة اعداد الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ويعد الفول من الوصفات التي تحافظ على صحة الجسم، يعمل على تعزيز القلب، يقلل من خطر الاصابة بالسرطان، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطو وبدون اهدار الوقت والجهد، فإليكم مكونات وطريقة تحضير الفول المدمس كالكهرمان.مكونات الفول المدمس وطريقة تحضيره
يعد كما ذكرنا أن طبق الفول لا تخلو سفرة الصحور في رمضان بدونه فعلينا تحضيره بكل سهولة.
- 4 أكواب من الفول الجاف.
- 4 ملعقة كبيرة من العدس الأصفر المغسول.
- 2 ملعقة من الأرز.
أولا قم بتنقية الفول جيدا وازالة أي حبة تكون غير صالحة.
- يتم غسل الفول جيدا، ويتم نقعه لمدة يوم كامل، بعد ذلك اضافة كل من الفول في الدماسة الخاصة به أو في اناء اخر عند عدم توافره، يتم اضافة ملعقتين الأرز، والعدس الأصفر واضافة ماء مغلي، نضع الغطاء على الدماسة حتى يكون محكم، ثم يتم وضعه على نار متوسطة حتى تغلي الماء، بعد ذلك يتم خفض الحرارة ويترك حتى ينضج، ويظل على النار حوالي سبع ساعات، وبعد أن ينضج الفول جيدا يتم غلق النار، ويجب أن تنظر الى الفول كل ساعة وعندما يقل الماء نقوم باضافة ماء مغلي.
- يمكنك تحضير كمية كبيرة من الفول وحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام.
- ويمكنك تحضير الفول بطريقة بسيطة وبمذاق رائع، قم بوضع اناء على النار وقم باضافة ملعقة من السمن ثم قم بتقطيع حبة من الطماطم وأنتظر ثلاث دقائق ثم قم باضافة الفول المدمس وهرسه، بعد ذلك قم باضافة ملح وفلفل أسود وكمون، يتم اضافة طحينة وقلب جيدا، ثم يقدم بألف هنا.
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