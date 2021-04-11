طريقة كيك سميد بالزبادي مرملة وخفيفة سريعة تحضير ولذيذة جربيها الآن

طريقة كيك زبادي مرملة هشة خفيفة بصوص حليب، الكيك عامة من أفضل أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار وتفضل الأمهات في إعدادها بالمنزل لتضمن تقديم لأسرتها نوع حلويات شهي ونظيف بمكونات متوفرة بالمنزل بدلا من شراءها من المحلات، ولكن يوجد الكثير من أنواع الكيك العادية وشوكلاته والسينابون وكيك سميد وغيرها، ولكننا اليوم احضرنا لك أشهى كيك خفيف يسمى كيك رمل الذهبي بالزبادي وهي سر نجاح الكيك بقوام مرمل وتسقى بالحليب المحلى، وتزين بطبقة من سميد على الوجه التي تشبه رمل في قوامها، فتابع خطوات بسيطة لكيك زبادي مرملة بصوص حليب ذهبية خفيفة خطوة بخطوة.

كيك زبادي وسميد من أنجح أنواع الكيك وسهلة التحضير على الإطلاق، ولا تستغرق كثير من وقت، فيمكن إعدادها في صباح وتناولها على الأفطار كنوع حلويات خفيف صحي بمكونات بسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من الخطوات بنتيجة مضمونة.

عدد كوب واحد من دقيق الأبيض. عدد كوب واحد من سكر أبيض. مقدار نصف كوب من حليب بودرة ناعم. ملعقة كبيرة منخولة من بيكنج بودر. مقدار علبة زبادي كبيرة حوالي 170 جرام. مقدار ربع كوب من الزيت. عدد ثلاث حبات من بيض بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة كيك زبادي مرملة وخفيفة

لتزين وجه كيك زبادي

كوب من حليب مكثف محلى. كوب دقيق سميد محمص على نار بالقليل من السمنة.

أولا يسخن الفرن على حرارة عالية قبل تجهيز خليط الكيك، على حرارة 180 مئوية.

ثم يخفق كل من البيض مع السكر والفانيليا جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم يضع الزيت مع زبادي وتخلط جيدا مكونات سائلة حتى يذوب السكر.

ثم نضع الحليب وينخل الدقيق مع بيكنج بودر ويوضع عليهم ملعقة صغيرة بيكنج صودا، وتقلب مكونات سائلة مع مكونات جافة وتخلط مكونات معا.

يتكون مزيج كريمي ويدهن صينية بالقليل من الزيت ويرش عليها دقيق يبطن الصينية ثم يصب مزيج كيك ويدخل فرن مباشرة وهو ساخن.

تستغرق الكيك حوالي 30 دقيقة حتى تنضج ثم تخرج ويصب عليها الحليب المكثف ويرش فوقه السميد المحمص الذي يعطي للكيك لون ذهبي مع شكل الرمل الرائعة، تترك الكيك جانبا حتى تبرد تماما.

ثم تدخل كيك زبادي مرملة الثلاجة لعدة دقائق حتى تتماسك وتقطع وتقدم الكيك مع القهوة أو العصير بالهنا والشفا.

كوب كبير من دقيق السميد. ربع كوب من دقيق الأبيض. كوب وربع كوب من السكر. 3/4 كوب من الزبادي. عدد ثلاث حبات من البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كوب زيت. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 3/4 ملعقة صغيرة من الملح.

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