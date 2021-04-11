مخلل الخيار السريع يوم بيوم وأسراره في المنزل في رمضان

أن مخلل الخيار من المقبلات التي لا يمكن الأستغناء عنه على السفرة في الأوقات العادية وأيضا على سفرة رمضان، فلابد من وجوده بجانب أي طعام، ويعتبر مخلل الخيار من الأطباق الجانبية المشهورة لمن يحبون المخلل، ويقدم كما ذكرنا بجانب الأطباق الرئيسية سواء كان في الفطور أو الغداء أو العشاء، وأيضا على سفرة رمضان في الفطار والسحور، وأيضا مخلل الخيار يدخل كمكون أساسي في السندوتشات السورية وغيرها لذلك نقدم لعشاق مخلل الخيارطريقة تحضيره ومكوناته. المكونات وطريقة تحضير مخلل الخيار المكونات وطريقة تحضير مخلل الخيار نقدم لكم مكونات مخلل الخيار وأسراره في المنزل بطريقة بسيطة. واحد كيلو من الخيار الطازج واحد لتر من الماء نصف كوب من الملح أربع فصوص كبيرة من الثوم واحد ملعقة كبيرة من الكمون المطحون واحد ملعقة من السكر ملعقة صغيرة من الشطة نصف كوب من الخل ربع ملعقة من الكزبرة المطحونة طريقة تحضير مخلل الخيار أولا: نقوم بتقطيع الخيار إلى نصفين أو إلى شرائح حسب الرغبة.

ثانيا: نعد المحلول الملحي، نضع نصف كوب الملح في الماء ونقوم بتذويبه، ونضع ملعقة الشطة وملعقة السكر وربع ملعقة الكزبرة وملعقة الكمون، ونقوم بالخلط جيدا.

ثالثا: نضع المحلول الملحي على الخيار المقطع، ونقطع فصوص الثوم إلى شرائح ونضعها في المحلول الملحي.

رابعا: نضعه في برطمان محكم الغلق.

خامسا: نقوم بتقديمة بعد النضوج وبالهنا.

يمكننا وضع قرون من الفلفل الأخضر مع مخلل الخيار لمن يرغب، فعلينا بشق كل قرن من قرون الفلفل قبل وضعها في المحلول الملحي. طريقة تحضير مخلل الخيار ملحوظة عند إضافة بعض من قرون الفلفل الحار علينا تقليل الشطة حتى نحصل على مذاق مستساغ لجميع أفراد الأسرة سواء كان كبير أو صغير، وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة ومكونات مخلل الخيار بكل أسراره في المنزل. الوسوم

أن مخلل الخيار من المقبلات التي لا يمكن الأستغناء عنه على السفرة في الأوقات العادية وأيضا على سفرة رمضان، فلابد من وجوده بجانب أي طعام، ويعتبر مخلل الخيار من الأطباق الجانبية المشهورة لمن يحبون المخلل، ويقدم كما ذكرنا بجانب الأطباق الرئيسية سواء كان في الفطور أو الغداء أو العشاء، وأيضا على سفرة رمضان في الفطار والسحور، وأيضا مخلل الخيار يدخل كمكون أساسي في السندوتشات السورية وغيرها لذلك نقدم لعشاق مخلل الخيارطريقة تحضيره ومكوناته. المكونات وطريقة تحضير مخلل الخيار المكونات وطريقة تحضير مخلل الخيار نقدم لكم مكونات مخلل الخيار وأسراره في المنزل بطريقة بسيطة. واحد كيلو من الخيار الطازج واحد لتر من الماء نصف كوب من الملح أربع فصوص كبيرة من الثوم واحد ملعقة كبيرة من الكمون المطحون واحد ملعقة من السكر ملعقة صغيرة من الشطة نصف كوب من الخل ربع ملعقة من الكزبرة المطحونة طريقة تحضير مخلل الخيار أولا: نقوم بتقطيع الخيار إلى نصفين أو إلى شرائح حسب الرغبة.

ثانيا: نعد المحلول الملحي، نضع نصف كوب الملح في الماء ونقوم بتذويبه، ونضع ملعقة الشطة وملعقة السكر وربع ملعقة الكزبرة وملعقة الكمون، ونقوم بالخلط جيدا.

ثالثا: نضع المحلول الملحي على الخيار المقطع، ونقطع فصوص الثوم إلى شرائح ونضعها في المحلول الملحي.

رابعا: نضعه في برطمان محكم الغلق.

خامسا: نقوم بتقديمة بعد النضوج وبالهنا.

يمكننا وضع قرون من الفلفل الأخضر مع مخلل الخيار لمن يرغب، فعلينا بشق كل قرن من قرون الفلفل قبل وضعها في المحلول الملحي. طريقة تحضير مخلل الخيار ملحوظة عند إضافة بعض من قرون الفلفل الحار علينا تقليل الشطة حتى نحصل على مذاق مستساغ لجميع أفراد الأسرة سواء كان كبير أو صغير، وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة ومكونات مخلل الخيار بكل أسراره في المنزل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخلل الخيار السريع يوم بيوم وأسراره في المنزل في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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