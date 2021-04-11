نقدم لكم وجبة المطاعم الشهيرة وجبة البروستد المقرمش اللذيذ وفي مقالنا التالي نشرح طريقة تحضير البروستد باللبن التي لا يعرفها معظم ستات البيوت ، والتي تعتمد أساساً علي الدجاج واللبن الرائب وبعض بهارات الدجاج الشهية مثل وصفة تحضير سكالوب الدجاج المقرمش، ويمكن تحضير وجبة اليوم بسهولة في البيت عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نستعرضها لكم في مقالنا ، ولاختيار أفضل دجاج لعمل البروستد نعطيكم بعض النصائح ، أولها أن يكون الدجاج مذبوح وفق الشريعة الإسلامية ويعرف ذلك عن طريق تتبع شرايين الدجاج عند الأرجل والمفاصل إن كان لونها غامق أو لا ، ويفضل اختيار أكياس من دبابيس الدجاج أو قطع متنوعة حسب رغبة المشاركين في الوجبة ، والبروستد مثل وجبة الدجاج الستير فراي يقدم إما حار أو عادي بإضافة تتبيله شطه مناسبة داخل شرائح الدجاج بالسكين ومن مقالنا التلي نشرح طريقة التحضير باللبن الرائب.

مقادير طريقة تحضير البروستد باللبن

نتعرف معاً علي المقادير الخاصة بتحضير البروستد باللبن من بيان المقادير التالي :

مقدار أربعة أكواب من اللبن الرائب.

مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار ملعقة كبيرة من الباربيكا المطحونة.

مقدار ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود.

عدد إثنين دجاجة وزن واحد كيلو جرام مقطعة إلي ثمانية أجزاء كل منها أو كيس دبابيس الدجاج مكون من عدد القطع المطلوبة.

عدد اثنين حبة بيض.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار ملعقتين صغيرتين من بهارات الدجاج.

إناء عميق علي النار به زيت يغمر الكمية للقلي.

تحضير تتبيله شطه حارة بالدرجة المطلوبة لحشو بعض الأجزاء من الدجاج.

فرشاة لدهن التتبيلة الحارة.

مقلاة زيت ومصفاة عميقتين.

سكين تقطيع حادة.

وينصح باستخدام زيت نباتي غير مهدرج في عملية القلي وعلكيي تجنب الأطعمة المضرة حيث تقوم الزيوت المهدرجة بإضرار نسبة الكوليسترول في دم الإنسان وتعرض صحته للخطر مع مرور الوقت.