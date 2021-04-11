نقدم لكم وجبة المطاعم الشهيرة وجبة البروستد المقرمش اللذيذ وفي مقالنا التالي نشرح طريقة تحضير البروستد باللبن التي لا يعرفها معظم ستات البيوت ، والتي تعتمد أساساً علي الدجاج واللبن الرائب وبعض بهارات الدجاج الشهية مثل وصفة تحضير سكالوب الدجاج المقرمش، ويمكن تحضير وجبة اليوم بسهولة في البيت عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نستعرضها لكم في مقالنا ، ولاختيار أفضل دجاج لعمل البروستد نعطيكم بعض النصائح ، أولها أن يكون الدجاج مذبوح وفق الشريعة الإسلامية ويعرف ذلك عن طريق تتبع شرايين الدجاج عند الأرجل والمفاصل إن كان لونها غامق أو لا ، ويفضل اختيار أكياس من دبابيس الدجاج أو قطع متنوعة حسب رغبة المشاركين في الوجبة ، والبروستد مثل وجبة الدجاج الستير فراي يقدم إما حار أو عادي بإضافة تتبيله شطه مناسبة داخل شرائح الدجاج بالسكين ومن مقالنا التلي نشرح طريقة التحضير باللبن الرائب.مقادير طريقة تحضير البروستد باللبن
نتعرف معاً علي المقادير الخاصة بتحضير البروستد باللبن من بيان المقادير التالي :
- مقدار أربعة أكواب من اللبن الرائب.
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- مقدار ملعقة كبيرة من الباربيكا المطحونة.
- مقدار ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود.
- عدد إثنين دجاجة وزن واحد كيلو جرام مقطعة إلي ثمانية أجزاء كل منها أو كيس دبابيس الدجاج مكون من عدد القطع المطلوبة.
- عدد اثنين حبة بيض.
- مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- مقدار ملعقتين صغيرتين من بهارات الدجاج.
- إناء عميق علي النار به زيت يغمر الكمية للقلي.
- تحضير تتبيله شطه حارة بالدرجة المطلوبة لحشو بعض الأجزاء من الدجاج.
- فرشاة لدهن التتبيلة الحارة.
- مقلاة زيت ومصفاة عميقتين.
- سكين تقطيع حادة.
وينصح باستخدام زيت نباتي غير مهدرج في عملية القلي وعلكيي تجنب الأطعمة المضرة حيث تقوم الزيوت المهدرجة بإضرار نسبة الكوليسترول في دم الإنسان وتعرض صحته للخطر مع مرور الوقت.
لمعرفة طريقة تحضير البروستد باللبن والتي يمكن تقديمها بجوار سلطة الأفوكادو بالبروكلي والبيض ، فعلكيي بإتباع الخطوات التالية :
- نقوم بخلط ثلاث أكواب من اللبن الرائب مع ملعقتين من الثوم البودر وملعقة من الباربيكا وملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود و بهارات الدجاج في وعاء.
- نقوم بعد ذلك بتحضير وعاء آخر لخلط البيض والماء والملح وكوب من اللبن الرائب وباقي الفلفل الأسود.
- نقوم بعد ذلك بعمل فتحات جانبية في قطع الدجاج ودهنها بفرشاة مغموسة في التتبيلة الحارة إن كان البروستد حار أو بخلاف ذلك نقوم بعمل تشريحات بالدجاج دون دهنها سوي ببعض البهارات .
- نقوم بعد ذلك بغمس قطع الدجاج السابق إعدادها في وعاء البيض ثم وعاء اللبن مع البهارات علي الترتيب.
- في هذه الأثناء نكون حضرنا بالتوازي مقلاة عميقة بها كم وفير من زيت القلي النقي علي النار علي درجة حرارة عالية ونحضر مصفاة قلي عميقة مناسبة لحجم المقلاة.
- نقوم برص قطع الدجاج المغموس في التتبيلة داخل المصفاة الخاصة بالقلي ثم نغمرها داخل الزيت الحار وتترك غاطسة لمدة من 8 إلي 10 دقائق حتي تنضج.
- نرفع المصفاة فوق المقلاة حتي يصفي كل الزيت العالق بقطع الدجاج ، ثم تفرغ القطع في طبق واسع مغطي بالمحارم الخاصة بالمطبخ لامتصاص باقي الزيت المرشح من الدجاج.
يتم تقديم وجبة البروستد بجانب مقبلات الثومية وشرائح الخيار المخلل المنزلي ومقبلات الصوص وينصح بعدم الإكثار من تناول الوجبات المقلاة في الزيت لمفعول زيت القلي الضار علي جسم الإنسان ومعدل الكوليسترول به.
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نقدم لكم وجبة المطاعم الشهيرة وجبة البروستد المقرمش اللذيذ وفي مقالنا التالي نشرح طريقة تحضير البروستد باللبن التي لا يعرفها معظم ستات البيوت ، والتي تعتمد أساساً علي الدجاج واللبن الرائب وبعض بهارات الدجاج الشهية مثل وصفة تحضير سكالوب الدجاج المقرمش، ويمكن تحضير وجبة اليوم بسهولة في البيت عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نستعرضها لكم في مقالنا ، ولاختيار أفضل دجاج لعمل البروستد نعطيكم بعض النصائح ، أولها أن يكون الدجاج مذبوح وفق الشريعة الإسلامية ويعرف ذلك عن طريق تتبع شرايين الدجاج عند الأرجل والمفاصل إن كان لونها غامق أو لا ، ويفضل اختيار أكياس من دبابيس الدجاج أو قطع متنوعة حسب رغبة المشاركين في الوجبة ، والبروستد مثل وجبة الدجاج الستير فراي يقدم إما حار أو عادي بإضافة تتبيله شطه مناسبة داخل شرائح الدجاج بالسكين ومن مقالنا التلي نشرح طريقة التحضير باللبن الرائب.مقادير طريقة تحضير البروستد باللبن
نتعرف معاً علي المقادير الخاصة بتحضير البروستد باللبن من بيان المقادير التالي :
- مقدار أربعة أكواب من اللبن الرائب.
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- مقدار ملعقة كبيرة من الباربيكا المطحونة.
- مقدار ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود.
- عدد إثنين دجاجة وزن واحد كيلو جرام مقطعة إلي ثمانية أجزاء كل منها أو كيس دبابيس الدجاج مكون من عدد القطع المطلوبة.
- عدد اثنين حبة بيض.
- مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- مقدار ملعقتين صغيرتين من بهارات الدجاج.
- إناء عميق علي النار به زيت يغمر الكمية للقلي.
- تحضير تتبيله شطه حارة بالدرجة المطلوبة لحشو بعض الأجزاء من الدجاج.
- فرشاة لدهن التتبيلة الحارة.
- مقلاة زيت ومصفاة عميقتين.
- سكين تقطيع حادة.
وينصح باستخدام زيت نباتي غير مهدرج في عملية القلي وعلكيي تجنب الأطعمة المضرة حيث تقوم الزيوت المهدرجة بإضرار نسبة الكوليسترول في دم الإنسان وتعرض صحته للخطر مع مرور الوقت.
لمعرفة طريقة تحضير البروستد باللبن والتي يمكن تقديمها بجوار سلطة الأفوكادو بالبروكلي والبيض ، فعلكيي بإتباع الخطوات التالية :
- نقوم بخلط ثلاث أكواب من اللبن الرائب مع ملعقتين من الثوم البودر وملعقة من الباربيكا وملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود و بهارات الدجاج في وعاء.
- نقوم بعد ذلك بتحضير وعاء آخر لخلط البيض والماء والملح وكوب من اللبن الرائب وباقي الفلفل الأسود.
- نقوم بعد ذلك بعمل فتحات جانبية في قطع الدجاج ودهنها بفرشاة مغموسة في التتبيلة الحارة إن كان البروستد حار أو بخلاف ذلك نقوم بعمل تشريحات بالدجاج دون دهنها سوي ببعض البهارات .
- نقوم بعد ذلك بغمس قطع الدجاج السابق إعدادها في وعاء البيض ثم وعاء اللبن مع البهارات علي الترتيب.
- في هذه الأثناء نكون حضرنا بالتوازي مقلاة عميقة بها كم وفير من زيت القلي النقي علي النار علي درجة حرارة عالية ونحضر مصفاة قلي عميقة مناسبة لحجم المقلاة.
- نقوم برص قطع الدجاج المغموس في التتبيلة داخل المصفاة الخاصة بالقلي ثم نغمرها داخل الزيت الحار وتترك غاطسة لمدة من 8 إلي 10 دقائق حتي تنضج.
- نرفع المصفاة فوق المقلاة حتي يصفي كل الزيت العالق بقطع الدجاج ، ثم تفرغ القطع في طبق واسع مغطي بالمحارم الخاصة بالمطبخ لامتصاص باقي الزيت المرشح من الدجاج.
يتم تقديم وجبة البروستد بجانب مقبلات الثومية وشرائح الخيار المخلل المنزلي ومقبلات الصوص وينصح بعدم الإكثار من تناول الوجبات المقلاة في الزيت لمفعول زيت القلي الضار علي جسم الإنسان ومعدل الكوليسترول به.
لمعرفة طريقة تحضير البروستد باللبن والتي يمكن تقديمها بجوار سلطة الأفوكادو بالبروكلي والبيض ، فعلكيي بإتباع الخطوات التالية :
- نقوم بخلط ثلاث أكواب من اللبن الرائب مع ملعقتين من الثوم البودر وملعقة من الباربيكا وملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود و بهارات الدجاج في وعاء.
- نقوم بعد ذلك بتحضير وعاء آخر لخلط البيض والماء والملح وكوب من اللبن الرائب وباقي الفلفل الأسود.
- نقوم بعد ذلك بعمل فتحات جانبية في قطع الدجاج ودهنها بفرشاة مغموسة في التتبيلة الحارة إن كان البروستد حار أو بخلاف ذلك نقوم بعمل تشريحات بالدجاج دون دهنها سوي ببعض البهارات .
- نقوم بعد ذلك بغمس قطع الدجاج السابق إعدادها في وعاء البيض ثم وعاء اللبن مع البهارات علي الترتيب.
- في هذه الأثناء نكون حضرنا بالتوازي مقلاة عميقة بها كم وفير من زيت القلي النقي علي النار علي درجة حرارة عالية ونحضر مصفاة قلي عميقة مناسبة لحجم المقلاة.
- نقوم برص قطع الدجاج المغموس في التتبيلة داخل المصفاة الخاصة بالقلي ثم نغمرها داخل الزيت الحار وتترك غاطسة لمدة من 8 إلي 10 دقائق حتي تنضج.
- نرفع المصفاة فوق المقلاة حتي يصفي كل الزيت العالق بقطع الدجاج ، ثم تفرغ القطع في طبق واسع مغطي بالمحارم الخاصة بالمطبخ لامتصاص باقي الزيت المرشح من الدجاج.
يتم تقديم وجبة البروستد بجانب مقبلات الثومية وشرائح الخيار المخلل المنزلي ومقبلات الصوص وينصح بعدم الإكثار من تناول الوجبات المقلاة في الزيت لمفعول زيت القلي الضار علي جسم الإنسان ومعدل الكوليسترول به.
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