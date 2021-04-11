عمل الزبادي البيتي بدون ماكينة زبادي زي الجاهز بالظبط مش هتبطلي تعمليه

عمل الزبادي البيتي بدون ماكينة زبادي زي الجاهز بالظبط ، إن الزبادي أو ما يطلق عليه الروب في الدول العربية لا غنى عنه في حياتنا اليومية وذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية ويمكن تنفيذ عمل الروب البيتي بدون ماكينة في المنزل بكل سهولة كما يمكن عمل زبادي لايت منزوع الدسم للدايت وعمل زبادي بالفواكه والكثير من الوصفات السهلة واللذيذة، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تلك البكتيريا في الروب تعمل على حماية الجسم من الأمراض.

طريقة عمل الزبادي البيتي

إن الروب يعمل على تعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض كما أن الزبادي يحافظ على صحة العظام والأسنان ويمد الجسم بالكالسيوم والبروتين ويعمل على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويساعد في تحسين عملية هضم الطعام.

2 لتر حليب سائل.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

نقوم أولاً بغلي الحليب على النار. نترك الحليب يبرد حتى يصبح دافئ قليلاً. نحضر الزبادي ونضعه في طنجرة الحليب ونقلب بطريقة سريعة حتى نتأكد من ذوبان الروب مع الحليب. نستخدم أوعية فخار صغيرة أو أكواب المتوفر لديك. نصب الروب في الأواني الصغيرة أو الأكواب. نشعل الفرن 5 دقائق ليدفأ. بعد أن يبرد ويصبح دافئ حاجة بسيطة نضع الزبادي داخل الفرن. نتركه لمدة لا تقل عن 7 ساعات. أصبح الآن لدينا زبادي ممتاز نتناوله على الفطور أو العشاء.

عمل الزبادي في البيت بدون ماكينةطريقة عمل الزبادي العادي

لتر واحد من الحليب.

علبة من الزبادي.

نقوم بضرب علبة الزبادي مع الحليب جيدًا حتى يمتزجوا معًا. نحضر صينية ونضع بها كوب من الماء الدافئ. نسكب الزبادي في الأكواب أو الطواجن الصغيرة. نرص الروب في الصينية الموجود بها كوب الماء الدافئ. نغطي الصينية بمنشفة نظيفة. نضع الصينية في الفرن ونقفل عليها دون أن نسخن الفرن أو نضعها في غرفة دافئة. نترك الزبادي لمدة 5 ساعات وبعد ذلك يصبح جاهزًا للتناول.

طريقة عمل الزبادي زي الجاهزخطوات عمل الزبادي زي الجاهز بالظبط

نصف كيلو من الحليب.

علبة من الزبادي.

نقوم بغلي الحليب ونتركه يبرد حتى يصبح دافئ كرضعة البيبي. نقوم بخفق علبة الزبادي باستخدام شوكة حتى تصبح سائلة. نضيف علبة الزبادي إلى الحليب الدافئ ونقلب جيدًا. نسكب الروب في أكواب ونضع الأكواب في صينية. نسكب كوب من الماء الساخن داخل الصينية التي بها أكواب الروب. ندخل الزبادي البيتي إلى الفرن المسخن مسبقًا على أن يكون الفرن دافئ. نترك الزبادي البيتي في الفرن لمدة 7 ساعات. نفتح على الروب ونأخذه ونضعه في الثلاجة.

عمل الزبادي في البيتي بطريقة ناجحةالزبادي البيتي بالخطواتعمل الزبادي من اللبن القاطع

إن اللبن القاطع بمكن إعداد الكثير من الوصفات منه مثل الزبادي أو الرايب وأنواع الجبن المختلفة مثل الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي وأنواع مختلفة، الكثير يستصعب القيام بعمل الزبادي البيتي باستخدام الفرن واللبن الحليب لكن من السهل الحصول على الرايب أو الزبادي بخطوات بسيطة ومقادير متوفرة في المنزل وسوف يكون المذاق شهي ولذيذ ويمكن إعداد الزبادي بالفواكة أيضًا والمقادير التي سوف نحتاج إليها الآتي:

لبن قاطع حسب المتوفر لديك.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

فاكهة حسب الرغبة أي نوع.

نضع اللبن القاطع والسكر والفاكهة المتوفرة لدينا في الخلاط. نخلط المكونات جيدًا لمدة 3 دقائق. نقوم بسكب الرايب في كاسات أو أكواب ونضعها في الثلاجة.

طريقة عمل الرايب من اللبن القاطعطريقة عمل الزبادي بالخل

هناك طرق متعددة من أجل عمل الرايب وسوف نحتاج إلى مكونين فقط من أجل تحضير اللبن الرايب وهما كالآتي:

كوبين من الحليب الطازج.

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

طريقة عمل اللبن الرايب بالخل

نقوم أولاً بغلي الحليب الموجود لدينا وأول ما يبدأ في الغليان نغلق النار عليه ونتركه كي يهدأ تمامًا ويصبح فاتر ثم نقوم بإضافة الخل الأبيض إليه وفي هذه المرحلة سوف نلاحظ انفصال الحليب عن مصل الحليب، نقوم خينها بتصفية مصل الحليب من الحليب ونأخذه ونضعه في الثلاجة في علبة محكمة الغلق وأصبح الآن اللبن الرايب جاهز للتناول.