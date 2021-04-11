أسهل وأسرع طريقة لعمل الزبادي البيتي بأقل تكلفة وزي المصنع لسحور رمضان

أسهل وأسرع طريقة لعمل الزبادي البيتي بأقل تكلفة لسحور رمضان، حيث تبحث الكثير من السيدات وربات البيوت عن أهم الأكلات الرمضانية خلال الشهر الكريم أعاده الله عليكم بالمن والخير والبركات، ويعد الزبادي من أهم الأكلات التي يجب أن تكون على مائدة سحور رمضان لما له من فوائد عظيمة للجسم، ويمتنع الكثير عن تناول الزبادي نظرًا أنه قد يزيد الميزانية خاصة أن الكوب الصغير من الزبادي بسعر 2 جنيه فأكثر، فإذا كان عدد الأسرة كبيرة أصبحت الميزانية مكلفة، لكن اليوم سوف نقوم بتحضير كمية ممتازة من الزبادي وبأقل التكاليف وبطريقة مضمونة مثل المصنع تمامًا للاستمتاع بالمذاق الطيب والفوائد الصحية على سحور رمضان.

أسهل وأسرع طريقة لعمل الزبادي

عزيزتي حواء إن تلك الطريقة سهلة وممتازة ولا تحتاج الكثير من التكاليف وسوف تنتج كمية تكفي لكل أفراد الأسرة وتزيد أيضًا، لذلك أحضرنا لكي وصفة بسيطة وسهلة وأيضًا يمكن تحضيرها في أقل وقت ممكن لأن الزبادي له فوائد عظيمة للجسم في شهر رمضان الكريم ومن أهم تلك الفوائد الصحية للزبادي في رمضان الآتي:

يعمل على تنظيف حركة الأمعاء وتسهيل عملية هضم الطعام.

إمداد الجسم بنسبة ممتازة من البروتين.

التخلص من التعب والإرهاق والخمول خلال الشهر الكريم.

يساعد الجسم على الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام.

يساهم في تخفيف أعراض القولون العصبي خلال فترة الصيام.

يحمي ويقي العظام من مرض هشاشة العظام بفضل الكالسيوم الذي يحتوي عليه.

يعمل على تعزيز الجهاز المناعي لدى الكبار والصغار.

طريقة عمل الزبادي بالبيت

يعتقد الكثير من الأشخاص عن عمل الزبادي في البيت يتطلب ماكينة لعمل الزبادي ويتطلب الكثير من المكونات والخبرة ولكن الحقيقة غير ذلك يمكن صناعة الزبادي في البيت بكل سهولة جدًا وأفضل من الجاهز أيضًا وبطريقة مضمونة وناجحة وآمنة وسوف تقديمي لعائلتك وجبة صحية خلال الشهر الكريم وبها الكثير من الفوائد.

كيلو من الحليب الطازج.

كوب من الزبادي البلدي أو العادي الحجم الصغير.

أولاً قومي بشراء الزبادي وضعيه في الثلاجة لمدة يوم حتى يختمر. اليوم التالي قومي بغلي الحليب واتركيه كي يدفأ مثل دمع العين. ضعي كوب الزبادي في بولة وأضيفي إليه نصف كوب من الحليب واخلطي جيدًا حتى يذوب الزبادي مع الحليب. قومي بإضافة الزبادي المخلوط بالحليب إلى باقي كمية الحليب وقلبي حتى تمتزج المكونات. اشعلي فرن البوتجاز على نار منخفضة. احضري صينية ورصي بها أكواب زجاج. اسكبي الزبادي في الأكواب وأدخليه إلى الفرن. انتظري 10 دقائق ثم قومي بإطفاء النار. اغلقي باب الفرن على الزبادي لمدة 5 ساعات. بعد ذلك قومي بوضع الأكواب في الثلاجة. قدمي أحلى زبادي طبيعي لعائلتك على السحور.

مكونات الزباديطريقة عمل الزبادي بالحليب الطازج