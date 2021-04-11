في 10 دقائق حضري الكيكة الأسفنجية الخفيفة الهشه في المنزل

أحد أسرار نجاح المعجنات التي تشمل الكيك أولاً هو تحضير الكيك بطريقة غير مبذرة للوقت وفي ذات الوقت يخرج الكيك بمظهر جذاب ذو عجينة إسفنجية خفيفة يسهل هضم الكيك بعيداً عن مشكلات عُسر الهضم التي تنتج عن المكونات الدسمة التي يحتوي عليها الكيك مثل الدقيق والبيض وغيرهم، وكما تعودنا أن يكون الكيك الأسفنجي خالي من النكهات المتعددة التي أشتهرت في الأوان الأخيرة حيث يتناسب الكيك الأسفنجي مع المشروبات الدافئة صباحاً مع الشاي والقهوة وغيرهم حسب الرغبة لذلك فهو يعتبر أكثر عملية والأكثر إستهلاكاً من ناحية الاستخدام اليومي بشكل عام والتعرف على طريقة تحضير وإعداد الكيك الأسفنجي يمكنك متابعة هذا المقال.

خطوات تحضير الكيك الاسفنجية

يعتبر موسم شم النسيم في تلك الفترة يغرز جو حماسي بداخل الأمهات للأحتفال بشم النسيم قبل ليالي رمضان للإستمتاع به وتناول الوجبات الخاصة به سواء الأسماك أو الكيك الذي يكثر البحث عنه بشكل مختلف عن الأيام العادية في تلك الفترة ولكل شخص ذوق خاص في الكيك فالبعض يفضل الكيك المختلط أو ما يُعرف بكيك الفواكه.

المكونات:

مقدار من السميد.

كوبان من السكر حسب الكمية

اثنين من أكياس البيكنج باودر.

كيس من الفانيليا.

كوبان من اللبن حسب الكمية.

أربع بيضات.

كوب من الزيت.

قبل بداية عجن الدقيق يجب تشغيل الفرن أولاً حتى يسخن جيداً. نقوم بإحضار وسيلة لنخل الدقيق أو السميد مع البيكنج باودر ونقلبهم معاًَ بإستخدام الخلاط الكهربائي أو آلات بديلة مثل المضرب الكهربائي. نضع البيض وتشغيل الخلاط بحيث يعلو ملمس البيض ويصبح خفيف ونستمر بالإخفاق لبضع دقائق وإضافة مسحوق الفانيليا على البيض وتشغيل الخلاط مرة أخري. بعد ذلك نرفع باقي المكونات إلي خليط البيض مثل الزيت أو الزبدة واللبن حسب الاستخدام ونستمر بالخلط حتى يتحول الخليط إلي ملمس كريمي ناعم. نقوم بتضارب وتبادل جميع المكونات معاً ونقوم بعجن الخليط باليدين حتى نحصل على أفضل عجينة متماسكة بقدر بسيط للكيك ووضعها في الصينية بحيث يسبق ذلك تحضير الصينية ووضعها في الفرن الذي سبق ذكر تجهيزه على درجة حرارة 180 درجة لمدة أربعين دقيقة. ثم إختبار النضج عن طريق غرز السكينة داخل الكيك وبعد ذلك يتم تقديمها للعائلة.

طريقة التحضير