طريقة عمل الكنافة الرمضانية مثل المحلات بالضبط بطريقة سهلة وبسيطة

- 1/2
- 2/2
تعرفي علي طريقة عمل الكنافة، يشتهر شهر رمضان الكريم بالحلويات الكثير حيث أن هناك الكثير من أنواع الحلويات التي تقدم بعد الإفطار ومن اهم واشهر تلك الحلويات هي الكنافة، حيث تعتبر وجود الكنافة من أساسيات رمضان، كما أن الكنافة مفيدة حيث أنها تمد الجسم بالسكريات المطلوبة كما أنها تحتوي علي الفيتامينات والحديد.طريقة عمل الكنافة
يوجد العديد من أنواع الكنافة المختلفة فهناك الكنافة النابلسية والكنافة بالمانجو والقشطة والمكسرات، تتميز الكنافة بطعمها اللذيذ المسكر كما أن كل نوع من أنواعها له طعم مختلف عن الثاني، ولكن يجب أن لا نكثر من تناول الحلويات أو الكنافة وذلك للحفاظ علي الوزن، كما أن الجميع يذهبون إلي شراء الكنافة في رمضان وهي مكلفة لذلك سوف نتعرف علي طريقة أعداد الكنافة في المنزل.كنافة بالمانجو
المقادير
- نصف كيلو كنافة جاهزة
- كيلو مانجو مقطع
- نصف لتر عصير مانجو
- كوب من السكر الأبيض
- نصف كوب من السمنة
- ثلاثة أكواب كريمة خفق
طريقة عمل الكنافة
- احضري إناء وضعي فيه الكنافة ثم ضعي السكر والسمنة وقلبيهم في بعض جيدا.
- احضري صينية فرن وضعي فيها الكنافة ثم ادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.
- اخرجي الكنافة من الفرن وقومي بتكسيرها، ثم احضري صينيه وضعي فيها الكنافة ثم قومي برص قطع المانجو والكريمة عليها ثم اسقيها بعصير المانجو.
- كرري تلك الطبقات للعدد الذي تريده، ثم قومي بتقطيعها وتقدميها في أطباق التقديم.
المكونات
- ربع كيلو من الكنافة الجاهزة
- نصف كوب من السمنة المذابة
- ربع كيلو جبنة موتزريلا
- ملعقتين كبار من السكر البودر
طريقة تحضير الكنافة
- أولا قومي بتقطيع الكنافة إلي قطع صغيرة أو يمكنك تقطيعها في الكبة الكهربائية، ثم نقوم بوضع السمنة والسكر علي الكنافة ونقوم بفركها وتقلبيهم ببعض.
- نحضر صينيه فرن ونقوم بدهنها بالسمنة ثم ننزل بنصف كمية الكنافة في الصينية ونساويها من الأطراف بأيدينا.
- نحضر الجبنة الموتزاريلا ونضعها كلها علي الكنافة ونوزعها جيدا، ثم ننزل بنصف كمية الكنافة المتبقية عليها ونقوم بالضغط عليها وكبسها جيدا
- سخني الفرن أولا علي درجة حرارة متوسطة ثم ادخلي الصينية واتركيها لمدة 25 دقيقة حتي يصبح لون الكنافة ذهبي.
- اخرجي الكنافة من الفرن وقومي بسكب الشربات الثقيل عليها وهي ساخنة.
- قومي بتقطيع الكنافة إلي قطع ويمكنك تزينها بالفسدق المطحون أو المكسرات وقدميها في أطباق التقديم.
الوسوم
تعرفي علي طريقة عمل الكنافة، يشتهر شهر رمضان الكريم بالحلويات الكثير حيث أن هناك الكثير من أنواع الحلويات التي تقدم بعد الإفطار ومن اهم واشهر تلك الحلويات هي الكنافة، حيث تعتبر وجود الكنافة من أساسيات رمضان، كما أن الكنافة مفيدة حيث أنها تمد الجسم بالسكريات المطلوبة كما أنها تحتوي علي الفيتامينات والحديد.طريقة عمل الكنافة
يوجد العديد من أنواع الكنافة المختلفة فهناك الكنافة النابلسية والكنافة بالمانجو والقشطة والمكسرات، تتميز الكنافة بطعمها اللذيذ المسكر كما أن كل نوع من أنواعها له طعم مختلف عن الثاني، ولكن يجب أن لا نكثر من تناول الحلويات أو الكنافة وذلك للحفاظ علي الوزن، كما أن الجميع يذهبون إلي شراء الكنافة في رمضان وهي مكلفة لذلك سوف نتعرف علي طريقة أعداد الكنافة في المنزل.كنافة بالمانجو
المقادير
- نصف كيلو كنافة جاهزة
- كيلو مانجو مقطع
- نصف لتر عصير مانجو
- كوب من السكر الأبيض
- نصف كوب من السمنة
- ثلاثة أكواب كريمة خفق
طريقة عمل الكنافة
- احضري إناء وضعي فيه الكنافة ثم ضعي السكر والسمنة وقلبيهم في بعض جيدا.
- احضري صينية فرن وضعي فيها الكنافة ثم ادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.
- اخرجي الكنافة من الفرن وقومي بتكسيرها، ثم احضري صينيه وضعي فيها الكنافة ثم قومي برص قطع المانجو والكريمة عليها ثم اسقيها بعصير المانجو.
- كرري تلك الطبقات للعدد الذي تريده، ثم قومي بتقطيعها وتقدميها في أطباق التقديم.
المكونات
- ربع كيلو من الكنافة الجاهزة
- نصف كوب من السمنة المذابة
- ربع كيلو جبنة موتزريلا
- ملعقتين كبار من السكر البودر
طريقة تحضير الكنافة
- أولا قومي بتقطيع الكنافة إلي قطع صغيرة أو يمكنك تقطيعها في الكبة الكهربائية، ثم نقوم بوضع السمنة والسكر علي الكنافة ونقوم بفركها وتقلبيهم ببعض.
- نحضر صينيه فرن ونقوم بدهنها بالسمنة ثم ننزل بنصف كمية الكنافة في الصينية ونساويها من الأطراف بأيدينا.
- نحضر الجبنة الموتزاريلا ونضعها كلها علي الكنافة ونوزعها جيدا، ثم ننزل بنصف كمية الكنافة المتبقية عليها ونقوم بالضغط عليها وكبسها جيدا
- سخني الفرن أولا علي درجة حرارة متوسطة ثم ادخلي الصينية واتركيها لمدة 25 دقيقة حتي يصبح لون الكنافة ذهبي.
- اخرجي الكنافة من الفرن وقومي بسكب الشربات الثقيل عليها وهي ساخنة.
- قومي بتقطيع الكنافة إلي قطع ويمكنك تزينها بالفسدق المطحون أو المكسرات وقدميها في أطباق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة الرمضانية مثل المحلات بالضبط بطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.