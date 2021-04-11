طريقة عمل الكنافة الرمضانية مثل المحلات بالضبط بطريقة سهلة وبسيطة

تعرفي علي طريقة عمل الكنافة، يشتهر شهر رمضان الكريم بالحلويات الكثير حيث أن هناك الكثير من أنواع الحلويات التي تقدم بعد الإفطار ومن اهم واشهر تلك الحلويات هي الكنافة، حيث تعتبر وجود الكنافة من أساسيات رمضان، كما أن الكنافة مفيدة حيث أنها تمد الجسم بالسكريات المطلوبة كما أنها تحتوي علي الفيتامينات والحديد.

طريقة عمل الكنافة

يوجد العديد من أنواع الكنافة المختلفة فهناك الكنافة النابلسية والكنافة بالمانجو والقشطة والمكسرات، تتميز الكنافة بطعمها اللذيذ المسكر كما أن كل نوع من أنواعها له طعم مختلف عن الثاني، ولكن يجب أن لا نكثر من تناول الحلويات أو الكنافة وذلك للحفاظ علي الوزن، كما أن الجميع يذهبون إلي شراء الكنافة في رمضان وهي مكلفة لذلك سوف نتعرف علي طريقة أعداد الكنافة في المنزل.

كنافة بالمانجو

المقادير

نصف كيلو كنافة جاهزة

كيلو مانجو مقطع

نصف لتر عصير مانجو

كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من السمنة

ثلاثة أكواب كريمة خفق

طريقة عمل الكنافة

احضري إناء وضعي فيه الكنافة ثم ضعي السكر والسمنة وقلبيهم في بعض جيدا.

احضري صينية فرن وضعي فيها الكنافة ثم ادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.

اخرجي الكنافة من الفرن وقومي بتكسيرها، ثم احضري صينيه وضعي فيها الكنافة ثم قومي برص قطع المانجو والكريمة عليها ثم اسقيها بعصير المانجو.

كرري تلك الطبقات للعدد الذي تريده، ثم قومي بتقطيعها وتقدميها في أطباق التقديم.

الكنافة النابلسية

المكونات

ربع كيلو من الكنافة الجاهزة

نصف كوب من السمنة المذابة

ربع كيلو جبنة موتزريلا

ملعقتين كبار من السكر البودر

طريقة تحضير الكنافة