طريقة عمل “كريمة الطبخ الشهية” بالمنزل

طريقة عمل كريمة الطبخ الشهية، تعتبر كريمة الطبخ من الصوصات اللذيذة التي تضاف للطعام لتضيف له الطعم الرائع وشكل مميز، والكريمة لها نوعان منها المخصص للحلويات مثل كريمة الزبدة والكريم شانتيه، وكريمة الخفق الباف بيستري، والنوع الثاني مخصص للطبخ ويتم إضافته للكثير من الأطعمة، وهو ما سنتحدث عنه اليوم بمقالنا اليوم على موقع ثقفني.

طريقة عمل كريمة الطبخ الشهية

الكثير من السيدات يهتمون بإضافة كريمة الطبخ للعديد من وصفاتهم الشهية وذلك لأنها تضيف على المأكولات طعم مميز وبشكل خاص المعكرونة، ولإعداد كريمة الطبخ لابد من إتباع التالي:

المكونات

معلقة كبيرة من دقيق.

كوب من الحليب.

ثلث كوب زبدة مذابة.

طريقة التحضير

أولا نقوم بتذويب الزبدة على نار هادئة أو بوضعها داخل الميكرويف. نضيف الحليب على الزبدة المذابة مع الاستمرار في التقليب على نار هادئة. نضيف الدقيق ثم نحرك الخليط جيدا. بعد أن يغلي الخليط يرفع من النار وتترك حتي تبرد وتستخدم.

المكونات

ثلاثة أكوب ماء بارد.

ثلاثة معالق كبيرة حليب بودر.

ثلاث معالق كبيرة نشا.

طريقة التحضير

نضيف الماء والنشا والحليب البودر في الخلاط الكهربائي ونقوم بخلط المكونات جيدا.

يوضع الخليط في وعاء ونضعه علي النار ويترك حتي يغلي لمدة دقيقة كاملة.

بعد أن يغلي قومي برفعه من النار ويترك إلى أن يبرد ثم يوضع في الثلاجة للاستخدام.

المكونات

علبة قشطة جاهزة. نصف معلقة كبيرة نشا. معلقتان كبيرتان دقيق. كوبان من الحليب البارد. معلقتان كبيرتان زبدة. كوب ماء.

طريقة التحضير

نخلط النشا مع كوب الماء ونضعه في الخلاط الكهربائي.

نضيع الحليب والدقيق ونخلط المكونات جيدا لمدة دقيقة كاملة.

في وعاء عميق على نار هادئة ننزل بالخليط ونستمر في تقليبه.

بعد أن يغلي الخليط يرفع من على النار ثم نضيف علبة القشطة وتخلط جيدا.

يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي مرة أخري ثم يضرب لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

ضعي الخليط في علب الثلاجة وضعيها في الثلاجة لحين استخدامها.

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