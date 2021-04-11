أكلات لذيذة في رمضان ستجعل سفرتك شهية ومميزة ؛ مع اقتراب حلول شهر رمضان تبدأ البيوت في الاستعداد لهذا الشهر الفضيل وخاصة ربة المنزل وذلك لأنها تبدأ في التفكير في الأكلات التي سوف تقوم بتحضيرها للعائلة على الإفطار، حيث تبحث الأكلات اللذيذة الشهية التي تنال إعجاب كل أفراد الأسرة، وفيما يلي نقدم أفضل أكلات رمضان.

أكلات لذيذة في رمضان ستجعل سفرتك شهية ومميزة

تحتار الأمهات كثيراً في شهر رمضان عند اختيار الأطعمة حيث أنها ترغب في تحضير أفضل الأكلات الرمضانية، لذلك نقدم لكم بعض الأكلات الرمضانية اللذيذة.

المكونات

سمبوسة.

صدر دجاج مقطع شرائح.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

بصلة مقطعة شرائح.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من البهارات.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

نضع الزيت يسخن في مقلاة على النار، ثم نضح الدجاج والبصل معاً ونقلب قليلاً حتى يبدأ اللون في التغير.

نضيف الملح والفلفل والزنجبيل والبهارات، نقلب حتى تصل البهارات إلى كل أجزاء الدجاج، ثم نترك المقلاة على النار حتى ينضج الدجاج تماماً.

نقوم بفرد السمبوسة وحشوها ثم تشكل على هيئة مثلث.

نقوم برص السمبوسة في صينية فرن مدهونة بالزيت، ثم توضع داخل الفرن.

نترك السمبوسة حتى تنضج أي لمدة 15 دقيقة تقريباً.

هكذا تصبح السمبوسة جاهزة للتقديم على سفرة رمضان.

طريقة عمل السمبوسة بالدجاجطريقة عمل قطايف بالدجاج والشيدر

هناك العديد من الأكلات الرمضانية الشهية مثل القطايف وهي من الأكلات اللذيذة في رمضان حيث يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مثل حشوها بالدجاج والشيدر كالتالي:

المكونات

نصف كيلو قطايف.

500 جرام من صدور الدجاج.

200 جرام من الجبن الشيدر.

فصان من الثوم المفروم.

بصلة مفرومة.

ثلاث معالق بقدونس طازج.

نصف ملعقة صغيرة ريحان جاف.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة سماق.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

فلفل أسود.

ملعقتان من الزيت.

طريقة التحضير

نقوم بفرم صدور الدجاج، ثم نضعها في القليل من الزيت على نار هادئة.

يتم إضافة الملح والفلفل الأسود، ونقلب حتى يتغير لون الدجاج، ثم نضيف البصل والثوم ونقلب قليلاً.

بعد ذلك يتم إضافة السماق والبابريكا والريحان مع الاستمرار في التقليب، ثم نترك الدجاج حتى ينضج تماماً.

يتم إضافة البقدونس ونقلب قليلاً ثم نرفع الإناء من النار.

نقوم بحشو قطع القطايف بملعقة صغيرة من الدجاج وملعقة من الشيدر ونغلق الأطراف جيداً.

نستمر في هذه الخطوة حتى ننتهي من الكمية كلها، ثم نقوم بتسخين زيت غزير على النار ثم نقلي القطايف.

تقلب القطايف في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون، هكذا تكون القطايف جاهزة للتقديم على سفرة رمضان.

هكذا نكون قدمنا لكم مقال يحتوي على طرق تحضير أكلات لذيذة في رمضان التى ستجعل سفرتك شهية ومميزة.