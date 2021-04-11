وصفة مذهلة للقضاء على مشكلة الشيب والشعر الابيض نهائيا باستخدام القرنفل ومن اول مرة

الشعر الابيض من اكثر الاشياء المزعجة التى تسبب اكتئاب لدى اى رجل او امراة، فقد يودى هذا الى الخجل وخاصتا عند السيدات لانه يدل على كبر سنها، فعادتا ان ظهور الشعر الابيض يعتبر علامة من علامات الدخول فى مرحلة الشيخوخة، لذلك يلجا الكثير من الرجال والنساء الى صبغ الشعر لاعادة لونه الاسود الطبيعى، ولكن استخدام الصبغات من اخطر الاشياء التى تلوث الشعر لانها تحتوى على مواد كميائية ضارة تتلف الشعر، فهذه الصبغات لديها القدرة بالفعل على استعادة لون الشعر الطبيعى ولكنها تلونه بشكل مؤقت فبعد فترة يعود ظهور الشعر الابيض مرة اخرى.

لذلك ينصح دائما باستخدام خلطات طبيعية تساعد فى القضاء على الشعر الابيض بشكل نهائى وغير ذلك انها تحافظ على صحة الشعر وتعزز نموه، فالخلطة الوحيدة التى لها القدرة على ذلك هى استخدام القرنفل حيث ان استخدامه يجعل الشعر يعيد لونه الطبيعى ويقضى على الشعر الابيض المزعج، فاكثر الاشخاص الذين يتاثرون بوجود الشعر الابيض هم الذين يكونون فى مرحلة الشباب تقريبا فى عمر العشرينيات والثلاثينات، ويرجع ظهور الشعر الابيض الى عدة اسباب من اهمها قد يكون لها علاقة بالعوامل الوراثية وهذا الاحتمال الاكبر فى ظهوره، وقد يكون ايضا القلق وعدم الراحة والتوتر وعدم تناول اطعمة مفيدة وصحية تحتوى على بروتينات وفيتامينات وكذلك كثرة استخدام انواع كثيرة ومختلفة من الكريمات التى تستخدم لتنعيم الشعر، وايضا التغير المستمر لنوع الشامبو او البلسم من اهم العوامل التى تؤثر على الشعر وتتسبب فى ظهور الشعر الابيض، ومن هنا تظهر مشكلة شيب الشعر والتى تعد من اكبر المشاكل التى تواجه معظم الناس، فان القرنفل غير انه يساعد على اعادة لون الشعر فانه يعمل على تطويل الشعر ولمعانه ويعطيه قوة وحيوية ويساعد ايضا على تكثيف الشعر ويمنع تساقطه وهايشانه .

طريقة الوصفة المذهلة للقضاء على الشعر الابيض ومكوناتها

المكونات

قرنفل

ماء

زيت زيتون

يتم تحضير اناء ونضع فيه كمية مناسبة من اعواد القرنفل وكوب من الماء حيث نضع هذا الاناء على النارونتركه حتى غليان الماء فنتركه مثل حوالى عشرون دقيقة .

وبعد هذه المدة يتم رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماما ثم نقوم بتصفية الماء جيدا لعزل اعواد القرنفل تماما والاستفادة من الماء فقط .

نقوم بغسل الشعر جيدا وتنظيفه وتجفيفه باستخدام فوطة قطنية .

يتم اخذ كمية من ماء القرنفل ووضعها على الشعر من الجذور الى الاطراف .

نترك ماء القرنفل على الشعر حتى يجف الشعر ثم نقوم بدهن الشعر بزيت الزيتون وبعدها بيوم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو وتكرر هذه الوصفة يوميا لمدة اسبوعين .

طريقة التحضير