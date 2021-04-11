حضري عجينة السمبوسة في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

تعتبر السمبوسك من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال نظراً لشكلها المميز ومذاقها المختلف، فمن الممكن أن تكون العجينة غير متوفرة في الاسواق أو غالية الثمن لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك في المنزل. طريقة عمل عجينة السمبوسك المقادير أربعة كؤوس ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

نصف كأس صغير من الزيت.

بيضتان.

كأس كبير من اللبن الرائب.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

نصف كأس كبير من المياه الفاتر. طريقة تحضير عجينة السمبوسك يتم خلط الدقيق مع كلاً من السكر والبيكنج بودر والملح جيداً في إناء عميق في وعاء أخر يتم خلط كلاً من الزيت والحليب الرائب والخل وربع كأس من المياه. يتم وضع الخليط السائل على خليط الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن باستخدام اليد أو الاسباتيولا. يتم وضع باقي كمية المياه لحين أن تصبح العجينة متماسكة. يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وبعد ذلك يتم رصها في قالب ويتم تغطيتها ووضعها في مكان دافئ. القيام بدهن سطح العجن باستخدام الدقيق وبعد ذلك يتم وضع عليها كرات العجين ويتم فردها باستخدام النشابة لحين أن يتم الحصول على السمك المطلوب. يتم تقطيع العجين وبعد ذلك يتم حشو بالحشو المفضل للأطفال ويتم قليها أو شويها في الفرن. طريقة أخرى لتحضير عجينة السمبوسك طريقة تحضير عجينة السمبوسكطريقة أخرى لتحضير عجينة السمبوسك المكونات: كأس كبير من الدقيق الأبيض.

كأس كبير من الدقيق الأسمر.

ربع كأس من الزيت.

خمسة ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من المياه. طريقة التحضير يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض والمكونات السائلة أيضاً مع بعضها. يتم وضع الخليط السائل على الجاف بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن باستخدام اليدين. يتم ترك العجين لحين أن يرتاح وبشكل نهائي وبعد ذلك يتم فردها على الرخامة بعد أن يتم دهنها بالدقيق. يتم تشكيل العجين المفضل لحين أن تكون الحشو جاهز. يتم تقطيع العجينة وحشوها بالحشو المفضل وبعد ذلك يتم قليها وبالهناء على الجميع. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر السمبوسك من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال نظراً لشكلها المميز ومذاقها المختلف، فمن الممكن أن تكون العجينة غير متوفرة في الاسواق أو غالية الثمن لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك في المنزل. طريقة عمل عجينة السمبوسك المقادير أربعة كؤوس ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

نصف كأس صغير من الزيت.

بيضتان.

كأس كبير من اللبن الرائب.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

نصف كأس كبير من المياه الفاتر. طريقة تحضير عجينة السمبوسك يتم خلط الدقيق مع كلاً من السكر والبيكنج بودر والملح جيداً في إناء عميق في وعاء أخر يتم خلط كلاً من الزيت والحليب الرائب والخل وربع كأس من المياه. يتم وضع الخليط السائل على خليط الدقيق بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن باستخدام اليد أو الاسباتيولا. يتم وضع باقي كمية المياه لحين أن تصبح العجينة متماسكة. يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وبعد ذلك يتم رصها في قالب ويتم تغطيتها ووضعها في مكان دافئ. القيام بدهن سطح العجن باستخدام الدقيق وبعد ذلك يتم وضع عليها كرات العجين ويتم فردها باستخدام النشابة لحين أن يتم الحصول على السمك المطلوب. يتم تقطيع العجين وبعد ذلك يتم حشو بالحشو المفضل للأطفال ويتم قليها أو شويها في الفرن. طريقة أخرى لتحضير عجينة السمبوسك طريقة تحضير عجينة السمبوسكطريقة أخرى لتحضير عجينة السمبوسك المكونات: كأس كبير من الدقيق الأبيض.

كأس كبير من الدقيق الأسمر.

ربع كأس من الزيت.

خمسة ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من المياه. طريقة التحضير يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض والمكونات السائلة أيضاً مع بعضها. يتم وضع الخليط السائل على الجاف بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن باستخدام اليدين. يتم ترك العجين لحين أن يرتاح وبشكل نهائي وبعد ذلك يتم فردها على الرخامة بعد أن يتم دهنها بالدقيق. يتم تشكيل العجين المفضل لحين أن تكون الحشو جاهز. يتم تقطيع العجينة وحشوها بالحشو المفضل وبعد ذلك يتم قليها وبالهناء على الجميع. طريقة التحضير

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