رجيم رمضان مجرب لتخسيس الجسم 10 كيلو جرامات في الشهر الفضيل

رجيم رمضان مجرب لتخسيس الجسم إلى ما يقرب من 10 كيلو جرامات مع نهاية الشهر الفضيل، شهر رمضان هو شهر صيام المسلمين في كل أنحاء الأرض، يبدأ الصوم منذ فجر كل يوم حتى أذان المغرب، ذلك الوقت الذي يصل في الكثير من الأحيان إلى 16 ساعة من الصيام، قد تزيد أو تنقص حسب مواقيت الصلاة في البلد التي تعيش بها، وشهر رمضان هو فرصة كبيرة لتدريب النفس على قلة الطعام والعيش حياة صحية، الآن وفي هذا المقال من “ثقفني” نقدم لكم رجيم رمضان لإنقاص الوزن بطريقة صحية وسريعة.

رجيم رمضان مجرب

من أشهر أنواع الرجيمات التي تداولها الكثير من الناس في الأشهر الأخيرة هو نظام الصيام المتقطع، والذي يعتمد على حساب السعرات الحرارية اليومية وتناولها في 8 ساعات فقط في اليوم، بينما يصوم الجسم عن تناول أي طعام أو شراب يحتوي على سعرات حرارية لمدة 16 ساعة يومياً.

يتم حساب السعرات الحرارية على أساس وزن الجسم، يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية تساوي 24× مقدار وزن الجسم، حيث يمثل رقم 24 عدد ساعات اليوم، ناتج هذه المعادلة هي السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم في حالة الرغبة في ثبات الوزن.

أما في حالة الرغبة في إنقاص الوزن يتم إنقاص 500 سعرة حرارية من الناتج، فعلى سبيل المثال إذا كان وزن الشخص 90 كيلو جرام فإنه يحتاج إلى:

24*90 = 2160 سعرة حرارية لثبات الوزن.

2160 – 500 = 1660 سعرة حرارية يومياً لإنقاص الوزن بمقدار كيلو جرام في الأسبوع.

وإلى جانب ذلك فإن نظام الصيام يساعد على إنقاص الوزن وزيادة معدل حرق الدهون بما يصل إلى 10 كيلو جرامات مع الحرص على تناول مشروبات وصفات التنحيف إلى جانب المشي لمدة ساعة يومياً.

3 تمرات + نصف كوب من الحليب كامل الدسم “أو نصف كوب عصير” + كوب من الماء.

بعدها بنصف ساعة طبق متوسط من السلطة + 3 ملاعق أرز + صدر دجاجة مشوي أو قطعة لحم مسلوق + طبق صغير من شوربة الخضراوات أو قطعتين سمبوسة.

مقدار أصبعين من الكنافة أو قطعتين قطايف أو قطعة كيك متوسطة.

كوب شاي أو قهوة.

نصف رغيف خبز اسمر أو شريحتين توست.

خيارة.

كوب زبادي.

4 ملاعق فول أو بيضة مسلوقة.

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