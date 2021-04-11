تحضير خزين رمضان 2021 بالخطوات

تبدأ بعض السيدات الفترة الحالية في تحضيرات خزين رمضان وشراء المستلزمات والسلع الغذائية، خاصة أنه يفصلنا ساعات قليلة على حلول الشهر الفضيل، حيث أن التحضيرات والتجهيزات قبل قدوم رمضان تساعد ربات البيوت في عدم قضاء وقت طويل في التسوق والمكوث في المطبخ، بل تساعدهن أيضًا على التفرغ للعبادة والاستمتاع بالروحانيات والأجواء الرمضانية المبهجة.

أقسام خزين رمضان 2021

ينقسم الخزين والمستلزمات إلى أقسام مختلفة تتمثل في التالي:

اللحوم بأنواعها

شراء اللحوم بأنواعها المختلفة سواء الدواجن أو الأسماء أو اللحم البقري يساعد في توفير الوقت والمجهود خلال شهر رمضان المبارك، خاصة إذا كانت المرأة تعمل خارج المنزل لساعات طويلة.

يمكن شراء اللحوم بالكميات المناسبة التي تكفي طوال الشهر أو نصفه على الأقل، وتقسيمها إلى وجبات على حسب عدد أفراد الأسرة، وتعبئتها في أكياس بلاستيكية وتخزينها في الفريزر لحين الاستخدام.

الفاكهة والخضروات

من الأفضل شراء كميات من الخضروات المختلفة وأكثر من نوع من الفاكهة، حيث يمكن تنظيفها وتخزينها في الفريزر لتوفير الوقت والعناء وقت الاستخدام.

يمكن شراء البازلاء، الباميا، الفاصوليا، وغيرها من أنواع الخضار وتنظيفها جيدًا ثم تعبئتها في أكياس بكميات مناسبة، كما يمكن تخزين بعض أنواع الفاكهة التي تصلح لصنع العصائر مثل الفراولة، البرتقال، المانجو، وغيرها.

الطماطم من الخضار الذي يمكن تخزينه سواء كانت كاملة كما هي، أو تخزينها على هيئة عصير أو حتى صلصة، حيث أن ذلك يعمل على اقتصار الوقت المخصص لإعداد الطعام يوميًا في شهر رمضان المبارك.

المكسرات والخشاف والتمر

التمر والمكسرات والخشاف من المشتريات الأساسية في شهر رمضان المبارك، والتي تحرص معظم الأسر على شرائها بكميات كبيرة لتكفي طوال الشهر خاصة مع كثرة العزومات للأهل والأصدقاء.

الخشاف والتمر شيء رئيسي على السفرة وقت الإفطار، كما أن المكسرات مهمة خاصة مع وجود أطفال في الأسرة، إلا أنه ليس من الضروري شراء كافة الأنواع بل يمكن الاكتفاء بنوع أو نوعين مثل السوداني واللوز أو غير ذلك على حسب الرغبة.

تستخدم المكسرات في الحلويات وهناك من يضيف القليل منها على الخشاف، بالإضافة إلى استخدامها في الوجبة الرئيسية مثل الأرز بالخلطة.

الحلويات

الحلويات الشرقية من أكثر ما يميز شهر رمضان المبارك، حيث يفضل الكثيرون تناول قطعة من الحلوى بعد الإفطار، مثل الكنافة، البسبوسة، القطايف، أم علي، وغيرها.

يفضل شراء كميات قليلة من الحلويات وتناولها مرة أو مرتين على الكثر كل أسبوع، لتجنب اكتساب وزن إضافي خلال الشهر.

كيفية تحضير خزين رمضان

تختلف احتياجات كل أسرة في شهر رمضان عن غيرها، كما تختلف الكميات أيضًا على حسب عدد الأفراد وطبيعة الحياة، فضلاً عن اختلاف الإمكانيات المادية التي تعد عامل أساسي في الكميات التي يتم شرائها، وفيما يلي توضيح لطريقة تخزين مستلزمات الشهر الكريم:

اللحوم: يفضل شراء اللحم البقري مع تقسميه إلى قطع متوسطة الحجم للطهي مع الخضار، بالإضافة إلى تقطيع كمية منه إلى مكعبات صغيرة من أجل كباب الحلة، ولا يجب إهمال تحضير كمية من اللحو المفروم لعمل الفطائر المحشية والحواوشي والكفتة وغيرها من الوجبات اللذيذة.

الدجاج: يتم تقسيم الدواجن إلى أربع قطع في حالة السلق، أما في حالة الطهي مع البصل والتوابل لعمل وجبة تشبه كباب الحلة، فمن الأفضل تقسيمها إلى ثمانية قطع أو أكثر على حسب وزن الفرخة.

الحساء: لا ينبغي على ربة المنزل أن تتخلص من حساء اللحم أو الدجاج بعد الانتهاء من الطهي، بل يفضل الاحتفاظ بها في أكياس بلاستيكية وتخزينها في الفريزر وإخراجها عند الحاجة لها مثل طهي الملوخية أو غيرها.

كما يمكن الاحتفاظ بأنواع أخرى من الحساء مثل شوربة العدس، يمكن تحضيرها وحفظها في علب محكمة الغلق ووضعها في الفريزر، حيث يتم إخراجها قبل وقت الإفطار بساعة واحدة على الأكثر وتسخينها فقط لا غير، مما يساعد في توفير الوقت والجهد.

الخضار: هناك أنواع كثيرة من الخضار الذي يمكن تخزينه في الفريزر في أكياس المطبخ للتسهيل على ربة المنزل خاصة النساء العاملات، حيث يتم شراء كميات من الفاصولياء الخضراء والبازلاء والبامية، ثم يتم تنظيفهم جيدًا مع وضعهم في الماء المغلي مع الملح لمدة لا تزيد عن دقيقتين، ثم وضعهم في ماء مثلج، ثم تخزينهم في أكياس مع تفريغ الهواء تمامًا.

كما يتم تحضير الملوخية من خلال فرمها جيدًا وإضافة بعض الحساء الساخن إليها وتركها حتى تبرد تمامًا، ثم يتم بعد ذلك وضعها في أكياس نظيفة وتخزينها في الفريزر لحين الاستعمال.

البصل والثوم: هناك سيدات تفضلن تخزين البصل والثوم المفروم كنوع من التسهيل أثناء الطهي خاصة في شهر رمضان، حيث يتم التقشير والفرم جيدًا، مع إضافة القليل من زيت الزيتون والكمون للحفاظ على طراوته والتخزين فترة أطول، يتم وضعه في الفريزر وأخذ القليل منه عند الحاجة.

المعجنات: من الأفضل تحضير المعجنات وحفظها في الفريزر لحين الاستعمال، حيث أن تحضيرها وتركها حتى تخمر يستغرق الكثير من الوقت، كما يمكن إعداد السمبوسك وحشوها بالحشو المفضل سواء لحوم أو جبن، وحفظها في الفريزر، حيث يت إخراجها وقليها في زيت غزير قبل موعد الإفطار بوقت قصير لا يتعدى 10 دقائق.

العصائر: يمكن الاحتفاظ بالعصائر الجاهزة سواء المصنوعة من الفاكهة مثل الخوخ، الفراولة، الجوافة، وغيرها، أو العصائر الرمضانية الجميلة مثل العرقسوس، التمر هندي، الكركديه، وغيرها.

الحلويات: يتم شراء كمية مناسبة من القطائف وحشوها بالمكسرات، ثم تقسيمها على أكياس بلاستيكية بكميات معقولة على حسب عدد الأفراد، يتم التخزين في الفريزر وإخراجها وقت الحاجة وقليها في زيت ساخن غزير، ما بالنسبة للكنافة، يمكن إعدادها ووضعها في الصينية وتخزينها في الفريزر لحين وقت الاستعمال، حيث يتم إعداد الشربات فقط، إلا أن ذلك يعتمد على مساحة الفريزر إذا كان يسمح أم لا، نظرًا إلى أن صواني الكنافة تحتل حيز كبير.

بذلك نكون انتهينا من توضيح طريقة تحضير خزين رمضان تسهيلاً على ربات البيوت، من أجل توفير الوقت والجهد والتفرغ إلى العبادة.