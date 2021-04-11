طريقة تحضير الطعمية في المنزل لسحور رمضاني شهي

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها العديد من بلدان الوطن العربي، ولكن المكونات تختلف من بلد لأخري، فالطعمية المصرية يتم صنعها من الفول المجروش، مضافا اليه بعض المكونات، أما الطعمية في بعض البلاد الأخري مثل سوريا، وفلسطين يطلق عليها فلافل ولا تحضر بالفول المجروش مضافا اليه بعض التوابل، وهذه الفلافل لا تشبه الطعمية المصرية فتختلف كثيرا في كل من شكلها وطعمها، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الطعمية على الطريقة المصرية، والتي يمكنك اعدادها بسهولة. مكونات الطعمية نقدم لكم طريقة عمل ومكونات الطعمية في المنزل بطريقة مبسطة وطعم لا يقاوم. نصف كيلومن الفول المجروش، يتم نقعه لمدة يوم كامل. 2 بصلة حجم وسط. نصف ملعقة كبيرة من بهارات الطعمية. نصف ملعقة كبيرة من البيكربونات. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الكمون. نصف ملعقة من الملح. كرات زيت للقلي. طريقة تحضيرعجينة الطعمية أولا يجب تصفية الفول المجروش جيدا من الماء، ثم نضع الفول المجروش في اناء على النار ونضيف اليه البيكربونات الصوديوم وماء نظيف، وتترك لمدة عشر دقائق، ثم نغلق النار، ونصفي الفول مرة ثانية.

نضع الفول في الكبة ونضع البصل، والفول، وكرات، ويتم خفقهم جيدا، نقوم بفرم كافة المكونات وبعد ذلك نضيف البهارات ونستمر في الفرم حتى نحصل على القوام المطلوب.

نبدأ في تشكيل العجينة بالشكل المفضل لك، فيمكنك تشكيلها على شكل كور صغيرة، ويمكن تشكيلها على صورة أصابع.

يتم قلي الطعمية في الزيت حتى تحصل على اللون الزبهي ثم نخرجها من النار، وتقدم بألف هنا.

يمكنك تخزين العجينة المتبقية في أكياس ووضعها بالفريزر، وعند الاستخدام تنتظر حتى تفك تمام، وتفرمها بالكبة، وتقلي بالزيت بعد ذلك، وتقدم. الوسوم

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها العديد من بلدان الوطن العربي، ولكن المكونات تختلف من بلد لأخري، فالطعمية المصرية يتم صنعها من الفول المجروش، مضافا اليه بعض المكونات، أما الطعمية في بعض البلاد الأخري مثل سوريا، وفلسطين يطلق عليها فلافل ولا تحضر بالفول المجروش مضافا اليه بعض التوابل، وهذه الفلافل لا تشبه الطعمية المصرية فتختلف كثيرا في كل من شكلها وطعمها، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الطعمية على الطريقة المصرية، والتي يمكنك اعدادها بسهولة. مكونات الطعمية نقدم لكم طريقة عمل ومكونات الطعمية في المنزل بطريقة مبسطة وطعم لا يقاوم. نصف كيلومن الفول المجروش، يتم نقعه لمدة يوم كامل. 2 بصلة حجم وسط. نصف ملعقة كبيرة من بهارات الطعمية. نصف ملعقة كبيرة من البيكربونات. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الكمون. نصف ملعقة من الملح. كرات زيت للقلي. طريقة تحضيرعجينة الطعمية أولا يجب تصفية الفول المجروش جيدا من الماء، ثم نضع الفول المجروش في اناء على النار ونضيف اليه البيكربونات الصوديوم وماء نظيف، وتترك لمدة عشر دقائق، ثم نغلق النار، ونصفي الفول مرة ثانية.

نضع الفول في الكبة ونضع البصل، والفول، وكرات، ويتم خفقهم جيدا، نقوم بفرم كافة المكونات وبعد ذلك نضيف البهارات ونستمر في الفرم حتى نحصل على القوام المطلوب.

نبدأ في تشكيل العجينة بالشكل المفضل لك، فيمكنك تشكيلها على شكل كور صغيرة، ويمكن تشكيلها على صورة أصابع.

يتم قلي الطعمية في الزيت حتى تحصل على اللون الزبهي ثم نخرجها من النار، وتقدم بألف هنا.

يمكنك تخزين العجينة المتبقية في أكياس ووضعها بالفريزر، وعند الاستخدام تنتظر حتى تفك تمام، وتفرمها بالكبة، وتقلي بالزيت بعد ذلك، وتقدم.

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