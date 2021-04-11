طريقة عمل الكنعد السعودي في المنزل بأسهل وأبسط الخطوات

يعد الكنعد السعودي ، من أشهر الأكلات أللذيذة في السعودية، فهو نوع من أنواع الأسماك التي تشبه سمك التونة، فهو يعتبر من الوجبات سهلة التحضير، فهو غني بالكثير من الفوائد التي يحتاجه جسم الأنسان، فهو غني بالكثير من الفسفور والحديد، فهو مشهور بطعمة اللذيذ والمميز، فهو يحتوي علي فيتامينات تساعد علي تقوية الذاكرة، ويمكن تقديمه في جميع المناسبات، يعتبر من أحلي وافضل الأكلات المفيدة لجسم، ويمكن ان يقدم مع الأرز الأبيض ألذيذ، لذلك سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي أسهل طريقة لعمل الكنعد السعودي في المنزل.

مكونات الكنعد السعودي

سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي أسهل طريقة لعمل الكنعد السعودي بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

4 أسماك.

معلقة كبيرة من الكزبرة.

2 ملعقة من الكمون.

معلقة كبيرة من البابريكا.

4 ملاعق من زيت الذرة.

2 من حبات البصل متوسطة الحجم.

نصف معلقة من الكركم.

ملح وفلفل أسود.

2 حبة من البرتقال.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

ومن هنا سوف نتعرف علي أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكنعد السعودي وهي كالاتي:-