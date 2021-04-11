طريقة عمل الكنعد السعودي في المنزل بأسهل وأبسط الخطوات

- 1/2
- 2/2
يعد الكنعد السعودي ، من أشهر الأكلات أللذيذة في السعودية، فهو نوع من أنواع الأسماك التي تشبه سمك التونة، فهو يعتبر من الوجبات سهلة التحضير، فهو غني بالكثير من الفوائد التي يحتاجه جسم الأنسان، فهو غني بالكثير من الفسفور والحديد، فهو مشهور بطعمة اللذيذ والمميز، فهو يحتوي علي فيتامينات تساعد علي تقوية الذاكرة، ويمكن تقديمه في جميع المناسبات، يعتبر من أحلي وافضل الأكلات المفيدة لجسم، ويمكن ان يقدم مع الأرز الأبيض ألذيذ، لذلك سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي أسهل طريقة لعمل الكنعد السعودي في المنزل.مكونات الكنعد السعودي
سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي أسهل طريقة لعمل الكنعد السعودي بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-
- 4 أسماك.
- معلقة كبيرة من الكزبرة.
- 2 ملعقة من الكمون.
- معلقة كبيرة من البابريكا.
- 4 ملاعق من زيت الذرة.
- 2 من حبات البصل متوسطة الحجم.
- نصف معلقة من الكركم.
- ملح وفلفل أسود.
- 2 حبة من البرتقال.
- زيت للقلي.
ومن هنا سوف نتعرف علي أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكنعد السعودي وهي كالاتي:-
- نقوم اولاً بتنظيف السمك جيداً، وشق بطن السمك، ثم يتم نقعه بالماء والملح لبضع دقائق، بعد تنظيفه جيداً ونقعه يتم تصفيته، بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء أخر ونضع فيه السمك.
- ثم نقوم بإحضار وعاء ونقوم بعصر البرتقال، ونقوم بإضافة الزيت ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نقوم بوضعهم علي السمك مع تقليب السمك علي الجانبين وتركه لمدة لا تقل عن ساعتين.
- بعد ذللك نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار، و نضيف فيها زيت الذرة، وعندما يسخن جيداً، يوضع السمك في الدقيق وبعد ذللك في الزيت للقلي ويترك حتي يأخذ الون الذهبي.
- ثم بعد ذلك نحضر إناء أخر ونضع فيه، الكزبرة والفلفل الأسود والكمون ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقسم الخليط إلي أقسام، نصف بيه بابريكا والأخر به كركم والأخر بيه زنجبيل ونقوم بتقليب كل قسم لوحده جيداً.
- ثم قومي بإحضار صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم قومي برص السمك فيها ثم قومي بوضع خليط البهارات عليه، ثم يغلف السمك بورق السلفان ويوضع في الفرن علي أعلي درجة حرارة.
- قومي بتقديم السمك في طبق التقديم مع الأرز البسمتي والبقدونس وبالهناء والشفاء.
الوسوم
يعد الكنعد السعودي ، من أشهر الأكلات أللذيذة في السعودية، فهو نوع من أنواع الأسماك التي تشبه سمك التونة، فهو يعتبر من الوجبات سهلة التحضير، فهو غني بالكثير من الفوائد التي يحتاجه جسم الأنسان، فهو غني بالكثير من الفسفور والحديد، فهو مشهور بطعمة اللذيذ والمميز، فهو يحتوي علي فيتامينات تساعد علي تقوية الذاكرة، ويمكن تقديمه في جميع المناسبات، يعتبر من أحلي وافضل الأكلات المفيدة لجسم، ويمكن ان يقدم مع الأرز الأبيض ألذيذ، لذلك سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي أسهل طريقة لعمل الكنعد السعودي في المنزل.مكونات الكنعد السعودي
سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي أسهل طريقة لعمل الكنعد السعودي بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-
- 4 أسماك.
- معلقة كبيرة من الكزبرة.
- 2 ملعقة من الكمون.
- معلقة كبيرة من البابريكا.
- 4 ملاعق من زيت الذرة.
- 2 من حبات البصل متوسطة الحجم.
- نصف معلقة من الكركم.
- ملح وفلفل أسود.
- 2 حبة من البرتقال.
- زيت للقلي.
ومن هنا سوف نتعرف علي أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكنعد السعودي وهي كالاتي:-
- نقوم اولاً بتنظيف السمك جيداً، وشق بطن السمك، ثم يتم نقعه بالماء والملح لبضع دقائق، بعد تنظيفه جيداً ونقعه يتم تصفيته، بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء أخر ونضع فيه السمك.
- ثم نقوم بإحضار وعاء ونقوم بعصر البرتقال، ونقوم بإضافة الزيت ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نقوم بوضعهم علي السمك مع تقليب السمك علي الجانبين وتركه لمدة لا تقل عن ساعتين.
- بعد ذللك نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار، و نضيف فيها زيت الذرة، وعندما يسخن جيداً، يوضع السمك في الدقيق وبعد ذللك في الزيت للقلي ويترك حتي يأخذ الون الذهبي.
- ثم بعد ذلك نحضر إناء أخر ونضع فيه، الكزبرة والفلفل الأسود والكمون ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقسم الخليط إلي أقسام، نصف بيه بابريكا والأخر به كركم والأخر بيه زنجبيل ونقوم بتقليب كل قسم لوحده جيداً.
- ثم قومي بإحضار صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم قومي برص السمك فيها ثم قومي بوضع خليط البهارات عليه، ثم يغلف السمك بورق السلفان ويوضع في الفرن علي أعلي درجة حرارة.
- قومي بتقديم السمك في طبق التقديم مع الأرز البسمتي والبقدونس وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنعد السعودي في المنزل بأسهل وأبسط الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.