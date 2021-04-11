نصائح طبية لتجنب مشاكل العطش والصداع في رمضان 2021، والمعروف ان الصيام لساعات طويلة والانقطاع عن الاكل والشرب يمكن ان تكون له تداعيات سلبية على الرغم من فوائد الصيام العديدة، ومنها الاحساس بالعطش والصداع.

ويزداد الشعور بالعطش مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، ومعه تزداد الاصابة بالصداع نتيجة التعرض لاشعة الشمس القوية. وفي حال اجتماع هذه العوامل مع الصيام، فإن مشاكل العطش والصداع ستتفاقم خلال شهر رمضان.

لذا نقدم لك اليوم مجموعة نصائح طبية لتجنب مشاكل العطش والصداع في رمضان 2021، لتخفيف حدة هذه المشاكل ومساعدتك على الصيام بشكل آمن وسلس.

نصائح طبية لتجنب مشاكل العطش والصداع في رمضان 2021

يفيد موقع "ويب طب" ان اختيار الاطعمة هو افضل الخيارات الواجب القيام بها خلال الشهر الفضيل لمحاربة العطش والصداع في رمضان، كون بعض الاطعمة تزيد من الشعور بالشبع خلال النهار وتقلل الاحساس بالعطش والم الرأس.

وافضل هذه الاطعمة دوت الخليج الخضروات والفواكه الغنية بالمغذيات والسوائل والالياف، وينصح بتناولها خلال وجبتي الافطار والسحور بطريقة صحية.

ومن نصائح طبية لتجنب مشاكل العطش والصداع في رمضان 2021 حسب الموقع المختص:

شرب الماء بكميات كافية لتعويض ما يفقده الجسم خلال ساعات الصيام. مع ضرورة توزيع كميات المياه بين وجبة الافطار والسحور، وتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه، وزيادة الكمية في حال زيادة النشاط البدني. على ان تكون المياه معتدلة وليست باردة، ولا يجب شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة بل توزيعها على فترات.

تقليل الملح والاطعمة الدسمة في رمضان: والتي تزيد من الشعور بالعطش في رمضان، مثل الاطعمة الغنية بالدهون والزيوت والاطعمة المالحة. وينصح استخدام الليمون على السلطة بدل الملح، والتركيز على الأطعمة المسلوقة والطازجة بدلاً من المشوية أو المقلية، خصوصاً على السحور.

تجنب السكريات البسيطة: مثل العصائر المحلاة والمشروبات الغازية والحلويات، التي تزيد من العطش والجفاف المؤدي للصداع في رمضان. ويفضل استبدالها بالفواكه الطبيعية وتناول الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة للحصول على الطاقة.

تجنب المجهود البدني الشاق: الذي يزيد من الاحساس بالعطش والصداع في رمضان.

عدم التعرض لاشعة الشمس لوقت طويل: والذي يزيد من الشعور بالعطش والتعرض لنوبات الصداع في رمضان. وفي حال الضرورة للتعرض لاشعة الشمس، ينصح باستخدام وسائل الحماية مثل القبعة او الملابس الخفيفة.

الجوع والعطش في رمضان يسببان الصداع

من جهته، اورد موقع "مصراوي" نقلاً عن موقع "روسيا اليوم" معلومات مفادها ان الجوع والعطش وقلة النوم والانقطاع المفاجئ عن الكافيين والنيكوتين دوت الخليج عوامل رئيسية وراء الصداع والاعياء الذي يصيب العديد من الصائمين خصوصاً مع بداية الشهر الفضيل، بحسب العديد من الدراسات.

ولتجنب الصداع في رمضان 2021 ينصح باتباع الخطوات التالية: