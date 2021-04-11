هل الصيام يسبب جفافًا في العيون

الصيام لعدة ساعات محددة على مدار اليوم هو تقليد شائع لدى العديد من المجتمعات والطوائف والأديان من مختلف أنحاء العالم، ويلجأ الأفراد للصيام لساعات طويلة في أوقات محددة من اليوم لعدة أسباب، أهمها الأسباب الدينية باعتبار الصيام أحد أنواع العبادات لدى العديد من الديانات والطوائف الدينية، ولأسباب تتعلق بالصحة بالرغبة في فقدان بعض الوزن، وإزالة السموم من الجسم.

وفي حين أن الصيام بالتأكيد له العديد من الفوائد الصحية إلا أنه قد يؤثر سلبا على بعض الأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل المعدة، كما قد يتسبب في بعض المشاكل الصحية للبعض ومن بينها متلازمة العين الجافة.

ما دوت الخليج متلازمة العين الجافة

متلازمة العين الجافة دوت الخليج حالة مرضية تحدث عندما تعجز الغدد الدمعية عن إنتاج كمية كافية من الدموع للحفاظ على رطوبة العينين وصحتها، وفي حالة جفاف العينين تصبح أكثر عرضة للتلوث بحبات الغبار والشوائب وهو ما يتسبب في احمرار وتهيج العينين، وجعلها أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات.

كيف يتسبب الصيام في جفاف العين

خلال الصيام المستمر لساعات طويلة، يفتقر الجسم للكثير من العناصر والمغذيات الرئيسية والتي لا بد وأن يتزود بها الجسم يوميا للحفاظ على صحته، وفي مثل هذه الحالة، فإن أكثر أعضاء الجسم حساسية مثل العينين، تصبح أكثر عرضة للمعاناة من الأمراض والالتهابات كما تصبح أكثر تأثرا بالبيئة المحيطة مثل المواد المسببة للحساسية، لذلك، فإن الصيام المستمر الذي يسبب نقص حاد في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لضمان الأداء النشط لعضلات العين والغدد الدمعية في العينين هو سبب جفاف العين.

تدابير لمعالجة مشكلة جفاف العين خلال الصيام

لتجنب المعاناة من مشكلة جفاف العينين خلال ساعات الصيان، ينصح بشرب كمية جيدة من الماء خلال الفترة التي تسبق وتلي ساعات الصيام واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية في نهاية يوم الصيام، كما ينصح أيضا بتناول الأطعمة التي تحد من مشكلة جفاف العينين مثل بذور الكتان واللوز والبرتقال.

نصائح عامة لتجنب مشكلة جفاف العيون

1.احرص على الابتعاد عن البيئة التي قد تسبب جفاف العين مثل المناطق التي قد تكون فيها وفرة في الغبار أو الدخان أو الرياح.

2.استخدم القطرات أو المراهم المرطبة للعين للحفاظ على رطوبة العينين.

3.راجع طبيبك إذا ما ظهرت عليك أعراض جفاف العين، وخاصة الأعراض المقلقة لجفاف العينين والتي تشمل:

المعاناة من ألم وتهيج حاد في العينين.

جفاف الفم .

آلام المفاصل أو تصلبها أو تورمها .

استمرار الجفاف حتى بعد اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية.

نصائح وتدابير لعلاج مشكلة جفاف العينين باستخدام علاجات منزلية

1.احرص على الرمش بعينيك بشكل متكرر للمساعدة على إدماع العينين ونشر طبقة جديدة من الدموع على عينيك.

2. تأكدي من إزالة مكياج العينين جيدا من الرموش والجفون والمناطق المجاورة للعين قبل الذهاب للنوم لتجنب دخول شوائب المكياج التي تسبب جفاف العينين.

3.ضعي قطعة قماش مبللة لمدة ثلاث دقائق على الأقل على عينيك المغلقتين كل يوم، ويمكنك أيضا وضع كمادات دافئة من القطن على عينيك من الخارج للمساعدة على استرخاء عضلات العينين وتشجيع الغدد الدمعية على العمل.

4. ارتدي نظارات شمسية عالية الجودة لحماية عينيك من تيار الهواء والغبار والمهيجات الأخرى الموجودة في الهواء والتي تسبب في تفاقم أعراض جفاف العين.

5.تجنبي تناول الأدوية التي تتسبب في جفاف العين أو تفاقم جفاف العينين مثل مضادات الاكتئاب وأدوية التحكم في ضغط الدم وما إلى ذلك، وينصح باستشارة الطبيب بخصوص هذا الشأن للعثور على بديل دوائي مناسب لا يتسبب في جفاف العينين أو تفاقم أعراض جفاف العينين.