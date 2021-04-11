الكنافة النابلسية البيتي في رمضان بخطوات سهلة وبسيطة ، مع اقتراب شهر رمضان الكريم تحرص ربات البيوت على إعداد أشهى المأكولات والحلويات، ومنذ القدم وتُعد الكنافة بوصفاتها المتعددة مثل ( الكنافة المحشية قشطة، أو كريمة، أو مكسرات، أو سادة وغيرها من الوصفات ) أحد أهم الأطباق الرئيسية على مائدة شهر رمضان، وهو طبق مُفضل للكبار والأطفال، وتعددت طرق تقديم الكنافة بين الحلو والحادق، ولقد اشتهرت مؤخراً أحد وصفات طهي الكنافة وهى الكنافة النابلسية والتي يشتهيها الكبير والصغير ويتم تناولها بعد الفطار أو في السحور في شهر رمضان المبارك، ويرجع أصل الكنافة النابلسية إلى مدينة نابلس الفلسطينية، وتشتهر بها بلاد الشام والكثير من البلاد العربية مثل العراق وسوريا والأردن وغيرها. مقادير تحضير الكنافة النابلسية نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة المذابة.

عدد 2 كوب من الجبن الكيري أو الجبن العكاوي ( ويفضل الجبن العكاوي للحصول على نتيجة أفضل ).

نصف معلقة صغيرة من لون الطعام الصحي.

كوب كبير من المكسرات المفرومة.

نصف كوب كبير من الشربات. طريقة تحضير الكنافة النابلسية البيتي بخطوات سهلة وبسيطة نقوم بفرم الكنافة إلى قطع ناعمة جدًا بالخلاط الكهربائي أو تكسيرها جيدا باليد بعد وضعها ليلة كاملة في الفريزر ليسهل تكسيرها.

يتم نقع الجبنة العكاوي في الماء للتخلص تمامًا من الملح، وتُصفى جيدًا من الماء وتُكرر هذه الخطوة عدة مرات، ويتم بشرها مع القليل من الجبن الكيري.

يتم إضافة لون الطعام إلى السمنة أو الزبدة المذابة مع التقليب جيدًا.

نحضر وعاء ونضع به الكنافة المفرومة ونضيف إليها السمنة بعد إضافة اللون ونُقلب جيدًا.

نضيف نصف مقدار الكنافة في صينية قصيرة الحافة ورفعها على نار متوسطة مع تدوير الصينية بشكل مستمر إلى أن يصبح لونها ذهبي.

في صينية أخرى يتم وضع كمية الكنافة والسمنة المتبقية ورفعها على نار متوسطة حتى الوصول إلى اللون الذهبي.

نضع الجبنة المبشورة على وجه الكنافة ثم نضع النصف الثاني من الكنافة على الجبنة مع الضغط عليها قليلاً.

نضيف المكسرات المفرومة على وجه الصينية.

ندخل الصينية الفرن لمدة عشر دقائق حتى تذوب الجبنة.

نخرج الصينية من الفرن ونضيف إليها الشربات وتصبح جاهزة للتقديم. مقادير تحضير الكنافة النابلسيةطريقة تحضير الكنافة النابلسية البيتي بخطوات سهلة وبسيطة الوسوم

الكنافة النابلسية البيتي في رمضان بخطوات سهلة وبسيطة ، مع اقتراب شهر رمضان الكريم تحرص ربات البيوت على إعداد أشهى المأكولات والحلويات، ومنذ القدم وتُعد الكنافة بوصفاتها المتعددة مثل ( الكنافة المحشية قشطة، أو كريمة، أو مكسرات، أو سادة وغيرها من الوصفات ) أحد أهم الأطباق الرئيسية على مائدة شهر رمضان، وهو طبق مُفضل للكبار والأطفال، وتعددت طرق تقديم الكنافة بين الحلو والحادق، ولقد اشتهرت مؤخراً أحد وصفات طهي الكنافة وهى الكنافة النابلسية والتي يشتهيها الكبير والصغير ويتم تناولها بعد الفطار أو في السحور في شهر رمضان المبارك، ويرجع أصل الكنافة النابلسية إلى مدينة نابلس الفلسطينية، وتشتهر بها بلاد الشام والكثير من البلاد العربية مثل العراق وسوريا والأردن وغيرها. مقادير تحضير الكنافة النابلسية نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة المذابة.

عدد 2 كوب من الجبن الكيري أو الجبن العكاوي ( ويفضل الجبن العكاوي للحصول على نتيجة أفضل ).

نصف معلقة صغيرة من لون الطعام الصحي.

كوب كبير من المكسرات المفرومة.

نصف كوب كبير من الشربات. طريقة تحضير الكنافة النابلسية البيتي بخطوات سهلة وبسيطة نقوم بفرم الكنافة إلى قطع ناعمة جدًا بالخلاط الكهربائي أو تكسيرها جيدا باليد بعد وضعها ليلة كاملة في الفريزر ليسهل تكسيرها.

يتم نقع الجبنة العكاوي في الماء للتخلص تمامًا من الملح، وتُصفى جيدًا من الماء وتُكرر هذه الخطوة عدة مرات، ويتم بشرها مع القليل من الجبن الكيري.

يتم إضافة لون الطعام إلى السمنة أو الزبدة المذابة مع التقليب جيدًا.

نحضر وعاء ونضع به الكنافة المفرومة ونضيف إليها السمنة بعد إضافة اللون ونُقلب جيدًا.

نضيف نصف مقدار الكنافة في صينية قصيرة الحافة ورفعها على نار متوسطة مع تدوير الصينية بشكل مستمر إلى أن يصبح لونها ذهبي.

في صينية أخرى يتم وضع كمية الكنافة والسمنة المتبقية ورفعها على نار متوسطة حتى الوصول إلى اللون الذهبي.

نضع الجبنة المبشورة على وجه الكنافة ثم نضع النصف الثاني من الكنافة على الجبنة مع الضغط عليها قليلاً.

نضيف المكسرات المفرومة على وجه الصينية.

ندخل الصينية الفرن لمدة عشر دقائق حتى تذوب الجبنة.

نخرج الصينية من الفرن ونضيف إليها الشربات وتصبح جاهزة للتقديم. مقادير تحضير الكنافة النابلسيةطريقة تحضير الكنافة النابلسية البيتي بخطوات سهلة وبسيطة

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