طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة على أصولها زي الجاهزة

طريقة عمل الكنافة النابلسية، في الآونة الأخيرة تصدر البحث عن طريقة عمل الكنافة النابلسية كافة محركات البحث، حيث يفضل الكثير من الأفراد عمل الكنافة وتحديداً في شهر رمضان، وتزامناً مع دخول شهر رمضان الكريم علينا أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركان زاد البحث عن طريقة عمل الكنافة النابلسية، حيث يعشق العديد من الأفراد في كافة الدول العربية هذا الصنف من الكنافة، مثل الكنافة بالنوتيلا، تابع القراءة إذا كنت تود معرفة الطريقة. طريقة عمل الكنافة النابلسية طريقة عمل الكنافة النابلسية مكونات الكنافة النابلسية: كنافة بمقدار 300 جرام.

زبدة مذابة بمقدار نصف كيلو.

جبنة موتزاريلا بمقدار 250 جرام. وبالنسبة لمكونات الشربات: سكر بمقدار 1 كوب ونصف.

ماء بمقدار 2 كوب.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

يمكنك وضع القليل من الفستق للتزيين إذا أردتِ. خطوات عمل الكنافة النابلسية مثل الجاهزة في البداية قومِ بوضع الكنافة في الكبة وذلك ليتم طحنها بشكل جيد.

ثم قومِ بإضافة الزبد إلى هذا الخليط، ثم قومِ بمزج الكنافة مع الزبد جيداً.

ثم قومِ بتجهيز الصينية ودهنها بالزبد، ثم قومِ بوضع الكنافة والضغط عليها حتى تكون متساوية.

ثم قومِ بوضع الجبن الموتزاريلا، ولابد أن تتأكدي من عدم احتواء الجبن على أي أملاح.

ثم بعد ذلك قومِ بإدخال الصينية إلى الفرن، وذلك لمدة لا تتعدى 20 دقيقة.

وبعد خروجها من الفرن، قومِ بقلبها ثم قومِ بوضع الشربات الدافئ على الكنافة.

ثم قومِ بتزيينها من خلال وضع القليل من الفستق. خطوات عمل الكنافة النابلسية مثل الجاهزة لعمل الشربات قومي بوضع كلا من السكر مع الماء في إناء على نار متوسطة، ثم ضعي القليل من الفانيليا وعصير نصف ليمونه، ثم اتركيه حتى يبدأ في الغليان، ويترك حتى يهدأ ثم توضع على الكنافة، يراعة أن يكون قوام الشربات متوسط ليس سائل أو لزج.

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طريقة عمل الكنافة النابلسية، في الآونة الأخيرة تصدر البحث عن طريقة عمل الكنافة النابلسية كافة محركات البحث، حيث يفضل الكثير من الأفراد عمل الكنافة وتحديداً في شهر رمضان، وتزامناً مع دخول شهر رمضان الكريم علينا أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركان زاد البحث عن طريقة عمل الكنافة النابلسية، حيث يعشق العديد من الأفراد في كافة الدول العربية هذا الصنف من الكنافة، مثل الكنافة بالنوتيلا، تابع القراءة إذا كنت تود معرفة الطريقة. طريقة عمل الكنافة النابلسية طريقة عمل الكنافة النابلسية مكونات الكنافة النابلسية: كنافة بمقدار 300 جرام.

زبدة مذابة بمقدار نصف كيلو.

جبنة موتزاريلا بمقدار 250 جرام. وبالنسبة لمكونات الشربات: سكر بمقدار 1 كوب ونصف.

ماء بمقدار 2 كوب.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

يمكنك وضع القليل من الفستق للتزيين إذا أردتِ. خطوات عمل الكنافة النابلسية مثل الجاهزة في البداية قومِ بوضع الكنافة في الكبة وذلك ليتم طحنها بشكل جيد.

ثم قومِ بإضافة الزبد إلى هذا الخليط، ثم قومِ بمزج الكنافة مع الزبد جيداً.

ثم قومِ بتجهيز الصينية ودهنها بالزبد، ثم قومِ بوضع الكنافة والضغط عليها حتى تكون متساوية.

ثم قومِ بوضع الجبن الموتزاريلا، ولابد أن تتأكدي من عدم احتواء الجبن على أي أملاح.

ثم بعد ذلك قومِ بإدخال الصينية إلى الفرن، وذلك لمدة لا تتعدى 20 دقيقة.

وبعد خروجها من الفرن، قومِ بقلبها ثم قومِ بوضع الشربات الدافئ على الكنافة.

ثم قومِ بتزيينها من خلال وضع القليل من الفستق. خطوات عمل الكنافة النابلسية مثل الجاهزة لعمل الشربات قومي بوضع كلا من السكر مع الماء في إناء على نار متوسطة، ثم ضعي القليل من الفانيليا وعصير نصف ليمونه، ثم اتركيه حتى يبدأ في الغليان، ويترك حتى يهدأ ثم توضع على الكنافة، يراعة أن يكون قوام الشربات متوسط ليس سائل أو لزج.



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