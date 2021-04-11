كنز رباني لتنعيم البشرة بمكون طبيعي في مطبخك تعرفي عليه

كنز رباني لتنعيم البشرة إليك تلك الوصفة السحرية التي ستبهركِ نتائجها حيث أنك لن تصدقي درجة التبييض التي سوف تحصلين عليها بعد قيامكِ بتجربة تلك الوصفة، كما أنا لا تساهم في تبييض بشرتكِ فحسب بل إنها تساعدكِ بصورة كبيرة في التخلص من البقع الداكنة واللون الأسمر الذي يسببه التعرض لأشعة الشمس.

إليك تلك الوصفة لتبييض وتنعيك البشرة وإزالة البقع الداكنة والتي تتكون من كريم طبيعي كل ما تحتاجين إليه المكونات التالية:

قشر ليمون (يمكنك استبداله بقشر اليوسفي، أو قشر البرتقال).

كركم (بمقدار عودان)، أو مسحوق الكركم (بمقدار نصف ملعقة).

ماء (بمقدار كوبين).

صابون مبشور (لابد أن تكون الصابونة مناسبة لبشرتكِ).

أرز مطحون (بمقدار ملعقتين كبيرتين).

جلسرين (بمقدار ملعقة كبيرة).

لوز حلو (بمقدار ملعقة كبيرة).

مسحوق الحمص (بمقدار ملعقة كبيرة)، أو يمكنك استبداله بالنشا.

قومي بتقطيع القشر المستخدم سواء كان قشر البرتقال، أو الليمون، أو اليوسفي، وضعيه في إناء، ثم قومي بإضافة الماء والكركم إليه وارفعيه على النار حتى يتم تسوية القشر جيداً، ثم قومي برفعه من النار واتركيه حتى يبرد، قومي بإضافة بشر الصابون بصورة تدريجية وقومي بتقليبهم جيداً وبعد ذلك قومي بإزالة قشر الليمون منه.

الآن قومي بتحضير حمام مائي وأضيفي إليه خلاص الماء المخلط مع مبشور الصابون، والكركم وقومي بالتقليب، واضيفي غليه الجلسرين والحمص واللوز الحلون مع الاستمرار في التقليب حتى يتم التجانس جيداً لكافة المكونات وتحصلين على قوام كريمي.

قومي بإحضار وعاء بلاستيكي يكون محكم الغطاء، وضعي فيها الخليط، وكل يوم في الصباح قومي بغسل وجهكِ بالخليط بحركة دائرية، واتركيه على بشرتك لمدة ربع ساعة، وبعدها قومي بشطف بشرتكِ بالماء الدافئ، وبعدها قومي بغسله بالماء البارد.