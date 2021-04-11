زي كل سنة في رمضان بيبقى في مجموعة من البرامج الدينية المفيدة اللي بنحب نتابعها خلال الشهر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على قائمة البرامج الدينية في رمضان 2021.

البرامج الدينية في رمضان 2021:

1- برنامج الثمن:

السنة دي الداعية الاسلامي مصطفى حسني هيقدم لنا برنامج الثمن ، وبتدور فكرة البرنامج حوالين الثمن اللي بيدفعه كل شخص مقابل افعاله وقراراته في الحياة ، ، وهيغني التتر الفنان تامر حسني ، والبرنامج هيتم عرضه على قناة ON.

2- برنامج كلام مبروك:

كلام مبروك برنامج من تقديم الدكتور مبروك عطية ، والسنة دي فكرة البرنامج مختلفة تماما عن نوعية البرامج اللي احنا متعودين عليها ، لانه السنة دي البرنامج هيتم فيه استضافة مجموعة من الفنانين ، ومن بينهم, وفاء عامر, سعد الصغير, ومطرب المهرجانات عمر كمال واللي اثار الجدل مجرد ما صورته نزلت مع الشيخ مبروك على وسائل التواصل الاجتماعي.

3- برنامج لعلهم يفقهون:

برنامج لعلهم يفقهون من تقديم الشيخ خالد الجندي, والشيخ عبد المعز ، مستمر معانا خلال شهر رمضان السنة دي واللي بيتم تقديمه من سنوات كل سنة وليه جمهور كبير جدا ، البرنامج هيتم عرضه على قناة dmc.

4- برنامج كن انت:

الشيخ سعد الدين الهلالي هيستمر السنة دي كمان في تقديم برنامج كن انت خلال شهر رمضان المبارك ، البرنامج هيتم عرضة على القناة الفضائية الاولى.

5- برنامج اسأل مع دعاء:

برنامج اسأل مع دعاء من تقديم الاعلامية دعاء فاروق ، وهيتم عرضه على قناة النهار.

6- برنامج من القلب للقلب:

كمان من البرامج المستمرة معانا خلال شهر رمضان السنة دي هو برنامج من القلب للقلب تقديم الاعلامية ايمان رياض ، وهيتم عرضه على قناة MBC مصر.

تردد بعض القنوات الدينية:

– قناة المجد: 27500 – 12054 – nilesat – V – ¾.

– قناة النور القرآنية: 27500 – 11411 – nilesat – H – ¾.

– قناة الكرامة: 27500 – 10727 – nilesat – H – ¾.

– قناة المديح: 27500 – 11488 – nilesat – H – ¾.

– قناة الارث: 27500 – 11334 – nilesat – H – ¾.

– قناة الفتح: 27500 – 11900 – nilesat – V.

– قناة قرآن تي في: 27500 – 11179 – nilesat – H.

– قناة الرحمة: 27500 – 10872 – nilesat – V.

– قناة أقرأ: 27500 – 12034 – nilesat – H.

– قناة العفاسي: 27500 – 10758 – nilesat – H.

– قناة الناس: 27500 – 12054 – nilesat – V.

– قناة الرسالة: 27500 – 11295 – nilesat – H.

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