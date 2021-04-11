طريقة عمل البسبوسة بالقشطة ذي الجاهزة كالمحترفين بكل تفاصيل نجاحها لتقديمها في رمضان

البسبوسة بالقشطة من بين تلك الطرق التي يتم عمل البسبوسة بها، والتي تتميز عن غيرها بطعمها الرائع والشهي وقوامها الطري الرملي، وتعد البسبوسة من الحلويات التي يقبل الجميع على تناولها خلال شهر رمضان المبارك منذ سنوات بعيدة، ويمكن إعدادها بطرق كثيرة ومختلفة، وبسبوسة بالقشطة من أهم الطرق التي يتم عمل البسبوسة من خلالها وتقديمها للعائلة وللضيوف على مائدة رمضان لإسعادهم بها، وتعتبر البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية التي عرفت منذ سنوات بعيدة واشتهرت في العالم العربي كله، وفي هذا المقال سوف نستعرض عليكم طريقة عمل بسبوسة البسبوسة بالقشطة ذي الجاهزة. مكونات البسبوسة بالقشطة: كوبين سميد دقيق.

كوب قشطة.

كوب سكر.

كوب لبن بودر.

نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب جوز الهند.

نضف ملعقة صغيرة بكينج بودر. مكونات الحشو: ربع كوب لبن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة نشا.

كوب قشطة.

فستق مجروش.

كوب كبير شربات. طريقة التحضير: في عمل كبير نخلط السميد مع الزبدة ويتم دعكهما جيداً ونترك الخليط جانباً قليلاً.

نضيف بعد ذلك باقي المكونات الجافة كلها ونقلب المكونات معاًَ حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة رملية.

لتجهيز الحشو نضع اللبن في قدر على النار وعندما يصبح دافئ نضيف له النشا والفانيليا ونظل نقلب الخليط حتى يتجانس ويثقل ثم يرفع من على النار ونضيف له القشطة ونقلب جيداً ويترك الخليط ليبرد.

نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وتدهن بالسمن ونفرد فيها نصف كمية عجينة البسبوسة مع الضغط عليها جيداً ويسكب مقدار الحشو ونفرده من خلال ملعقة ثم نضيف باقي عجينة البسبوسة مع الضغط عليها برفق.

ندخل الصينية الفرم الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبياً.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات البارد ويرش عليها الفستق المجروش وتترك تبرد وتقطع وتقدم بألف هنا. مكونات البسبوسة بالقشطة:مكونات الحشو:طريقة التحضير: الوسوم

البسبوسة بالقشطة من بين تلك الطرق التي يتم عمل البسبوسة بها، والتي تتميز عن غيرها بطعمها الرائع والشهي وقوامها الطري الرملي، وتعد البسبوسة من الحلويات التي يقبل الجميع على تناولها خلال شهر رمضان المبارك منذ سنوات بعيدة، ويمكن إعدادها بطرق كثيرة ومختلفة، وبسبوسة بالقشطة من أهم الطرق التي يتم عمل البسبوسة من خلالها وتقديمها للعائلة وللضيوف على مائدة رمضان لإسعادهم بها، وتعتبر البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية التي عرفت منذ سنوات بعيدة واشتهرت في العالم العربي كله، وفي هذا المقال سوف نستعرض عليكم طريقة عمل بسبوسة البسبوسة بالقشطة ذي الجاهزة. مكونات البسبوسة بالقشطة: كوبين سميد دقيق.

كوب قشطة.

كوب سكر.

كوب لبن بودر.

نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب جوز الهند.

نضف ملعقة صغيرة بكينج بودر. مكونات الحشو: ربع كوب لبن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة نشا.

كوب قشطة.

فستق مجروش.

كوب كبير شربات. طريقة التحضير: في عمل كبير نخلط السميد مع الزبدة ويتم دعكهما جيداً ونترك الخليط جانباً قليلاً.

نضيف بعد ذلك باقي المكونات الجافة كلها ونقلب المكونات معاًَ حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة رملية.

لتجهيز الحشو نضع اللبن في قدر على النار وعندما يصبح دافئ نضيف له النشا والفانيليا ونظل نقلب الخليط حتى يتجانس ويثقل ثم يرفع من على النار ونضيف له القشطة ونقلب جيداً ويترك الخليط ليبرد.

نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وتدهن بالسمن ونفرد فيها نصف كمية عجينة البسبوسة مع الضغط عليها جيداً ويسكب مقدار الحشو ونفرده من خلال ملعقة ثم نضيف باقي عجينة البسبوسة مع الضغط عليها برفق.

ندخل الصينية الفرم الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبياً.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات البارد ويرش عليها الفستق المجروش وتترك تبرد وتقطع وتقدم بألف هنا. مكونات البسبوسة بالقشطة:مكونات الحشو:طريقة التحضير:

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