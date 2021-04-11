سر عمل البسبوسة المرملة المكرملة بسبوسة بتكات وأسرار الحلواني

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سر البسبوسة التي تجعلها ناجحة وبطعم مثل أشهر محلات الحلويات من خلال الطعم والقوام المطلوب، حتى أن تحصلين على قوام طري فالعديد من السيدات يسعون دائماً في أن يحصلون على بسبوسة طرية مرملة وناجحة، ولكنهم يعتقدون هذا لن يتمكنوا من القيام به، ولكن هذا اعتقاد خطأ عند القيام بضبط المكونات وطريقة العمل تتمكني من الحصول على طعم وقوام البسبوسة فهيا بنا لنعرفكم على سر نجاح البسبوسة بالمنزل وبطعم ولا أروع.
سر عمل البسبوسة المرملة المكرملة
إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل البسبوسة في المنزل بقوام وطعم لا مثيل له مثل أشهر محلات الحلويات:المكونات:
- كوبان من السميد.
- 4 ملاعق من السمن.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقتين من البيكنج بودر.
- ملعقة من العسل.
- ملعقتين من الحليب البودر.
- سيرم حلويات.
- حتى أن تحصلين على طعم مثل المحلات يجب عليك اتباع هذه الخطوات فهي سر نجاح البسبوسة:
- في إناء نقوم بوضع مقدار من الحليب المجفف ويوضع على النار مع الاستمرار في التقليب حتى أن تحصلين على اللون البني.
- في إناء كبير نقوم بوضع كمية من السمن والسكر واللبن والبيكنج بودر واللبن المجفف المحمص.
- نقوم بخلط كمية من السمن المذابة بعد تسيحها على نار هادئة حتى أن تصبح دافئة ومن ثم نقوم بإضافة العسل مع التقليب مع
- باقي المكونات وتعجن بشكل جيد لعدة دقائق حتى أن تغلف بها السميد وتكون ذات لون موحد وهذه الخطوة تساعد في الحصول على بسبوسة مرملة.
- نقوم بإضافة اللبن الدافئ وتقلب برفق للغاية حتى أن تحصل على خليط متماسك.
- ندهن صينية التحضير بالقليل من السمن ونضع الخليط بها مع الضغط عليها برفق.
- من ثم نقوم بوضع المكسرات فوق الصينية وتدخل الفرن وتترك حتى تنضج.
- تخرج من الفرن ويوزع عليها شربات الحلويات وتترك لمدة نصف ساعة حتى تبرد وتقدم وبألف هنا وشفا.
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سر البسبوسة التي تجعلها ناجحة وبطعم مثل أشهر محلات الحلويات من خلال الطعم والقوام المطلوب، حتى أن تحصلين على قوام طري فالعديد من السيدات يسعون دائماً في أن يحصلون على بسبوسة طرية مرملة وناجحة، ولكنهم يعتقدون هذا لن يتمكنوا من القيام به، ولكن هذا اعتقاد خطأ عند القيام بضبط المكونات وطريقة العمل تتمكني من الحصول على طعم وقوام البسبوسة فهيا بنا لنعرفكم على سر نجاح البسبوسة بالمنزل وبطعم ولا أروع.
سر عمل البسبوسة المرملة المكرملة
إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل البسبوسة في المنزل بقوام وطعم لا مثيل له مثل أشهر محلات الحلويات:المكونات:
- كوبان من السميد.
- 4 ملاعق من السمن.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقتين من البيكنج بودر.
- ملعقة من العسل.
- ملعقتين من الحليب البودر.
- سيرم حلويات.
- حتى أن تحصلين على طعم مثل المحلات يجب عليك اتباع هذه الخطوات فهي سر نجاح البسبوسة:
- في إناء نقوم بوضع مقدار من الحليب المجفف ويوضع على النار مع الاستمرار في التقليب حتى أن تحصلين على اللون البني.
- في إناء كبير نقوم بوضع كمية من السمن والسكر واللبن والبيكنج بودر واللبن المجفف المحمص.
- نقوم بخلط كمية من السمن المذابة بعد تسيحها على نار هادئة حتى أن تصبح دافئة ومن ثم نقوم بإضافة العسل مع التقليب مع
- باقي المكونات وتعجن بشكل جيد لعدة دقائق حتى أن تغلف بها السميد وتكون ذات لون موحد وهذه الخطوة تساعد في الحصول على بسبوسة مرملة.
- نقوم بإضافة اللبن الدافئ وتقلب برفق للغاية حتى أن تحصل على خليط متماسك.
- ندهن صينية التحضير بالقليل من السمن ونضع الخليط بها مع الضغط عليها برفق.
- من ثم نقوم بوضع المكسرات فوق الصينية وتدخل الفرن وتترك حتى تنضج.
- تخرج من الفرن ويوزع عليها شربات الحلويات وتترك لمدة نصف ساعة حتى تبرد وتقدم وبألف هنا وشفا.
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