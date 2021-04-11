سر عمل البسبوسة المرملة المكرملة بسبوسة بتكات وأسرار الحلواني

سر البسبوسة التي تجعلها ناجحة وبطعم مثل أشهر محلات الحلويات من خلال الطعم والقوام المطلوب، حتى أن تحصلين على قوام طري فالعديد من السيدات يسعون دائماً في أن يحصلون على بسبوسة طرية مرملة وناجحة، ولكنهم يعتقدون هذا لن يتمكنوا من القيام به، ولكن هذا اعتقاد خطأ عند القيام بضبط المكونات وطريقة العمل تتمكني من الحصول على طعم وقوام البسبوسة فهيا بنا لنعرفكم على سر نجاح البسبوسة بالمنزل وبطعم ولا أروع.

إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة ومجربة لعمل البسبوسة في المنزل بقوام وطعم لا مثيل له مثل أشهر محلات الحلويات:

كوبان من السميد.

4 ملاعق من السمن.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقة من العسل.

ملعقتين من الحليب البودر.

سيرم حلويات.