طريقة عمل الزبادي في البيت ذي المحلات بقوام متماسك بمكونين فقط

الجميع في انتظار شهر رمضان المبارك خير الرحمات والبركات والخيرات، وهو شهر اتقبل فيه ربات البيوت لعمل كل ما يرغب أفراد أسرتها لتناولها خلال هذا الشهر من حلويات وأكلات وغيرها من الوصفات المرتبطة بهذا الشهر، والزبادي من بين الأطعمة التي يقبل الجميع على تناولها خلال وجبة السحور حتى تقيهم من الشعور بالعطش وتساعدهم على هضم الأكل سريعا وارتياح المعدة، وعادة ما يتم شراء الزبادي من المحلات ولكن هذا أمراً مكلفة للغاية على ميزانية الأسرة كما أن ربات البيوت لا تضمن نظافتها ولا سلامتها، ومن الممكن عمل الزبادي في البيت بكل سهولة وبمكونات متوفرة في البيت وغير مكلفة، فتابعونا في هذا المقال ونستعرض عليكم طريقة عمل الزبادي في البيت. المكونات: 5 أكواب من اللبن السائل.

كوب كبير من الزبادي الجاهزة. طريقة التحضير: في بداية الأمر نقوم بغلي اللبن جيداً ونتركه ليبرد ثم نقوم بوضعه في الثلاجة ليلة كاملة.

في الصباح نقوم بنزع القشطة المتواجدة على وش اللبن، ونضعه على النار ليصبح دافئ قليلاً.

يسكب مقدار كوب من اللبن في وعاء الخلاط الكهربائي ونضع عليه كوب الزبادي ونخفق المكونين معاً حتى التجانس، ثم نضيف الخليط المخفوق على باقي اللبن ونقلبه من خلال المضرب السلك.

نحضر أطباق الزبادي ونقوم بسكب خليط الزبادي فيها، وفي هذه الأثناء نقوم بإشعال الفرن حتى يسخن لمدة ربع ساعة.

نحضر صينية وترص فيها أكواب الزبادي ونقوم بسكب مقدار من الماء الساخن في الصينية، وندخلها الفرن بعد أن نقوم بإطفائه ونترك الزبادي فيه لمدة 4 ساعة أو أكثر.

تخرج الزبادي من الفرن بعد أن تكون نضجت وتترك في الثلاجة حتى تتجمد ويتم تقديمها على السحور وبألف هنا مع العسل الأبيض أو السكر. المكونات:طريقة التحضير: الوسوم

الجميع في انتظار شهر رمضان المبارك خير الرحمات والبركات والخيرات، وهو شهر اتقبل فيه ربات البيوت لعمل كل ما يرغب أفراد أسرتها لتناولها خلال هذا الشهر من حلويات وأكلات وغيرها من الوصفات المرتبطة بهذا الشهر، والزبادي من بين الأطعمة التي يقبل الجميع على تناولها خلال وجبة السحور حتى تقيهم من الشعور بالعطش وتساعدهم على هضم الأكل سريعا وارتياح المعدة، وعادة ما يتم شراء الزبادي من المحلات ولكن هذا أمراً مكلفة للغاية على ميزانية الأسرة كما أن ربات البيوت لا تضمن نظافتها ولا سلامتها، ومن الممكن عمل الزبادي في البيت بكل سهولة وبمكونات متوفرة في البيت وغير مكلفة، فتابعونا في هذا المقال ونستعرض عليكم طريقة عمل الزبادي في البيت. المكونات: 5 أكواب من اللبن السائل.

كوب كبير من الزبادي الجاهزة. طريقة التحضير: في بداية الأمر نقوم بغلي اللبن جيداً ونتركه ليبرد ثم نقوم بوضعه في الثلاجة ليلة كاملة.

في الصباح نقوم بنزع القشطة المتواجدة على وش اللبن، ونضعه على النار ليصبح دافئ قليلاً.

يسكب مقدار كوب من اللبن في وعاء الخلاط الكهربائي ونضع عليه كوب الزبادي ونخفق المكونين معاً حتى التجانس، ثم نضيف الخليط المخفوق على باقي اللبن ونقلبه من خلال المضرب السلك.

نحضر أطباق الزبادي ونقوم بسكب خليط الزبادي فيها، وفي هذه الأثناء نقوم بإشعال الفرن حتى يسخن لمدة ربع ساعة.

نحضر صينية وترص فيها أكواب الزبادي ونقوم بسكب مقدار من الماء الساخن في الصينية، وندخلها الفرن بعد أن نقوم بإطفائه ونترك الزبادي فيه لمدة 4 ساعة أو أكثر.

تخرج الزبادي من الفرن بعد أن تكون نضجت وتترك في الثلاجة حتى تتجمد ويتم تقديمها على السحور وبألف هنا مع العسل الأبيض أو السكر. المكونات:طريقة التحضير:

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