كل أسرار كبسة الدجاج السعودية بالطعم الاصلي علي طريقة منال العالم

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كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم حيث أن ربات البيوت تهتم في شهر رمضان أن تقوم بالكثر من العزومات وتنوع من الأطباق خلال هذا الشهر، ويحبون تناول بعض الأطعمة ولكنهم يعتقدون أنها صعبة للغاية ولن يستطيعوا الحصول على الطعم المرغوب به في النهاية ومن بينها كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم التي تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة، كما أنه من بين الأصناف التي يتم تحضيرها في هذه الأيام لأنها وجبة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة وتنال على إعجابهم، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة للقيام بها.
كبسة الدجاج السعودية علي طريقة منال العالم
تعرفي معنا اليوم على كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم والحصول على طعم لا يقاوم:المكونات:
- دجاجة كبيرة مقطعة لثماني قطع.
- ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.
- ثلاث معالق كبيرة من صلصة الطماطم.
- حبتان من البصل المفروم.
- ملعقتين كبيرتان من السمن المذاب.
- سبع أكواب من الماء المغلي.
- نصف كوب من الزبيب.
- حبتان من الطماطم المقشرة والمقطعة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- قرنين فلفل حار حسب الرغبة.
- حبة لومي ليمون مجفف.
- ربع ملعقة من القرنفل المطحون.
- نصف ملعقة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.
- عودان من القرفة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- سبع حبات من الحبهان.
- ورقتين لورا.
- ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
- ملعقتين من بهارات الكبسة.
- نقوم بوضع قدر على نار متوسطة ونضع به السمن حتى يذوب ومن ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ويقلب بالسمن حتى يذبل ويصبح لونه أصفر.
- بعد ذلك يتم إضافة قطع الدجاج للتشويح والتقليب في البصل حتى يتغير لونه.
عليك بعد ذلك بإضافة الطماطم المقشرة وصلصة الطماطم.
- ومن ثم تقوم بإضافة أنواع البهارات التي احضرتها من قرن فلفل وبهارات كبسه وبهارات مشكله وفلفل وكسبره وكمون ولومي والكركم وتقلب المكونات معاً وتترك على النار لمده دقيقتين.
- بعد ذلك عليك بإضافة الماء ويغطى الإناء ويترك به الدجاج على نار هادئة حتى أن ينضج تماماً.
- في هذه الأثناء قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200.
- وفي إناء صغير نقوم بوضع الزيت وكمية من الكركم وتقلب بشكل جيد.
- وفي صينيه التحضير نقوم بوضع قطع الدجاج وندهن الوجه بالزيت والكركم وتدخل الصينية في الفرن مع إناء به كمية من الماء ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نقوم بوضع الأرز مع ست أكواب من مرقه الدجاج ويضاف له الزبيب والليمون والحبهان وورق لومي والقرفة وتقلب المكونات جيداً.
- ويوضع القدر علي نار متوسطة حتى أن يغلي ثم يغطى ويترك على نار هادئة حتى نتأكد من أن الأرز قد نضج.
- نقوم بتحضير طبق التقديم من خلال وضع الأرز ومن ثم يوزع فوقه قطع الدجاج ويقدم ساخن.
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كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم حيث أن ربات البيوت تهتم في شهر رمضان أن تقوم بالكثر من العزومات وتنوع من الأطباق خلال هذا الشهر، ويحبون تناول بعض الأطعمة ولكنهم يعتقدون أنها صعبة للغاية ولن يستطيعوا الحصول على الطعم المرغوب به في النهاية ومن بينها كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم التي تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة، كما أنه من بين الأصناف التي يتم تحضيرها في هذه الأيام لأنها وجبة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة وتنال على إعجابهم، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة للقيام بها.
كبسة الدجاج السعودية علي طريقة منال العالم
تعرفي معنا اليوم على كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم والحصول على طعم لا يقاوم:المكونات:
- دجاجة كبيرة مقطعة لثماني قطع.
- ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.
- ثلاث معالق كبيرة من صلصة الطماطم.
- حبتان من البصل المفروم.
- ملعقتين كبيرتان من السمن المذاب.
- سبع أكواب من الماء المغلي.
- نصف كوب من الزبيب.
- حبتان من الطماطم المقشرة والمقطعة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- قرنين فلفل حار حسب الرغبة.
- حبة لومي ليمون مجفف.
- ربع ملعقة من القرنفل المطحون.
- نصف ملعقة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.
- عودان من القرفة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- سبع حبات من الحبهان.
- ورقتين لورا.
- ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
- ملعقتين من بهارات الكبسة.
- نقوم بوضع قدر على نار متوسطة ونضع به السمن حتى يذوب ومن ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ويقلب بالسمن حتى يذبل ويصبح لونه أصفر.
- بعد ذلك يتم إضافة قطع الدجاج للتشويح والتقليب في البصل حتى يتغير لونه.
عليك بعد ذلك بإضافة الطماطم المقشرة وصلصة الطماطم.
- ومن ثم تقوم بإضافة أنواع البهارات التي احضرتها من قرن فلفل وبهارات كبسه وبهارات مشكله وفلفل وكسبره وكمون ولومي والكركم وتقلب المكونات معاً وتترك على النار لمده دقيقتين.
- بعد ذلك عليك بإضافة الماء ويغطى الإناء ويترك به الدجاج على نار هادئة حتى أن ينضج تماماً.
- في هذه الأثناء قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200.
- وفي إناء صغير نقوم بوضع الزيت وكمية من الكركم وتقلب بشكل جيد.
- وفي صينيه التحضير نقوم بوضع قطع الدجاج وندهن الوجه بالزيت والكركم وتدخل الصينية في الفرن مع إناء به كمية من الماء ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نقوم بوضع الأرز مع ست أكواب من مرقه الدجاج ويضاف له الزبيب والليمون والحبهان وورق لومي والقرفة وتقلب المكونات جيداً.
- ويوضع القدر علي نار متوسطة حتى أن يغلي ثم يغطى ويترك على نار هادئة حتى نتأكد من أن الأرز قد نضج.
- نقوم بتحضير طبق التقديم من خلال وضع الأرز ومن ثم يوزع فوقه قطع الدجاج ويقدم ساخن.
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