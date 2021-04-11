كل أسرار كبسة الدجاج السعودية بالطعم الاصلي علي طريقة منال العالم

كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم حيث أن ربات البيوت تهتم في شهر رمضان أن تقوم بالكثر من العزومات وتنوع من الأطباق خلال هذا الشهر، ويحبون تناول بعض الأطعمة ولكنهم يعتقدون أنها صعبة للغاية ولن يستطيعوا الحصول على الطعم المرغوب به في النهاية ومن بينها كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم التي تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة، كما أنه من بين الأصناف التي يتم تحضيرها في هذه الأيام لأنها وجبة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة وتنال على إعجابهم، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة للقيام بها.

تعرفي معنا اليوم على كبسة الدجاج علي طريقة منال العالم والحصول على طعم لا يقاوم:

دجاجة كبيرة مقطعة لثماني قطع.

ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.

ثلاث معالق كبيرة من صلصة الطماطم.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقتين كبيرتان من السمن المذاب.

سبع أكواب من الماء المغلي.

نصف كوب من الزبيب.

حبتان من الطماطم المقشرة والمقطعة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

قرنين فلفل حار حسب الرغبة.

حبة لومي ليمون مجفف.

ربع ملعقة من القرنفل المطحون.

نصف ملعقة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

عودان من القرفة.

ملح.

فلفل أسود.

سبع حبات من الحبهان.

ورقتين لورا.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقتين من بهارات الكبسة.