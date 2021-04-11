طريقة عمل الفول المدمس بكل سهولة وبألذ وأشهى فول ممكن تجربوه وأحلى من المطاعم

الفول المدمس ، من الأكلات الشرقية والشعبية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الإفطار فلا تخلو من مائدة. وهو أيضا من الأكلات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، والتي تحظى على إقبال الكثير. كما يشتهر بتقديم طبق الفول في شهر رمضان الكريم على وجبة الفطور وبالأخص في وجبة السحور، نظرا لما يحتويه الفول من عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والحديد والفسفور والألياف الطبيعية، كما يمنح الإنسان شعورا بالشبع لوقت طويل، مما يسد جوع الإنسان. وللفول فوائد كثيرة فهو يقي من الإمساك، ويعمل على تقوية جهاز المناعة، ويخفض ضغط الدم، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، وينظم نسبة الكوليسترول في الدم. ويقدم طبق الفول المدمس مع السلطة والخبز والمخلل. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره مثل طريقة المطاعم لكي تحضره لأفراد أسرتها بدلا من شرائه من الخارج لضمان نظافته وجودته، ولتكلفته الباهظة من شرائه كل يوم. ويلجأ الكثير من الناس إلى شراء الفول المدمس من المطاعم باستمرار وخاصةً في شهر رمضان المبارك لمذاقه اللذيذ والرائع، ولأنهم يعدونه بطريقة شهية. لذا سوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الفول المدمس وطريقة تحضيره مثل طريقة المطاعم وأحلى بطريقة مضمونة وصحية وشهية سوف تجعلكم تحضرونه كل يوم.

مكونات الفول المدمس

يتكون الفول المدمس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو فول تدميس.

2 لتر ماء بارد للنقع.

عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ماء ساخن حسب الحاجة.

ربع كوب عدس أصفر.

حبة طماطم.

جزرة مبشورة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملح.

كمون.

طحينة.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الفول المدمس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، بأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نقوم بتنقية الفول جيدا من الشوائب، ثم نغسله جيدا وننقعه في الماء البارد طوال الليل مع إضافة عصير ليمونة إليه.

نقوم بنقع العدس في الماء البارد لمدة ساعة.

بعد نقع الفول نقوم بتصفيته جيدا من الماء وغسله مرة أخرى، ثم نقوم بتصفية العدس من الماء أيضا وغسله جيدا.

نحضر الدماسة ونضيف إليها الفول والعدس والجزر وحبة الطماطم والماء الساخن.

نضع الدماسة على نار متوسطة (مع مراعاة ترك غطاء الدماسة مفتوح قليلا حتى لا ينسكب الماء بالخارج عند الغليان).

عندما يغلي الفول نخفض النار ونتركه حتى ينضج لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات (مع مراعاة تزويده بالماء الساخن عندما ينفذ إلى أن ينضج).

نحضر وعاء ونضيف إليه صلصة الطماطم وعصير ليمون ونشا ونخلطهم جيدا، ثم نسكب خليط الصلصة على الفول قبل استوائه بنصف ساعة.

عندما يستوي الفول نرفع الدماسة من على النار.

نحضر طبق ونضيف إليه الفول ونهرسه بالشوكة، ثم نضيف إلى الفول زيت الزيتون والملح والكمون وعصير الليمون والطحينة ونخلطهم جيدا.

ثم يقدم مع السلطة والخبز والمخلل وبالهنا والشفا.

طريقة تقديم الفول المدمس