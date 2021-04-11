طريقة عمل القطايف بالسميد بالمنزل بطريقة سهلة ومميزة

تعد القطايف من أكثر الحلويات حضورا على سفرة الإفطار في شهر رمضان المبارك، وهي حلوى شهية من الممكن تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة فهي سهلة الإعداد، كما أن مكوناتها متوفرة في كل منزل ويمكن الحصول عليها بسهولة ولذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل القطايف بالسميد

يعتبر القطايف بالسميد من الحلويات المحببة والمفضلة لدي الكثير من الكبار والصغار لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال.

كوب من الدقيق.

ربع كوب من السميد الناعم.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

نصف ملعقة من بيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوبان الأربع من الماء الدافئ.

امزجي المكونات جيدا لتتكون لدينا عجينة سائلة وتترك مدة ساعة وتحرك مرة او مرتين خلال الساعة.

توضع مقلاة على النار ومن المهم هنا ان يكون نوع المقلاة جيد ولايسبب الالتصاق.

توضع كمية من عجينة القطايف السائلة ولتكن الكمية ربع كوب من كل مرة، ثم توضع في المقلاة الي ان تتحمر من الاسفل ولتاكيد من نضجها يجب ان تظهر فقاعات علي وجه قطعة القطايف، ثم ترفع عن النار ونستمر هكذا الي تنتهي الكمية.

توضع قطع القطايف علي فوطة من القماش بجانب بعضها ولاتوضع فوق بعضها.

تحشي القطايف بالزيت حتي تتحمر قليلا وتترك جانبا الي حين تحضير القطر.

اذا كان القلي غير محبب، توضع القطايف فى صينية مدهونة بالزيت او السمن مع رش الزيت او السمن علي وش القطايف وتدخل الفرن الي ان تحمر، وبعد اخراج القطايف من الزيت او الفرن يسكب القطر عليها مباشرة وتترك لتتشرب القطر.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل القطايف بالدقيق

تعد القطايف بالدقيق من الحلويات المفضله لدي الكثير من الاشخاص لذلك سوف نتعرف علي طريقة صنعها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة.

ثلاث اكواب من الدقيق.

ملعقتان من السكر.

ملعقة من البيكنج باودر كبيرة.

ملعقة من الخميرة كبيرة.

رشة ملح.

كوبان ونصف من الماء.

امزجي جميع المكونات الجافة، ثم يضاف الماء الدافي بالتدريج حتي تصبح عجينة سلسة وشبه سائلة، وتترك مدة ساعة حتي تتحمر.

تسخن المقلاة جيدا ثم يصب مقدار ربع كوب من المزيج الي ان تحمر القطايف من جهة واحدة والوجه الثاني تتكون فيه بعض الفقاعات عند الانتهاء من خبز كل قطعة تغطي مباشرة بقطعة من القماش كل لاتجف.

تكرر هذه العملية علي كل الخليط، ثم عندما يبدا بالبرود يحشي بمختلف انواع الحشوات.

كوب وربع من الماء.

كوبان من السكر.

عصير نصف ليمونة.

يوضع السكر مع الماء في وعاء علي النار ويحرك قليلا الي ان يغلي.

يضاف عصير الليمون وتخفف النار الي ان يصبح المزيج كثيفا، وقد يحتاج الي عشر دقائق حتي يصبح جاهزا ثم يرفع عن النار من الممكن اضافة ماء الزهر اثناء غلي القطر.

يستخدم القطر عندما يبرد ويتم سكبه علي القطايف وهي ساخنة.

جبنة حلوة مضاف اليها السكر والقرفة او السكر فقط وذلك حسب الرغبة.

القشطة والفستق الحلبي.

فستق حلبي بالسكر والقليل من المستكة.

القشطة مع القرفة والسكر.

القشطة مع جوز الهند وهذه الطريقة تستخدم غالبا في القطايف ذات الحجم الصغير.

طحن الجوز وبعض المكسرات المفضلة وتخلط بالسكر.

جوز الهند والزبيب.

شوكولاته الدهن بنكهة البندق.

يمكن استخدام الحليب السائل الدافي بدلا من الماء اثناء صنع العجينة لنكهة لذيذة ودسمة.

يمكن تفريز القطايف شريطة ان تكون محشية ثم تفرز قبل الاستخدام توضع في الغرفة لتكتسب درجة حرارتها ثم تقلي اوتشوي.

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