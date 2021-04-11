وصفات فطور رمضان أكلات سهلة وسريعة في التحضير

وصفات فطور رمضان من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل جميع الأفراد من حول العالم نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك 1442 حيث تحتاج السيدات في كل مكان إلى توفير وصفات فطور جديدة وغير مكلفة لإعداد جدول إفطار رمضان بالإضافة إلى وجبات سحور رمضان حيث يعتبر فطور رمضان سهل للسيدات في حالة توافر الوصفات التي يمكنهم تجهيزها سريعًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفات فطور رمضان سهلة في التحضير وسريعة أيضًا.

وصفات فطور رمضان

هناك العديد من وصفات فطور رمضان التي تجعل من مائدة الإفطار شهية ومميزة، ومن أهم هذه الوصفات ما تكون صحية ولا تؤثر على الصائمين وتصيبهم بالكسل بعد الأكل ومن أفضل هذه الوصفات:

طريقة عمل الجمبري المشوي مع الخضار لرمضان

تتميز هذه الوجبة باحتوائها على كل الفوائد التي يحتاجها الجسم ليعوض فترات الصوم ويكون المكون الأساسي بها هو الجمبري ويتم تحضيرها من خلال:

نصف كيلو من الجمبري المخلي.

حبة واحدة من الفلفل الرومي ألوان أو أخضر.

حبة واحدة من البصل متوسط الحجم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

عدد خمس فصوص من الثوم.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

طريقة التحضير:

يتم عمل التتبيلة الخاصة بالجمبري من الملح والفلفل الأسود والكاري والكركم وبعض من الثوم والبصل بعد غسل الجمبري جيدًا ويترك الجمبري في التتبيلة لمدة نصف الساعة، ومن ثم يتم رص الجمبري على شواية ساخنة مع تقطيع البصل لشرائع وكذلك الفلفل الرومي ويوضعوا جميعًا أعلي الجمبري على الشواية، وبعد عدة دقائق يتم تقليب الجمبري على الجهة الأخرى حتى تمام النضج، ومن ثم يتم تقديمه مع الخضروات التي تم شويها في نفس الطبق، ويمكن تقديمها مع الأرز.

وصفة البط والأرز لفطور رمضان

تعد من الأطباق الرئيسية لأولي أيام الشهر الكريم وتتكون من:

بطة واحدة بوزن اثنان كيلو ونصف إلى ثلاثة كيلو.

ثلاثة أكواب من الأرز الأبيض.

حبتان من البصل كبير الحجم.

كمية مناسبة من السمن البلدي.

ملح وفلفل أسود حسب الطلب.

كمية مناسبة من ورق الغار.

ملعقتان من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير

يتم غسل البطة جيدًا ومن ثم يتم وضع السمن في وعاء على النار ويتم إضافة الأرز والملح والفلفل ويتم تقليبهم لعدة دقائق لحين تغير لون الأرز إلى الأصفر، يوضع بعد ذلك الأرز بداخل البطة من الأسفل والرقبة كذلك ويتم غلق البطة جيدًا بالخيط ومن ثم توضع في وعاء به ماء مغلي بعد إضافة ورق الغار والملح والفلفل الأسود وتترك لمدة ساعتين أو حتى تنضج تمامًا ومن ثم يتم إخراجها ووضع معجون الطماطم باستخدام الفرشاة على البطة بالكامل ويتم وضعها في الفرن لمدة ربع الساعة وتقدم مع الخضار.