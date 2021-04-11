أفضل وجبات السحور في رمضان لا تسبب العطش

أفضل وجبات السحور في رمضان نقدمها لكم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك 1442 حيث يعتبر السحور من الوجبات الهامة التي لا غني عنها طوال الشهر الكريم، إلى جانب وصفات فطور رمضان والتي من خلالها يستطيع الأفراد الصوم دون الشعور بالجوع أو العطش لفترات طويلة، وسوف نقدم أفضل سحور ما يعطش وكذلك أكلات سهلة وسريعة للسحور من خلال هذا المقال.

أفضل وجبات السحور في رمضان

تحتاج السيدات إلى معرفة أفضل وجبات السحور في رمضان وذلك لتقديم مأكولات السحور ذات شكل رائع وفوائد صحية تعين أفراد أسرتها على الصيام خلال اليوم، ومن أفضل هذه الوجبات:

أومليت البطاطا لوجبة السحور في رمضان

تعد من أفضل الوجبات والتي يتم عملها بالمنزل من خلال مكونات سهلة وغير مكلفة وتتكون من:

حبة واحدة من البصل صغيرة.

كمية مناسبة من الفلفل الأسود، الملح.

كمية مناسبة من الثوم.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون النقي.

نصف كوب صغير من البقدونس.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر.

عدد 2 حبة من البطاطا.

عدد 6 حبات من البيض.

ثلاثة ملاعق من الكريمة.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضير

يتم تقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة مربعة بعد تقشيرها، ومن ثم يتم وضعها في وعاء به ماء مغلي مع إضافة كمية صغيرة من الملح والفلفل الأسود وتترك حتى تنضج البطاطا، يوضع كمية من زيت الزيتون في المقلاة على نار عالية ومن ثم يتم إضافة البصل بعد تقطيعه إلى أن يتحول إلى اللون الذهبي ويضاف إليه البطاطا والثوم والفلفل، ويتم تجهيز خليط من البيض والكريمة والبابريكا مع إضافة الملح والفلفل لهم وضربهم بالمضرب للحصول على خليط متجانس ويضاف الخليط إلى البطاطا وتغطي لمدة عشر دقائق على نار متوسطة حتى ينضج البيض.

طريقة تحضير العجة لسحور رمضان

تتكون العجة من بعض المكونات الأساسية وهي:

ملعقتان من السمن البلدي.

كمية مناسبة من البقدونس، والملح والفلفل.

عدد فص واحد من الثوم.

عدد ثلاثة بيضات.

نصف بصلة مفرومة.

طريقة التحضير

أولًا يوضع السمن في مقلاة على نار متوسطة ومن ثم يتم إضافة الثوم المطحون والبصل ويقلب باستمرار، وبعد ذلك يتم إضافة البقدونس والملح والفلفل ويتم خفق البيض جيدًا ويوضع على الخليط حتى ينضج، ومن ثم يتم قلبه على الجهة الأخرى وبعد نضجه يوضع في طبق التقديم مباشرة.